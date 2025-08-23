Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

12 ngày hôn mê vì nhồi máu cơ tim cấp ở người bệnh vốn dĩ khỏe mạnh

Cơn đau ngực đột ngột tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thường ngày, bỗng chốc trở thành khởi đầu cho một hành trình sinh tử của người đàn ông 56 tuổi rất khỏe mạnh.

Thúy Nga

Nguy kịch từ cơn đau ngực đột ngột thoáng qua

Ông Đ.T.T (56 tuổi, Củ Chi) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và vùng thượng vị. Khi bệnh nhân vào bệnh viện thì ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp, các bác sĩ khoa Cấp Cứu và khoa Can Thiệp Tim Mạch tiếp tục hồi sức và nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng cathlab kiểm tra các mạch máu nuôi tim.

Kết quả chụp mạch cho thấy ông T. bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn và chứa nhiều huyết khối – nguyên nhân khiến dòng máu nuôi tim bị cắt đứt đột ngột. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu.

Trong suốt quá trình can thiệp, ông T. tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, buộc các bác sĩ phải liên tục sốc điện, vừa hồi sức vừa nong stent để giành lại sự sống từng giây một.

Sau can thiệp, dòng máu nuôi tim đã được tái thông nhưng chảy chậm tương ứng ở độ 2, người bệnh được chuyển qua khoa Hồi Sức Tích Cực để tiếp tục theo dõi điều trị.

ekip-can-thiep.png
Ca can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

12 ngày tại khoa Hồi Sức Tích Cực, cuộc chiến khốc liệt giành lại sự sống

Sau ca can thiệp căng thẳng, ông T. được chuyển vào khoa Hồi Sức Tích Cực trong tình trạng hôn mê sâu, tim yếu, toan hóa, nước tiểu không có, dùng thuốc nâng huyết áp liều cao.

ThS. BS. CKII. Trần Tấn Việt, Trưởng khoa Can Thiệp Tim Mạch Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ: “Bệnh nhân T. có tiền sử tiểu đường, hút nhiều thuốc lá (1gói/ngày), đây có thể là yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim. Sau can thiệp đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, quá trình điều trị tiếp theo tại khoa Hồi Sức Tích Cực thực sự khá phức tạp, kéo dài đến 12 ngày.

Mỗi ngày là một trận chiến duy trì huyết áp, hỗ trợ hô hấp, chống suy đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh. Chúng tôi đã phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, vừa lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt và dùng thuốc vận mạch.

Có những lúc đội ngũ y bác sĩ và gia đình dường như tuyệt vọng, nghĩ đến việc đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng với sự quyết tâm chiến đấu đến cùng của gia đình, với tinh thần “còn nước còn tát” của ê-kip, điều kỳ diệu đã xảy ra sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. dần tỉnh trở lại”.

Ngày thứ 12 tại khoa Hồi Sức Tích Cực, ông T. bắt đầu mở mắt, dần cải thiện tri giác, nhịp tim ổn định hơn, các chỉ số sinh tồn dần trở lại bình thường, cai được máy thở, ngưng toàn bộ thuốc vận mạch. Sau đó, ông được đưa về khoa Can Thiệp Tim Mạch để tiếp tục chăm sóc. Ban đầu, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục lọc máu ngắt quản.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, có thể tự vận động, không cần lọc máu, phục hồi toàn bộ trí nhớ. Ông T. được xuất viện trong niềm hân hoan không thể tả của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

e-kip-bac-si-khoa-can-thiep-tim-mach-cung-gia-dinh-benh-nhan-ngay-xuat-vien-768x576.jpg
Hình ảnh ekip bác sĩ khoa Can thiệp tim mạch cùng gia đình bệnh nhân nhồi máu cơ tim ngày xuất viện - Ảnh BVCC

“Điều quan trọng nhất trong cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là “thời gian”. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã xây dựng và triển khai hiệu quả quy trình CODE nhồi máu cơ tim, đảm bảo người bệnh được tiếp cận điều trị nhanh nhất có thể, từ chẩn đoán ban đầu, hội chẩn chuyên sâu đến can thiệp tái thông mạch máu khẩn cấp.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á còn sở hữu hệ thống chụp và can thiệp mạch DSA, giúp chẩn đoán chính xác và thực hiện các kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp. Với những ưu thế nêu trên, nhiều người bệnh nhồi máu cơ tim đã được cứu sống ngoạn mục, nhanh chóng hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị”, bác sĩ Trần Tấn Việt cho biết thêm.

Nhồi máu cơ tim – bệnh lý đột ngột, không chừa một ai

Trường hợp của ông T. là minh chứng rõ ràng rằng nhồi máu cơ tim không chừa một ai và luôn đến rất đột ngột. Nhiều người dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, mệt mỏi, hồi hộp để rồi phải đối diện với những phút sinh tử.

"Những người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc, rối loạn mỡ máu, hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch thì cần khám sức khỏe tim mạch định kỳ và thực hiện lối sống lành mạnh.

Nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu đau ngực, khó thở, hồi hộp… đừng chần chừ, hãy đến ngay bệnh viện có chuyên khoa Tim Mạch để được kiểm tra và can thiệp kịp thời", bác sĩ Việt khuyến cáo.

#cấp cứu liên viện #bệnh nhân #cuộc chiến tử thần #nhồi máu cơ tim cấp

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ép tim gần 2 giờ cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim ngừng tuần hoàn

Các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không tái lập được nhịp tim trong vòng vài chục phút thì tỷ lệ sống sót rất thấp.

Một ca cấp cứu “nghẹt thở” vừa diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khi người bệnh đột ngột bị ngừng tim, các bác sĩ và điều dưỡng đã ép tim liên tục gần 2 giờ đồng hồ, sốc điện phá rung thất 15 lần để cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp bị ngừng tuần hoàn. Điều kỳ diệu là người bệnh hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

“Thời gian không tính bằng giây mà tính bằng từng nhịp thở”

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại nhồi máu cơ tim có biểu hiện giống bệnh đường tiêu hóa

Một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có triệu chứng dẫn tới dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. làm chậm trễ quá trình cấp cứu, chẩn đoán và điều trị.

Đa số các trường hợp nhồi máu cơ tim có triệu chứng điển hình như đau thắt ngực, khó thở, vã mồ hôi… tuy nhiên, một số bệnh nhân không có triệu chứng này dẫn tới dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. Điều này rất nguy hiểm vì làm chậm trễ quá trình cấp cứu, chẩn đoán và điều trị.

Nguy kịch vì sốc tim

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Địa chỉ vàng: Những bệnh viện cấp cứu nhồi máu cơ tim tại Hà Nội

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mọi độ tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh mạch vành.

ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi có dấu hiệu đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt bất thường.

Nên đi khám chuyên khoa tim mạch sớm tại các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện chẩn đoán và can thiệp. Đồng thời tuân thủ điều trị sau can thiệp, duy trì thuốc, lối sống lành mạnh để phòng biến chứng và tái phát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Hãy chọn nước tương có nhãn "lên men tự nhiên", sản phẩm của quy trình sản xuất truyền thống và lành mạnh hơn, giảm thiểu các thành phần hóa học.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Hãy chọn nước tương có nhãn "lên men tự nhiên", sản phẩm của quy trình sản xuất truyền thống và lành mạnh hơn, giảm thiểu các thành phần hóa học.