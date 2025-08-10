31 đối tượng bị khởi tố vụ “bay lắc” tại karaoke Hoàng Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng trong vụ tổ chức “bay lắc” tại quán Karaoke Hoàng Kim.

Ngày 10/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa khởi tố 31 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm trong vụ “”bay lắc” tại Karaoke Hoàng Kim.

Đặng Thị Hồng Linh, chủ quán Karaoke

Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ) làm chủ quán và 6 nhân viên bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; 24 đối tượng là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

​​​​​​​Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Hoàng Kim tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ) có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ sở kinh doanh này do Đặng Thị Hồng Linh làm chủ và hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đối tượng cho thay biển quán Karaoke thành quán bia Hoàng Kim.

Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh Karaoke với mục đích phục vụ khách đến “bay lắc”.

Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Khoảng 3h30 ngày 8/6/2025, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh của đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra có có 41 người (26 nhân viên, 15 khách), trong đó phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách). Tổng vật chứng thu giữ 82,220 gam Ketamin; 251,865 gam Methamphetamine; 4,614 gam MDMA; 2 cân điện tử; 6 đĩa sứ; 4 tẩu hút tự tạo; 6 thẻ nhựa; 4 túi nilon dính ma tuý; 4 loa; 4 đèn chiếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

