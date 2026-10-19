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Những điều cần biết trước khi mua iPhone Duo giá 65 triệu đồng

iPhone Duo có giá từ 64,99 triệu đồng, dùng eSIM và Touch ID, đồng thời phát sinh thêm nhiều chi phí. Đây là những điểm cần biết trước khi mua.

Thiên Trang (th)

iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến giao đến khách hàng từ ngày 23/10/2026 với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng. Không chỉ có thiết kế khác biệt, thiết bị còn thay đổi nhiều thói quen sử dụng quen thuộc, từ mở khóa, kết nối di động đến lựa chọn phụ kiện. Trước khi đặt mua, người dùng nên cân nhắc năm điểm dưới đây để tránh phát sinh chi phí và bất tiện sau khi nhận máy.

Tổng chi phí có thể vượt giá niêm yết hơn 12 triệu đồng

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iPhone Duo có thiết kế màn hình gập, giá khởi điểm gần 65 triệu đồng và yêu cầu người dùng làm quen với nhiều thay đổi về thao tác. (Ảnh: Apple)

iPhone Duo có giá từ 64,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 103,99 triệu đồng với bản 2 TB. Tuy nhiên, hộp máy không đi kèm củ sạc. Theo giá trên Apple Store Online, bộ sạc 40W có công suất tối đa 60W giá 1,177 triệu đồng, trong khi ốp lưng chính hãng có giá 2,299 triệu đồng. Nếu mua thêm gói AppleCare+ giá 8,999 triệu đồng, tổng chi phí phát sinh lên 12,475 triệu đồng, đưa giá bản 256 GB lên 77,474 triệu đồng. Người dùng cũng cần tính đến dung lượng lưu trữ: iOS 27 và ứng dụng hệ thống chiếm khoảng 12-24 GB, còn các mô hình Apple Intelligence trên máy cần thêm khoảng 7 GB. Người thường xuyên quay video 4K nên cân nhắc bản 512 GB.

Chỉ hỗ trợ eSIM và chuyển sang Touch ID

iPhone Duo không có khay SIM vật lý, hỗ trợ hai eSIM hoạt động đồng thời và lưu được từ tám eSIM trở lên. Người đang sử dụng SIM vật lý cần liên hệ nhà mạng để chuyển đổi trước khi nhận máy. Một thay đổi đáng chú ý khác là thiết bị sử dụng Touch ID tích hợp nút sườn thay cho Face ID. Sau khi chuyển dữ liệu, người dùng nên kiểm tra khả năng đăng nhập và xác thực trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

Camera có giới hạn và Apple Pencil chưa hoạt động ngay

Hệ thống camera sau gồm hai cảm biến 48 MP, với khả năng thu phóng quang học chất lượng cao tối đa 2x. Mức zoom kỹ thuật số đạt 10x khi chụp ảnh và 6x khi quay video, có thể chưa đáp ứng tốt nhu cầu chụp sân khấu hoặc thể thao từ xa. Máy có camera trước 12 MP Center Stage ở màn hình ngoài và camera FaceTime dưới màn hình trong, hỗ trợ quay video 1080p. Dù tương thích với Apple Pencil USB-C, tính năng sử dụng bút sẽ được bổ sung sau trong năm 2026.

Phụ kiện cũ có thể không tương thích

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Người mua iPhone Duo cần kiểm tra kỹ khả năng tương thích của ốp lưng, bộ sạc và phụ kiện trước khi sử dụng. (Ảnh: Apple)

Ốp lưng và miếng dán dành cho iPhone thông thường không phù hợp với thiết kế gập của iPhone Duo. Người mua cần chọn phụ kiện được ghi rõ tương thích với mẫu máy này. Củ sạc cũ vẫn có thể sử dụng, nhưng muốn đạt tốc độ sạc nhanh theo công bố, người dùng cần bộ sạc từ 60W trở lên; máy có thể đạt 50% pin trong khoảng 20 phút theo điều kiện thử nghiệm của Apple. Thiết bị hỗ trợ MagSafe và Qi2 với công suất sạc không dây tối đa 25W, nhưng không phải phụ kiện MagSafe nào cũng đã được xác nhận tương thích. Với trọng lượng 254 g, độ dày 11,3 mm khi gập và 5,2 mm khi mở, iPhone Duo cũng là thiết bị người mua nên trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#iPhone Duo #Apple #màn hình gập #giá bán #phụ kiện #eSIM

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