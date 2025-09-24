Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao cung nữ Trung Quốc xưa run sợ khi hoàng đế để mắt?

Kho tri thức

Vì sao cung nữ Trung Quốc xưa run sợ khi hoàng đế để mắt?

Ở Trung Quốc thời phong kiến, nhiều cung nữ rất sợ bị hoàng đế để mắt tới. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân.

Tâm Anh (TH)
Trong nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc, không ít cung nữ dùng đủ mọi cách để có thể "lọt vào mắt xanh" của hoàng đế. Nếu may mắn được hoàng đế sủng hạnh thì cung nữ đó có thể "đổi đời", trở thành phi tần và có cuộc sống sung túc.
Trong nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc, không ít cung nữ dùng đủ mọi cách để có thể "lọt vào mắt xanh" của hoàng đế. Nếu may mắn được hoàng đế sủng hạnh thì cung nữ đó có thể "đổi đời", trở thành phi tần và có cuộc sống sung túc.
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cung nữ nào cũng muốn được hoàng đế để mắt tới. Họ rất sợ khi được hoàng đế thị tẩm.
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cung nữ nào cũng muốn được hoàng đế để mắt tới. Họ rất sợ khi được hoàng đế thị tẩm.
Nguyên nhân khiến nhiều cung nữ không muốn được nhà vua sủng hạnh là bởi họ sẽ tham gia vào một ván bài cá cược nguy hiểm, có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Nguyên nhân khiến nhiều cung nữ không muốn được nhà vua sủng hạnh là bởi họ sẽ tham gia vào một ván bài cá cược nguy hiểm, có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Bởi lẽ, một khi cung nữ được hoàng đế để mắt tới và sủng ái thì kết cục của họ sẽ chỉ có 2 loại. Một là đổi đời và hai là sẽ có cuộc sống thê thảm, thậm chí có thể đe dọa tới tính mạng.
Bởi lẽ, một khi cung nữ được hoàng đế để mắt tới và sủng ái thì kết cục của họ sẽ chỉ có 2 loại. Một là đổi đời và hai là sẽ có cuộc sống thê thảm, thậm chí có thể đe dọa tới tính mạng.
Hoàng đế là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thiên hạ. Mọi phi tần, mỹ nữ và cung nữ trong hậu cung đều là của nhà vua. Nếu hoàng đế nhìn trúng một cung nữ nào thì sẽ có thể thị tẩm người đó.
Hoàng đế là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thiên hạ. Mọi phi tần, mỹ nữ và cung nữ trong hậu cung đều là của nhà vua. Nếu hoàng đế nhìn trúng một cung nữ nào thì sẽ có thể thị tẩm người đó.
Nếu chỉ muốn vui trong chốc lát thì sau khi thị tẩm thì hoàng đế sẽ hạ lệnh cho cung nữ đó uống thuốc tránh thai. Sau đó, nhà vua thường sẽ không sủng ái cung nữ đó nữa.
Nếu chỉ muốn vui trong chốc lát thì sau khi thị tẩm thì hoàng đế sẽ hạ lệnh cho cung nữ đó uống thuốc tránh thai. Sau đó, nhà vua thường sẽ không sủng ái cung nữ đó nữa.
Cung nữ sau khi được thị tẩm nhưng không được hoàng đế ban thưởng, sắc phong làm phi tần thì sẽ bị các phi tần trong hậu cung, thậm chí là những cung nữ, thái giám khác cô lập, bắt nạt và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cung nữ sau khi được thị tẩm nhưng không được hoàng đế ban thưởng, sắc phong làm phi tần thì sẽ bị các phi tần trong hậu cung, thậm chí là những cung nữ, thái giám khác cô lập, bắt nạt và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Theo đó, cuộc sống của cung nữ từng nhận được ân sủng của hoàng đế sẽ giống như "địa ngục". Một số người tự tìm đến cái chết để giải thoát hoặc bị sát hại trong những cuộc đấu đá chốn hậu cung.
Theo đó, cuộc sống của cung nữ từng nhận được ân sủng của hoàng đế sẽ giống như "địa ngục". Một số người tự tìm đến cái chết để giải thoát hoặc bị sát hại trong những cuộc đấu đá chốn hậu cung.
Ngay cả khi cung nữ được hoàng đế thị tẩm và sắc phong làm phi tần, ban thưởng hậu hĩnh, họ cũng khó có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn vì bản thân sẽ có thể trở thành mục tiêu "đánh ghen" của nhiều phi tần.
Ngay cả khi cung nữ được hoàng đế thị tẩm và sắc phong làm phi tần, ban thưởng hậu hĩnh, họ cũng khó có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn vì bản thân sẽ có thể trở thành mục tiêu "đánh ghen" của nhiều phi tần.
Là những người đã sống lâu trong cung, những phi tần có nhiều cách để hãm hại, loại bỏ cung nữ mới được hoàng đế sủng ái. Theo đó, cung nữ đó sẽ có thể bị đầu độc hoặc giết chết theo nhiều cách khác nhau khi mới tận hưởng cuộc sống sung túc, có người hầu hạ. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Là những người đã sống lâu trong cung, những phi tần có nhiều cách để hãm hại, loại bỏ cung nữ mới được hoàng đế sủng ái. Theo đó, cung nữ đó sẽ có thể bị đầu độc hoặc giết chết theo nhiều cách khác nhau khi mới tận hưởng cuộc sống sung túc, có người hầu hạ. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tâm Anh (TH)
#cuộc sống cung nữ #cung nữ #phi tần #hoàng đế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT