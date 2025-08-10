Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

31 đối tượng bị khởi tố vụ “bay lắc” tại karaoke Hoàng Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng trong vụ tổ chức “bay lắc” tại quán Karaoke Hoàng Kim.

Hải Ninh

Ngày 10/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa khởi tố 31 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm trong vụ “”bay lắc” tại Karaoke Hoàng Kim.

87.png
Đặng Thị Hồng Linh, chủ quán Karaoke

Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ) làm chủ quán và 6 nhân viên bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; 24 đối tượng là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

​​​​​​​Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Hoàng Kim tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ) có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ sở kinh doanh này do Đặng Thị Hồng Linh làm chủ và hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đối tượng cho thay biển quán Karaoke thành quán bia Hoàng Kim.

Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh Karaoke với mục đích phục vụ khách đến “bay lắc”.

Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Khoảng 3h30 ngày 8/6/2025, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh của đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra có có 41 người (26 nhân viên, 15 khách), trong đó phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách). Tổng vật chứng thu giữ 82,220 gam Ketamin; 251,865 gam Methamphetamine; 4,614 gam MDMA; 2 cân điện tử; 6 đĩa sứ; 4 tẩu hút tự tạo; 6 thẻ nhựa; 4 túi nilon dính ma tuý; 4 loa; 4 đèn chiếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn:

(Nguồn: THĐT)
#ma túy #karaoke Hoàng Kim #khởi tố #bệnh ma túy #Hà Nội #tội phạm ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giam 3 đối tượng rủ nhau chơi ma túy trong khách sạn

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h10 ngày 7/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra hành chính phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây cỏ Mỹ, thu giữ hơn 100kg ma túy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng, bắt giữ 5 đối tượng và thu hơn 100kg ma túy.

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Theo đó, trưa 6/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra bắt quả tang Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Xem chi tiết

Giải mã

Vẹt cưng phản chủ, giúp cảnh sát triệt phá băng đảng ma túy lớn

Một con vẹt cưng được dạy nói tiếng lóng của giới buôn ma túy đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một băng đảng lớn, đưa 15 kẻ vào tù với tổng hình phạt hơn 100 năm.

1.jpg
Trong thế giới tội phạm, những kẻ buôn ma túy thường tin rằng "tường có tai, vách có mạch". Nhưng chúng có lẽ không bao giờ ngờ rằng, chính một chú vẹt cưng lại có thể trở thành "nhân chứng" đắc lực nhất, cất tiếng hót tố cáo toàn bộ đường dây tội ác của chủ nhân. Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Anh, nơi một video tưởng chừng vô hại về một chú vẹt lại trở thành chìa khóa then chốt giúp cảnh sát triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn, khép lại bằng một bản án tổng cộng hơn 103 năm tù.
2.jpg
Cuộc điều tra bắt đầu từ một nơi không ai ngờ tới. Bên trong một nhà tù tại hạt Lancashire. Adam Garnett, một tên tội phạm 33 tuổi, đang thụ án thì bị cai ngục phát hiện đang tàng trữ nhiều điện thoại di động và thiết bị phát Wi-Fi trong phòng giam. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Garnett vẫn đang điều hành các hoạt động phi pháp từ bên trong nhà tù.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới