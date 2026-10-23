iPhone Duo gập 10.000 lần, lộ điểm yếu khó ngờ

Mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo của Apple đã trải qua bài kiểm tra độ bền với 10.000 lần đóng mở liên tục, sau đó tiếp tục được thử nghiệm ở nhiệt độ âm 20 độ C. Trong video đánh giá dài 23 phút, nhà sáng tạo nội dung Tim Pan thuộc MediaStorm sử dụng máy gập chuyên dụng để kiểm tra khả năng chịu đựng của thiết bị. Kết quả cho thấy bản lề vẫn vận hành trơn tru sau thử nghiệm, nhưng nếp gấp trên màn hình ngày càng rõ hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy độ bền cơ học và khả năng duy trì ngoại hình ban đầu là hai vấn đề khác nhau trên smartphone màn hình gập.

Nếp gấp trên màn hình iPhone Duo trở nên rõ hơn sau hàng nghìn lần đóng mở liên tục. (Ảnh: Tim Pan)

Sau 500 lần đóng mở, nếp gấp đã bắt đầu sâu hơn, dù khó nhận thấy trong quá trình sử dụng thông thường. Khi số lần gập đạt 10.000 ở nhiệt độ phòng và thêm 1.000 lần trong môi trường âm 20 độ C, bản lề vẫn hoạt động ổn định. Bộ phận này sử dụng cấu trúc titan với lớp vỏ được chế tạo bằng công nghệ in 3D, tạo cảm giác chắc chắn khi đóng mở. Tuy nhiên, bài kiểm tra chỉ phản ánh kết quả của một thiết bị trong điều kiện cụ thể, chưa đủ để khẳng định mọi máy bán ra đều có độ bền tương đương sau nhiều năm sử dụng.

Điểm yếu đáng chú ý khác nằm ở lớp phủ nhám của màn hình trong. Theo thử nghiệm, mồ hôi, dầu trên da và mỹ phẩm dễ bám vào bề mặt có cấu trúc vi mô, khiến việc vệ sinh khó khăn hơn so với màn hình phẳng thông thường. Lớp bảo vệ này có thể được thay thế tại Apple Store với chi phí được đề cập từ 19 đến 49 USD, tùy gói bảo hiểm. Ngoài ra, khi người dùng điều chỉnh bản lề quá chậm hoặc dừng ở góc mở chưa ổn định, camera và giao diện có thể phản hồi thiếu mượt mà, chẳng hạn hình nền giật hoặc camera tự đổi hướng. Bụi cát và tóc cũng có nguy cơ lọt vào khe bản lề trong một số tình huống.

Bản lề iPhone Duo vẫn hoạt động trơn tru sau thử nghiệm, nhưng lớp phủ màn hình nhám dễ lưu lại dầu và mồ hôi. (Ảnh: Tim Pan)

Các phép đo về pin và kết nối cũng cho thấy iPhone Duo có những điểm đánh đổi. Trong thử nghiệm quay video liên tục hai giờ, máy còn 61% pin, nhỉnh hơn mức 59% được ghi nhận trên iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, khi phát video toàn màn hình trong ba giờ, màn hình lớn khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng đáng kể. Tốc độ kết nối 5G cũng được ghi nhận thấp hơn hai mẫu iPhone 18 Pro dù sử dụng cùng chip modem, được cho là liên quan đến cách bố trí ăng-ten phù hợp với thiết kế gập. Tốc độ mở khóa sinh trắc học cũng bị phản ánh có độ trễ hơn một số thiết bị khác.

Kết quả thử nghiệm cho thấy bản lề iPhone Duo có khả năng chịu đựng đáng chú ý, nhưng độ bền không phải yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm lâu dài. Màn hình dễ bám bẩn, nguy cơ dị vật lọt vào khe gập, thời lượng pin tùy theo tác vụ và những điểm chưa hoàn thiện trong phần mềm vẫn là các vấn đề cần theo dõi. Với điện thoại màn hình gập, người dùng nên quan tâm cả khả năng sửa chữa, chi phí thay lớp bảo vệ và mức độ ổn định khi sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ dựa vào số lần gập trong một bài kiểm tra.