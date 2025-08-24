Đột quỵ, nhồi máu cơ tim rình rập nam giới sau 35 tuổi

Nam giới sau 35 tuổi dễ gặp các vấn đề về tim mạch và huyết áp do thay đổi sinh lý, lối sống. Phát hiện sớm sẽ giúp phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Sau tuổi 35, sức khỏe nam giới bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm, đặc biệt là hệ tim mạch. Đây là thời điểm các bệnh lý về huyết áp và tim mạch dễ khởi phát, thậm chí tiến triển âm thầm mà không có dấu hiệu rõ ràng. Nếu không phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể để lại hậu quả nặng nề.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao nam giới sau 35 tuổi dễ mắc bệnh tim mạch và huyết áp?

Sự thay đổi sinh lý tự nhiên: Sau tuổi 35, khả năng trao đổi chất trong cơ thể nam giới giảm dần, dễ tích tụ mỡ máu, cholesterol xấu. Mạch máu bắt đầu mất đi độ đàn hồi, dẫn đến nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và rối loạn tuần hoàn.

Áp lực công việc và cuộc sống: Nam giới ở giai đoạn này thường phải gánh vác trách nhiệm về sự nghiệp, tài chính, gia đình. Căng thẳng kéo dài kích thích tuyến thượng thận tiết hormone cortisol, gây tăng huyết áp và tăng nhịp tim, từ đó làm tăng gánh nặng cho tim.

Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh

Hút thuốc lá: Chất nicotine và carbon monoxide làm hỏng thành mạch, tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

Uống rượu bia thường xuyên: Làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và gây tổn thương gan, gián tiếp ảnh hưởng đến tim mạch.

Ăn uống nhiều dầu mỡ, muối, thức ăn nhanh: Làm tăng cholesterol, mỡ máu, gây béo bụng – yếu tố nguy cơ hàng đầu của tim mạch.

Ít vận động: Khiến tim không được “rèn luyện”, cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa.

Yếu tố di truyền và bệnh nền: Nam giới có bố mẹ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc tiểu đường thì nguy cơ mắc bệnh sớm hơn. Ngoài ra, béo phì, tiểu đường type 2, rối loạn mỡ máu cũng là những yếu tố làm bệnh khởi phát sớm.

Dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý

Nam giới thường có tâm lý chủ quan, bỏ qua những triệu chứng sớm, dẫn đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm:

Huyết áp tăng cao: Chỉ số huyết áp thường xuyên trên 140/90 mmHg.

Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt: Thường xuất hiện khi huyết áp tăng hoặc khi thiếu máu não.

Đau tức ngực, khó thở, hồi hộp: Có thể là dấu hiệu của bệnh mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim sớm.

Phù chân, mệt mỏi: Cảnh báo suy tim tiềm ẩn.

Giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt: Do tuần hoàn máu não kém.

Biến chứng nguy hiểm nếu không kiểm soát kịp thời

Nếu không được điều trị và kiểm soát, bệnh tim mạch và huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong:

Đột quỵ não (tai biến mạch máu não): Huyết áp cao gây vỡ mạch máu hoặc hình thành cục máu đông.

Nhồi máu cơ tim: Tắc nghẽn động mạch vành gây chết tế bào cơ tim.

Suy tim: Tim hoạt động quá sức, không còn khả năng bơm máu hiệu quả.

Suy thận: Huyết áp cao kéo dài làm tổn thương mạch máu nhỏ ở thận.

Rối loạn cương dương: Do mạch máu nuôi dưỡng cơ quan sinh dục bị tổn thương.

Giải pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ: Nam giới sau 35 tuổi nên kiểm tra huyết áp, mỡ máu, đường huyết, điện tâm đồ định kỳ từ 6–12 tháng/lần để phát hiện sớm bất thường.

Chế độ dinh dưỡng khoa học:

Hạn chế muối, mỡ động vật, thức ăn nhanh.

Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá giàu omega-3.

Uống đủ nước, hạn chế cà phê và rượu bia.

Duy trì vận động hợp lý: Đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ, bơi lội hoặc tập yoga ít nhất 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần giúp cải thiện tuần hoàn, giảm huyết áp và duy trì cân nặng ổn định.

Kiểm soát cân nặng và vòng bụng: Nam giới nên duy trì BMI trong khoảng 18,5 – 24,9 và vòng bụng < 90cm để giảm nguy cơ tim mạch.

Quản lý căng thẳng: Ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi đêm, giữ tinh thần thoải mái, tập thở sâu, thiền hoặc các hoạt động giải trí giúp giảm áp lực công việc.

Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia: Đây là yếu tố quyết định, giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch.

Theo các bác sĩ tim mạch, nam giới sau 35 tuổi không nên chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Việc chủ động phòng ngừa và theo dõi huyết áp, tim mạch ngay từ đầu là cách duy trì sức khỏe lâu dài, phòng tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.