4 thứ cần thay đổi, 2 điều cần giữ nguyên để tăng vận khí

Đây là lời khuyên của một chuyên gia phong thủy tới từ Đại học Woosuk của Hàn Quốc để bạn đạt được thành công về tài chính.

Lá số tử vi chỉ có thể cho bạn biết phần nào về cuộc đời mình, còn việc thành công hay thất bại cuối cùng được quyết định bởi hành động. Việc lựa chọn thời điểm bắt đầu, môi trường sinh sống và làm việc, cách quản lý các mối quan hệ và sức khỏe là những yếu tố mà bất cứ ai cũng có thể tác động để tự vẽ nên một tấm "bản đồ" của cuộc đời mình.

Theo giáo sư Kim Doo-kyu - một chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc về Tứ Trụ Vận Mệnh và Phong Thủy đến từ Đại học Woosuk, để thay đổi vận số của mình theo hướng tích cực hơn, bạn hãy nhớ thay đổi 4 thứ và giữ nguyên 2 điều sau đây.

Nếu luôn gặp vận xui, hãy thay đổi ngay 4 thứ này

Trong chuyên mục “Bài giảng về tiền bạc” trên kênh YouTube “Chosun Money” của Ban Kinh tế báo Chosun Ilbo, được phát sóng công khai vào cuối năm ngoái, Giáo sư Kim Doo-kyu đã có buổi thuyết trình về “Làm thế nào để biến vận mệnh xấu thành vận mệnh giàu có”.

Giáo sư Kim Doo-kyu - chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Hàn Quốc

Điều thứ nhất để thay đổi vận mệnh là “thay đổi cuộc sống hàng ngày”. Giáo sư Kim đưa ra lời khuyên: "Nếu bạn đã chuẩn bị cho kỳ thi công chức nhiều năm mà không thành công, bạn nên bắt đầu thay đổi từng thứ một. Thay đổi trung tâm luyện thi, thay đổi sách giáo khoa. Nếu chỉ toàn những điều không may xảy ra trong cuộc sống, bạn nên thay đổi bạn bè. Bởi vì cuộc sống của tôi chính là kết quả của những người bạn mà tôi gặp.

Điều thứ hai là “dậy sớm”. Giáo sư Kim cho biết, “Điều quan trọng là phải đón nhận năng lượng tốt và năng lượng tích cực vào buổi sáng.”

Điều thứ ba là tôn kính tổ tiên. “Hãy nhìn vào các gia đình tài phiệt. Họ thực hiện nghi lễ thờ cúng tổ tiên rất chu đáo. Tập đoàn Samsung đã di dời hài cốt tổ tiên của Chủ tịch Lee Byung-chul tới 8 lần trong 2 thế hệ mới có thể tìm thấy một nơi an táng họ hài lòng,” ông nói.

Điều thứ tư chính là thay đổi phong thủy ở nơi bạn sống. Nếu không thể chuyển đến một nơi tốt hơn, thì hãy thay đổi không gian nội thất bên trong. Các gia đình giàu có thường loại bỏ những vật dụng không dùng đến để năng lượng tốt có thể lưu thông suôn sẻ trong không gian. Họ cũng luôn giữ nước trong nhà, chẳng hạn như trong bể cá hoặc ao. Điều này là bởi vì nước trong phong thủy tượng trưng cho sự giàu có.

2 điều cần giữ lại

Theo Giáo sư Kim, trong khi một người đàn ông có thể thay đổi tất cả những yếu tố xoay quanh cuộc sống của mình để đổi vận, thì có 2 điều cần được trân trọng và giữ nguyên, đó chính là vợ con của anh ta, vì vợ con cũng chính là phong thủy tốt nhất, quyết định vận khí, sự hưng thịnh và hạnh phúc cả đời một người đàn ông.

Theo đó, lấy được một người vợ tốt thì người vợ ấy chính là phúc khí, long mạch. Nâng niu, trân trọng vợ là giữ vững vận may. Đối xử tệ với vợ giống như việc tự tay bẻ gãy "long mạch", khiến gia đình sa sút, tài lộc tiêu tán. Con cái ngoan ngoãn cũng chính là vận may, là sự tiếp nối phúc đức, động lực to lớn cho người cha.

Lời khuyên này được lấy cảm hứng từ chính lời kêu gọi của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee, rằng ‘Hãy thay đổi mọi thứ trừ vợ con.’

Được biết, đây là một chỉ thị nổi tiếng năm 1993 của cố Chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee, gửi đến các giám đốc điều hành của mình, khởi xướng cho một sự chuyển đổi lớn từ việc sản xuất hàng loạt chất lượng thấp sang chất lượng cao cấp và vị thế dẫn đầu toàn cầu. Sáng kiến "Quản lý Mới" này, được tuyên bố tại Frankfurt, đã dẫn đến một cuộc cải tổ toàn diện về văn hóa công ty, thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất.

Cụ thể, bối cảnh của lời kêu gọi này là khi ông Lee tin rằng tập đoàn Samsung đang tự mãn và sản xuất các sản phẩm chất lượng kém so với các đối thủ cạnh tranh quốc tế. Chỉ thị này được củng cố bởi một sự kiện gây chấn động năm 1995, khi ông Lee ra lệnh đốt sạch 150.000 sản phẩm lỗi, bao gồm cả điện thoại di động, trước mặt các nhân viên.

Kết quả là chiến lược này hướng đến sự đổi mới toàn diện, biến Samsung thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực bán dẫn, màn hình và điện thoại thông minh.

Lời kêu gọi của ông Lee Kun-hee nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi triệt để, không khoan nhượng trong các hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn tập trung vào nguồn nhân lực cốt lõi để giữ chân nhân viên.