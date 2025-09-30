Hà Nội

Kho tri thức

3 vị hoàng đế mạnh như thần, từng giết hổ báo nhưng chết thảm

Từ chiến công xé xác hổ báo oanh liệt, những vị hoàng đế này được ca tụng là bậc anh hùng. Thế nhưng cái kết của họ lại khiến hậu thế rùng mình.

Theo Lan Chi / Dân Việt

Thuật ngữ “võ công” ở đây có thể được hiểu theo hai nghĩa trong tiếng Trung: nghĩa thông thường là võ thuật, thứ 2 là sức mạnh quyền cước. Trong loạt tiểu thuyết võ hiệp như Kim Dung và Cổ Long mà chúng ta đã quen thuộc, mỗi anh hùng đại hiệp đều sở hữu võ công phi thường, bảo vệ đất nước và giúp đỡ nhân dân. Còn cụm từ “văn trị võ công” thường chỉ về mặt chính trị và quân sự, thường được dùng để mô tả cách thể hiện của các vị hoàng đế thời xưa khi họ cai trị một quốc gia hoặc một khu vực. Trong bài viết này đề cập đến từ “võ công” mang ý nghĩa thông thường là “võ thuật”.

Cuốn tiểu thuyết “Phong Thần Diễn Nghĩa” đã làm cho hình ảnh về vị bạo quân Trụ Vương nhà Thương ăn sâu vào lòng người dân. Thực chất, tên thật của ông không phải là Trụ Vương mà là Tử Tân, còn được gọi là Đế Tân. Dựa vào nhiều nguồn tài liệu lưu truyền khác nhau, thời kỳ cai trị nhà Thương của Trụ Vương nổi tiếng với phong cách cai trị tàn bạo. Bản thân Trụ Vương hoang dâm vô độ, ham mê rượu chè, quả là hôn quân!

Tuy nhiên, mỗi người đều có điểm mạnh của mình. Sách sử ghi rằng Trụ Vương có “sức mạnh siêu phàm, đối đầu với cả trăm người”, có thể chiến đấu với thú dữ bằng tay không, kéo cột thay trụ, lôi chín con bò ngược xuôi. Điều này cho thấy ông có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Trụ Vương - Vũ Vương - Hạ Kiệt.
Trụ Vương - Vũ Vương - Hạ Kiệt.

Tuy nhiên, do cách cai trị tàn bạo của mình, thiên hạ căm phẫn, cuối cùng bị quân đội Tây Kỳ đánh chiếm kinh đô. Trụ Vương không thể làm gì khác ngoài việc đứng trên thành, mặc hoàng bào rồi đốt lửa tự thiêu ở Triều Ca.

Tần Vũ Vương

Nói đến Tần Vũ Vương Doanh Đãng, ông quả thật là một người tài năng thiên phú, là đại lực sĩ nổi danh trong vương thất. Trong “Sử Ký Tần Bản Kỷ” có ghi chép rằng: “Vũ Vương vừa có sức mạnh vừa giỏi biểu diễn, các lực sĩ như Nhậm Bì, Ô Hợp, Mạnh Thuyết đều được bổ nhiệm làm đại quan. Vương cùng Mạnh Thuyết cùng nâng đỉnh, gãy xương bánh chè. Vào tháng 8, Vũ Vương qua đời.”

Vũ Vương mặc dù là vua của nước Tần nhưng không quan tâm đến việc triều chính, suốt ngày nhàn rỗi, vì thực lực mạnh mẽ nên rất ham mê các cuộc thi sức mạnh khác nhau, đồng thời còn nuôi dưỡng một số thủ hạ lực sĩ. Sở thích đặc biệt như vậy cũng đã mở đường cho ông có một cái kết “bi thảm”.

Sách sử ghi rằng Vũ Vương cùng Mạnh Thuyết thi đấu nâng chiếc “Long Văn Xích Đỉnh”. Khi Vũ Vương nâng đỉnh bị quá sức, không nâng nổi, bị đỉnh rơi xuống trúng vào chân, bị gãy xương bánh chè. Tối đến thì ông qua đời, lúc ấy ông chỉ mới 22 tuổi. Quả là đáng tiếc!

Hạ Kiệt

Theo tài liệu lịch sử, từ khi con trai của Đại Vũ là Khải đã lập nên triều đại nhà Hạ, sau hàng trăm năm luân chuyển, ngai vàng cuối cùng đã được truyền lại cho Kiệt. Kiệt dũng mãnh lạ thường, có thể đối đầu với hổ báo bằng tay không, sức mạnh xé xác chó sói, đôi tay tựa như vũ khí, sức mạnh của ông vượt trội hơn cả hai người trước.

Tuy nhiên, Kiệt là tàn bạo hoang dâm, bị xưng là hôn quân vô đạo. Trong thời gian trị vì, ông sủng tín “gián điệp” Vương hầu Muội Hỉ và một số gian thần, tàn sát các bậc trung lương, khiến nhân dân lầm than. Sau đó, Thành Thang kêu gọi thiên hạ thảo phạt Hạ Kiệt, Kiệt trốn chạy và bị đánh bại, từ đó nhà Hạ diệt vong.

Không lâu sau khi bị lưu đày xuống Nam Sào, Kiệt mắc bệnh và qua đời, từ đó có câu nói rằng: “Ân giám bất viễn, tại Hạ hậu chi thế”. Ý nghĩa là nhà Ân diệt nhà Hạ, con cháu nhà Ân lấy sự diệt vong của nhà Hạ làm gương. Sau này dùng để chỉ người đời sau lấy sự thất bại của người đời trước làm gương cho mình.

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/3-vi-hoang-de-co-vo-cong-cao-cuong-xe-xac-ca-ho-bao-nhung-ket-thuc-bi-tham-gom-nhung-ai-d1365934.html
#hoàng đế #Trung Hoa #hoàng đế Trung Hoa #Trụ Vương #nhà Thương #Tần Vũ Vương

