5 con giòi sống trong tai người phụ nữ ở Khánh Hòa

Qua thăm khám, các y bác sĩ phát hiện trong tai một người phụ nữ ở Khánh Hòa có 5 con giòi đang sống cạnh xác một con côn trùng.

Ngày 25/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (Khánh Hòa) thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi, gắp 5 con giòi sống trong tai bệnh nhân H.T. (48 tuổi, xã Suối Dầu, Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 23/10, bệnh nhân T được người nhà đưa đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kiểm tra trong tình trạng tai sưng to, liên tục chảy dịch kèm theo cơn đau dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong ống tai phải bà T. có 5 con giòi sống chen chúc bên xác một con côn trùng, nằm sát màng nhĩ. Ngay sau đó, các y bác sĩ đã tiến hành lấy toàn bộ 5 con giòi cùng xác côn trùng ra ngoài thành công.

Hiện sức khỏe bệnh nhân T. đã ổn định, hết sốt, tai phải đỡ đau và chảy dịch. Qua kiểm tra, màng nhĩ của bệnh nhân vẫn còn kín, không bị thủng.

Được biết bệnh nhân V.T.H.T mắc hội chứng ba nhiễm sắc thể 21, còn gọi là Down, nên không có khả năng và ý thức tự chăm sóc sức khỏe.

5 con giòi trong tai bà T. đã được các bác sĩ lấy ra thành công. Ảnh BV

Người trực tiếp thực hiện ca nội soi, “dọn” ổ ấu trùng trong tai bệnh nhân – bác sĩ Nguyễn Thị Ngân An cho biết, nếu bệnh nhân đến bệnh viện chậm trễ hơn thì ổ ấu trùng có thể di chuyển vào sâu hơn trong tai, gây thủng màng nhĩ, nặng hơn có thể gây ra viêm tai xương chũm, thậm chí lan lên não gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trường hợp bà T., có 5 con giòi trong tai, bác sĩ Võ Quang Minh Hiếu - Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa khuyến cáo, khi người dân có biểu hiện đau tai kéo dài, sưng tấy, đỏ quanh vùng tai và má, chảy dịch bất thường, cảm giác ngứa hoặc có gì ngọ nguậy trong tai... nên đến cơ sở y tế thăm khám sớm, vì có thể con giòi hoặc côn trùng đã xâm nhập vào tai.

Hình ảnh những còn giòi sống ngọ nguậy trong tai bệnh nhân/Ảnh BV

Để phòng ngừa tình trạng này, mọi người cần vệ sinh tai hợp lý, giữ tai khô ráo và sạch sẽ. Tránh dùng tăm bông hoặc vật sắc nhọn vì có thể gây tổn thương, tạo điều kiện cho côn trùng hoặc những con giòi xâm nhập.

Ngoài ra, nên giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế ruồi và côn trùng bằng cách vệ sinh nhà cửa, sử dụng lưới chắn.

Đặc biệt, với người già, người khuyết tật hoặc trẻ nhỏ – những đối tượng khó tự chăm sóc - cần được kiểm tra tai thường xuyên để phát hiện sớm các bất thường hoặc có con giòi làm tổ trong tai.