3 trải nghiệm ẩm thực nhất định phải thử khi du lịch Cần Thơ

Từ bữa sáng trên chợ nổi Cái Răng đến mâm cơm miệt vườn và chợ đêm Ninh Kiều, ẩm thực Cần Thơ mang đến trải nghiệm đậm chất miền Tây khó quên.

Không chỉ nổi tiếng với cảnh sông nước hiền hòa, Cần Thơ còn “giữ chân” du khách bằng những trải nghiệm ẩm thực rất riêng, gắn liền với nhịp sống miền Tây. Từ bữa sáng lênh đênh trên chợ nổi, bữa trưa giữa miệt vườn trái cây đến buổi tối dạo chợ đêm thưởng thức món ngon, mỗi khoảnh khắc đều mang hương vị khó quên của đất Tây Đô.

Ảnh dulichvn

Ăn sáng, nhâm nhi cà phê trên chợ nổi Cái Răng

Nhắc đến Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Khu chợ họp trên sông từ tờ mờ sáng và nhộn nhịp nhất trong khoảng 4h30 – 8h30. Khi mặt trời vừa ló dạng, hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ chở đầy trái cây, thực phẩm và đồ ăn sáng tấp nập neo đậu, tạo nên khung cảnh sinh hoạt đặc trưng của miền Tây sông nước.

Ảnh Internet

Điều thú vị là dù ngồi trên ghe giữa dòng sông, du khách vẫn có thể thưởng thức đầy đủ các món ăn quen thuộc như hủ tiếu, bún riêu, bánh canh hay bánh mì. Tất cả đều được nấu trực tiếp trên thuyền, bốc khói nghi ngút và chuyền tay qua lại giữa các ghe. Cảm giác vừa ăn sáng, vừa chòng chành theo nhịp nước, xung quanh là tiếng máy ghe hòa cùng tiếng mời chào rộn rã khiến bữa ăn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ảnh iVIVU

Sau bữa sáng, một ly cà phê nóng hay trái dừa tươi mát lạnh là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích. Cà phê ở chợ nổi thường được nấu bằng ấm, vị đậm và thơm, thưởng thức giữa không gian sông nước thoáng đãng tạo nên trải nghiệm rất “Cần Thơ” mà khó nơi nào có được.

Thưởng thức ẩm thực miệt vườn và lẩu bần chua giữa trưa

Rời chợ nổi, hành trình ẩm thực tiếp tục đưa du khách đến với các miệt vườn trái cây xanh mát nằm ven sông. Vào mùa trái chín, đặc biệt từ khoảng giữa năm, những khu vườn ở Cần Thơ ngập tràn sắc màu của vú sữa, chôm chôm, xoài, mít, sầu riêng… Du khách có thể thong thả dạo vườn, tự tay hái trái và thưởng thức ngay tại chỗ.

Ảnh MIA

Sau khi tham quan, bữa trưa với các món ăn dân dã miền Tây là lựa chọn lý tưởng để nạp lại năng lượng. Trong đó, lẩu bần chua được xem là món ăn đặc trưng của Cần Thơ. Nước lẩu có vị chua thanh nhẹ từ trái bần, kết hợp cùng cá tươi và các loại rau đồng tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn nhưng rất khó quên.

Ảnh luhanhvietnam

So với các loại lẩu chua khác, lẩu bần không gắt, mang mùi thơm thoang thoảng và vị ngọt tự nhiên, đặc biệt phù hợp để thưởng thức giữa không gian sông nước miệt vườn, nơi mọi thứ đều chậm rãi và gần gũi.

Dạo chợ đêm Ninh Kiều, “càn quét” thiên đường ăn vặt

Khi thành phố lên đèn, chợ đêm Ninh Kiều trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách lẫn người dân địa phương. Khu chợ nằm dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, sát bến Ninh Kiều, quy tụ hàng chục gian hàng ăn uống với đủ món từ mặn đến ngọt.

Ảnh dulichviet

Tại đây, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng nướng, xiên que, bột chiên, bánh bao, nem nướng… cho đến các món giải khát và tráng miệng như chè, sinh tố, nước ép. Các món ăn được bày bán bắt mắt, giá cả phải chăng, chỉ với khoảng 100.000 đồng là có thể thưởng thức no nê nhiều món khác nhau.

Ảnh MIA

Vừa ăn vặt, vừa dạo bước bên bờ sông Hậu, ngắm nhìn không khí nhộn nhịp về đêm của Cần Thơ là cách kết thúc trọn vẹn một ngày khám phá ẩm thực miền Tây. Với nhiều du khách, chính những trải nghiệm giản dị nhưng đậm chất địa phương ấy đã khiến Cần Thơ trở thành điểm đến đáng nhớ trong hành trình du lịch phương Nam.