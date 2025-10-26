Hà Nội

Sống Khỏe

5 con giòi sống trong tai người phụ nữ ở Khánh Hòa

Qua thăm khám, các y bác sĩ phát hiện trong tai một người phụ nữ ở Khánh Hòa có 5 con giòi đang sống cạnh xác một con côn trùng.

Bình Nguyên

Ngày 25/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (Khánh Hòa) thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi, gắp 5 con giòi sống trong tai bệnh nhân H.T. (48 tuổi, xã Suối Dầu, Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 23/10, bệnh nhân T được người nhà đưa đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kiểm tra trong tình trạng tai sưng to, liên tục chảy dịch kèm theo cơn đau dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong ống tai phải bà T. có 5 con giòi sống chen chúc bên xác một con côn trùng, nằm sát màng nhĩ. Ngay sau đó, các y bác sĩ đã tiến hành lấy toàn bộ 5 con giòi cùng xác côn trùng ra ngoài thành công.

Hiện sức khỏe bệnh nhân T. đã ổn định, hết sốt, tai phải đỡ đau và chảy dịch. Qua kiểm tra, màng nhĩ của bệnh nhân vẫn còn kín, không bị thủng.

Được biết bệnh nhân V.T.H.T mắc hội chứng ba nhiễm sắc thể 21, còn gọi là Down, nên không có khả năng và ý thức tự chăm sóc sức khỏe.

5 con giòi trong tai bà T. đã được các bác sĩ lấy ra thành công. Ảnh BV

Người trực tiếp thực hiện ca nội soi, “dọn” ổ ấu trùng trong tai bệnh nhân – bác sĩ Nguyễn Thị Ngân An cho biết, nếu bệnh nhân đến bệnh viện chậm trễ hơn thì ổ ấu trùng có thể di chuyển vào sâu hơn trong tai, gây thủng màng nhĩ, nặng hơn có thể gây ra viêm tai xương chũm, thậm chí lan lên não gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trường hợp bà T., có 5 con giòi trong tai, bác sĩ Võ Quang Minh Hiếu - Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa khuyến cáo, khi người dân có biểu hiện đau tai kéo dài, sưng tấy, đỏ quanh vùng tai và má, chảy dịch bất thường, cảm giác ngứa hoặc có gì ngọ nguậy trong tai... nên đến cơ sở y tế thăm khám sớm, vì có thể con giòi hoặc côn trùng đã xâm nhập vào tai.

Hình ảnh những còn giòi sống ngọ nguậy trong tai bệnh nhân/Ảnh BV

Để phòng ngừa tình trạng này, mọi người cần vệ sinh tai hợp lý, giữ tai khô ráo và sạch sẽ. Tránh dùng tăm bông hoặc vật sắc nhọn vì có thể gây tổn thương, tạo điều kiện cho côn trùng hoặc những con giòi xâm nhập.

Ngoài ra, nên giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế ruồi và côn trùng bằng cách vệ sinh nhà cửa, sử dụng lưới chắn.

Đặc biệt, với người già, người khuyết tật hoặc trẻ nhỏ – những đối tượng khó tự chăm sóc - cần được kiểm tra tai thường xuyên để phát hiện sớm các bất thường hoặc có con giòi làm tổ trong tai.

#giòi trong tai #Khánh Hòa #nhiễm trùng tai #bệnh viện Khánh Hòa #côn trùng xâm nhập #đau tai

Sống Khỏe

Người đàn ông 68 tuổi bị dị vật kim loại “đi lạc” xuyên thủng dạ dày vào tụy

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị dị vật kim loại “đi lạc” xuyên thủng dạ dày vào tụy.

Ngày 23/10, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân nam 68 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả vào viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, sốt, bụng chướng.

Qua thăm khám và chụp CT ổ bụng có dựng hình phát hiện bệnh nhân có nhiều dịch tự do ổ bụng, có ổ áp xe và khí tại mặt sau dạ dày kèm dị vật cản quang trong tụy. Bệnh nhân được hội chẩn, chỉ định phẫu thuật nội soi thăm dò và xử lý tổn thương.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp thành công hạt hồng xiêm trong phổi người đàn ông suốt 2 năm

Người đàn ông 57 tuổi ở Đắk Lắk vừa được bác sĩ gắp thành công dị vật là hạt hồng xiêm trong phổi. Dị vật khiến bệnh nhân ho suốt 2 năm.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện thành công ca nội soi phế quản, gắp dị vật nằm sâu trong phổi của bệnh nhân N.V.T. (57 tuổi, trú tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho kéo dài 2 năm, kèm khạc đờm và sốt tái phát nhiều lần. Dù đã đi khám ở nhiều cơ sở y tế, nguyên nhân vẫn không được xác định. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, kết quả chụp CT ngực cho thấy nghi ngờ có dị vật ở thùy phổi phải. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cụ ông 80 tuổi viêm phúc mạc, thủng ruột vì xương cá

Một mảnh xương cá nhỏ bé tưởng chừng vô hại có thể trở thành “sát thủ thầm lặng”, gây thủng ruột, viêm phúc mạc và đe dọa tính mạng.

Xương cá 5 cm đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Hữu Nghị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhân nam, 80 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, viêm phúc mạc toàn bộ.

Xem chi tiết

