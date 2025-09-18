Khai quật bàn chải ngà voi bí ẩn của hoàng đế cuối Brazil

Một bàn chải đánh răng bằng ngà voi thuộc về hoàng đế cuối cùng Brazil vừa được tìm thấy, hé lộ những chi tiết bất ngờ về cuộc sống hoàng gia thời xưa.
Wang Jin - blogger thẩm mỹ nổi tiếng trên Douyin. Cô chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ cùng phong cách thời trang, thu hút gần một triệu người theo dõi.
Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia chỉ ra "hành tinh bồ hóng" sở hữu vỏ, lớp phủ giàu carbon hữu cơ khó nóng chảy và có lõi bằng kim cương.
Giá rhodium cao một phần do sự khan hiếm, chỉ khoảng 30 tấn được sản xuất mỗi năm so với 190 tấn bạch kim hoặc 3.100 tấn vàng được sản xuất vào năm 2022.
Tháng 10 năm nay, khi tiết trời vào thu, ba con giáp được dự đoán sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.
Wang Jin - blogger thẩm mỹ nổi tiếng trên Douyin. Cô chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ cùng phong cách thời trang, thu hút gần một triệu người theo dõi.
Đặng Thu Hương tốt nghiệp loại xuất sắc 2 chuyên ngành: diễn viên múa và huấn luyện viên múa trước khi theo đuổi dancesport, trở thành bạn nhảy của Phan Hiển.
Mẫu xe SUV Subaru Forester 2026 mới thuộc thế hệ thứ 6 sẽ chính thức ra mắt Thái Lan vào tháng 10/2025, dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản.
Theo chia sẻ, Đỗ Yên Đan thực hiện phẫu thuật hàm móm từ năm 2017 và ngày càng xinh đẹp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần hợp tác suôn sẻ với đồng nghiệp khi làm việc chung và có thu nhập khá tốt.
Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc, bị vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm (Hà Nội).
Căn biệt thự rộng hơn 500m2, nổi bật với kiến trúc ốp gạch toàn bộ mặt ngoài là tâm huyết và tình yêu dành cho quê hương của gia chủ sau nhiều năm xa xứ.
Diệp Vịnh Tương là cái tên nổi tiếng trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc, được coi là truyền nhân đời thứ 6 của Thái Cực Dương phái.
Khu bảo tồn Pantanal - vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới - trải dài qua Brazil, Bolivia và Paraguay, là thiên đường đa dạng sinh học với vô vàn điều kỳ thú.
Lý Nhã Kỳ phối trang phục đen cùng phụ kiện đắt giá, đọ sắc Kaity Nguyễn trong buổi công chiếu phim Tử chiến trên không.
Cù Thị Trà thường được “chọn mặt gửi vàng” cho những vai diễn yêu cầu ngoại hình sắc sảo và diễn xuất cá tính.
Trận Beneventum năm 275 TCN là một trong những trận chiến quan trọng trong cuộc chiến giữa La Mã và vua Pyrrhus xứ Epirus, đánh dấu sự lớn mạnh của La Mã.
Loài đồi mồi dứa (Chelonia mydas) là một trong những loài rùa biển cổ xưa, mang trong mình nhiều bí ẩn thú vị mà ít người biết đến.
Không chỉ để lại ấn tượng nhờ diễn xuất mà trong phim, Lê Hạ Anh hoàn toàn để mặt mộc khiến netizen gây chú ý với visual.
Ngoài diễn viên Quỳnh Lam, không ít mỹ nhân Việt cũng có mối tình đẹp với người yêu kém cả chục tuổi.
Chị N. đã nhiều tuần không liên hệ với gia đình, mọi cuộc gọi đều nhận được thông báo "không liên lạc được", từ đây vụ án kinh hoàng đã dần hé lộ.
Các nhà khoa học cho biết những xác ướp lâu đời nhất thế giới được tìm thấy tại Trung Quốc, Đông Nam Á với niên đại khoảng 12.000 tuổi.