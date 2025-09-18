Hà Nội

Khai quật bàn chải ngà voi bí ẩn của hoàng đế cuối Brazil

Một bàn chải đánh răng bằng ngà voi thuộc về hoàng đế cuối cùng Brazil vừa được tìm thấy, hé lộ những chi tiết bất ngờ về cuộc sống hoàng gia thời xưa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong quá trình thi công địa điểm dự kiến ​​mở rộng tuyến tàu điện ngầm trong tương lai ở Rio de Janeiro, Brazil, các công nhân đã bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ngay lập tức, họ báo cáo sự việc lên Cơ Quan Cổ Vật Brazil. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil.
Đó là một chiếc bàn chải đánh răng bằng ngà voi độc đáo. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil.
Nó được cho là của Dom Pedro II, người trị vì Brazil từ năm 1831 đến năm 1889. Hiện tại, bàn chải đánh răng đã ngả sang màu nâu theo thời gian. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil.
Trên tay cầm chiếc bàn chải có dòng chữ khắc vẫn còn rõ ràng nội dung: "Hoàng đế Brazil". Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil.
Tại địa điểm này, các chuyên gia cũng đã tìm thấy hàng chục chai thủy tinh và gốm còn nguyên vẹn được cho là từng chứa nước nhập khẩu từ châu Âu cho giới hoàng gia Brazil. Sáu chai còn nguyên vẹn vẫn chứa chất lỏng chưa xác định, mà nhóm nghiên cứu dự định gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Hàng chục đồng xu và tẩu thuốc cũng được tìm thấy, cùng với một chiếc nhẫn vàng và một chiếc ghim cài cà vạt. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil.
Các nhà khảo cổ tin rằng, các hiện vật này tồn tại trong điều kiện đặc biệt như vậy là do khu vực này từng là đầm lầy và ngập úng. Điều kiện ẩm ướt tạo ra lớp đệm và bảo vệ cho các hiện vật còn khá nguyên vẹn. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Brazil.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
