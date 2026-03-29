39 người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ khiến hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.

Theo Tuấn Long/VOV

Chiều 29/3, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo xác nhận, trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ khiến hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều người cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Tất cả các bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Tổng cộng có 39 người nhập viện và đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk). Trung tâm Y tế Ea H'leo đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế Đắk Lắk.

"Đến nay, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tạm ổn, đang được theo dõi và chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm liên quan để gửi tới các trung tâm y tế chuyên môn xét nghiệm, phân tích, làm rõ nguyên nhân", ông Hiếu thông tin.

Cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý theo quy định.

Nhiều người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

19 người tại Quảng Ngãi nhập viện sau ăn bánh mì, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và phòng ngừa nguy hiểm cho cộng đồng.

Ngày 24/03/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Báo cáo số 285/BC-ATTP ngày 24/3/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông, cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Số ca cấp cứu nghi ngộ độc bánh mì tăng, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Đến thời điểm này, đã có ít nhất 17 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc do ăn bánh mì, tăng gần gấp đôi so với thời điểm tối 23/3.

Tính đến thời điểm này, các cơ sở y tế ở Quảng Ngãi đã tiếp nhận cấp cứu khoảng 17 trường hợp. Tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân nói trên ổn định và không có trường hợp nào diễn biến nặng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, sáng nay Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xuống địa bàn Tịnh Khê - nơi phát sinh vụ ngộ độc để kiểm tra làm rõ nguyên nhân.

Hàng chục trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Chỉ riêng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm này, đã tiếp nhận khoảng 10 trường hợp cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì.

Tối 23/3, lãnh đạo Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi xác nhận từ sáng cùng ngày đến thời điểm này, đã tiếp nhận khoảng 10 ca đến cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.
