Sống Khỏe

42 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim do nghiện thuốc lá, tăng huyết áp

Nhiều người cho rằng hút thuốc lào ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn thuốc lá nhưng thực tế lượng nicotin trong thuốc lào còn cao hơn, gây tổn hại nặng nề tim mạch.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, các bác sĩ khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp đã kịp thời cứu sống người đàn ông nhồi máu cơ tim còn rất trẻ.

Theo đó, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, anh N.T.H. xuất hiện tình trạng đau tức, đau thắt vùng ngực trái theo từng cơn ngắn, vài phút lại đỡ, kèm theo khó thở trong cơn. Đáng lo ngại, cơn đau xuất hiện cả khi nghỉ ngơi, đau tăng khi gắng sức.

40-tuoi-huy2-8239.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ban đầu, anh chỉ nghỉ ngơi tại nhà, cho đến khi cơn đau trở nên dữ dội đến mức không ngủ nổi, anh quyết định đến đi khám.

Khai thác tiền sử, được biết, anh N.T.H. có thói quen hút thuốc lá nhiều năm, từ khi còn trẻ. Sau đó, anh đã chuyển sang hút thuốc lào vì thấy bố và chú cũng hút, nghĩ rằng nó ít độc hại hơn.

40-t-hut-8824.jpg
Tổn thương hẹp rất nặng - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân bị hẹp rất nặng động mạch liên thất trước và hẹp 80-90% động mạch vành phải, nguy cơ diễn tiến rất xấu nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định đặt stent động mạch liên thất trước để tránh biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp.

BSCKII.BSNT Lê Đức Hiệp, khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, cũng là người trực tiếp cùng ê kíp thực hiện ca can thiệp đặt stent cho anh H. cho biết: Động mạch liên thất trước của bệnh nhân bị hẹp rất nặng, nếu không can thiệp ngay có thể bệnh nhân sẽ đối diện với các biến cố thường gặp do nhồi máu cơ tim như suy tim nặng dẫn tới sốc tim, rối loạn nhịp thất nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Rất nhanh chóng ê kíp đã can thiệp thành công và đặt 01 Stent có kích thước 3.5 x 38 mm, nhằm tái thông động mạch thủ phạm gây nhồi máu cơ tim cấp.

40-tuoi-huy1-9211.jpg
Sau can thiệp đặt Stent - Ảnh BVCC

Trên phim chụp chúng tôi ghi nhận còn một tổn thương hẹp nặng khác, mức độ hẹp lên tới 90% ở động mạch vành phải, tuy nhiên đánh giá tổn thương, dòng chảy và tình trạng bệnh nhân, ê kíp đã quyết định sẽ can thiệp thì hai trong thời gian nằm viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Với sự nhanh chóng nhưng rất thận trọng trong quá trình can thiệp, cả 2 lần đặt stent cho anh H. đều diễn ra thuận lợi. Kết quả chụp siêu âm trong lòng mạch IVUS cho thấy stent áp sát thành mạch, dòng chảy khơi thông tốt. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân H không còn cảm thấy đau tức ngực như trước nữa.

40-tuoi-hut-3-2756.jpg
Sau can thiệp bệnh nhân H. không còn cảm thấy đau tức ngực như trước nữa - Ảnh BVCC

“Tôi hút thuốc lá từ năm 14 tuổi, có thời điểm hút 1 bao/ ngày, hút khoảng 10 năm thì chuyển sang thuốc lào và duy trì đến bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp mình bị nhồi máu cơ tim. Lúc nhập viện, tôi rất sợ vì thấy nhiều người không qua khỏi. Sau lần này, tôi chắc chắn từ bỏ thuốc lào và thuốc lá”, anh H. chia sẻ.

Bác sĩ Hiệp cũng cho biết thêm, hút thuốc lào lâu năm, cộng thêm tăng huyết áp không điều trị, chính là nguyên nhân dẫn đến hẹp mạch vành, nhồi máu cơ tim.

Nhiều người cho rằng hút thuốc lào ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn thuốc lá nhưng thực tế lượng nicotin trong thuốc lào còn cao hơn, gây tổn hại nặng nề hơn cho tim mạch.

Việc từ bỏ thói quen này là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất, đặc biệt ở những người đang có sẵn các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Sống Khỏe

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, nhận biết thế nào?

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, có thể gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ sớm nếu không được phát hiện kịp thời.

Không ít bạn trẻ nghĩ rằng tim mạch chỉ đáng lo khi về già, nhưng thực tế, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở tuổi dưới 40 đã được ghi nhận. Vậy đâu là những dấu hiệu sớm để người trẻ có thể nhận biết và bảo vệ trái tim của mình trước khi quá muộn?

z6938723868594-f27076e4c060b5d15b974b60c2ed11bc.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đột quỵ, nhồi máu cơ tim rình rập nam giới sau 35 tuổi

Nam giới sau 35 tuổi dễ gặp các vấn đề về tim mạch và huyết áp do thay đổi sinh lý, lối sống. Phát hiện sớm sẽ giúp phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Sau tuổi 35, sức khỏe nam giới bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm, đặc biệt là hệ tim mạch. Đây là thời điểm các bệnh lý về huyết áp và tim mạch dễ khởi phát, thậm chí tiến triển âm thầm mà không có dấu hiệu rõ ràng. Nếu không phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể để lại hậu quả nặng nề.

z6938723902380-710ef0c2c3f30a35490575c05b1e5822.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

12 ngày hôn mê vì nhồi máu cơ tim cấp ở người bệnh vốn dĩ khỏe mạnh

Cơn đau ngực đột ngột tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thường ngày, bỗng chốc trở thành khởi đầu cho một hành trình sinh tử của người đàn ông 56 tuổi rất khỏe mạnh.

Nguy kịch từ cơn đau ngực đột ngột thoáng qua

Ông Đ.T.T (56 tuổi, Củ Chi) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và vùng thượng vị. Khi bệnh nhân vào bệnh viện thì ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Xem chi tiết

