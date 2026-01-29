Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

3 trải nghiệm ẩm thực nhất định phải thử khi du lịch Cần Thơ

Từ bữa sáng trên chợ nổi Cái Răng đến mâm cơm miệt vườn và chợ đêm Ninh Kiều, ẩm thực Cần Thơ mang đến trải nghiệm đậm chất miền Tây khó quên.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không chỉ nổi tiếng với cảnh sông nước hiền hòa, Cần Thơ còn “giữ chân” du khách bằng những trải nghiệm ẩm thực rất riêng, gắn liền với nhịp sống miền Tây. Từ bữa sáng lênh đênh trên chợ nổi, bữa trưa giữa miệt vườn trái cây đến buổi tối dạo chợ đêm thưởng thức món ngon, mỗi khoảnh khắc đều mang hương vị khó quên của đất Tây Đô.

cho-noi.jpg
Ảnh dulichvn

Ăn sáng, nhâm nhi cà phê trên chợ nổi Cái Răng

Nhắc đến Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Khu chợ họp trên sông từ tờ mờ sáng và nhộn nhịp nhất trong khoảng 4h30 – 8h30. Khi mặt trời vừa ló dạng, hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ chở đầy trái cây, thực phẩm và đồ ăn sáng tấp nập neo đậu, tạo nên khung cảnh sinh hoạt đặc trưng của miền Tây sông nước.

cho-noi-1.jpg
Ảnh Internet

Điều thú vị là dù ngồi trên ghe giữa dòng sông, du khách vẫn có thể thưởng thức đầy đủ các món ăn quen thuộc như hủ tiếu, bún riêu, bánh canh hay bánh mì. Tất cả đều được nấu trực tiếp trên thuyền, bốc khói nghi ngút và chuyền tay qua lại giữa các ghe. Cảm giác vừa ăn sáng, vừa chòng chành theo nhịp nước, xung quanh là tiếng máy ghe hòa cùng tiếng mời chào rộn rã khiến bữa ăn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

ca-phe.jpg
Ảnh iVIVU

Sau bữa sáng, một ly cà phê nóng hay trái dừa tươi mát lạnh là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích. Cà phê ở chợ nổi thường được nấu bằng ấm, vị đậm và thơm, thưởng thức giữa không gian sông nước thoáng đãng tạo nên trải nghiệm rất “Cần Thơ” mà khó nơi nào có được.

Thưởng thức ẩm thực miệt vườn và lẩu bần chua giữa trưa

Rời chợ nổi, hành trình ẩm thực tiếp tục đưa du khách đến với các miệt vườn trái cây xanh mát nằm ven sông. Vào mùa trái chín, đặc biệt từ khoảng giữa năm, những khu vườn ở Cần Thơ ngập tràn sắc màu của vú sữa, chôm chôm, xoài, mít, sầu riêng… Du khách có thể thong thả dạo vườn, tự tay hái trái và thưởng thức ngay tại chỗ.

lau.jpg
Ảnh MIA

Sau khi tham quan, bữa trưa với các món ăn dân dã miền Tây là lựa chọn lý tưởng để nạp lại năng lượng. Trong đó, lẩu bần chua được xem là món ăn đặc trưng của Cần Thơ. Nước lẩu có vị chua thanh nhẹ từ trái bần, kết hợp cùng cá tươi và các loại rau đồng tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn nhưng rất khó quên.

miet-vuon.jpg
Ảnh luhanhvietnam

So với các loại lẩu chua khác, lẩu bần không gắt, mang mùi thơm thoang thoảng và vị ngọt tự nhiên, đặc biệt phù hợp để thưởng thức giữa không gian sông nước miệt vườn, nơi mọi thứ đều chậm rãi và gần gũi.

Dạo chợ đêm Ninh Kiều, “càn quét” thiên đường ăn vặt

Khi thành phố lên đèn, chợ đêm Ninh Kiều trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách lẫn người dân địa phương. Khu chợ nằm dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, sát bến Ninh Kiều, quy tụ hàng chục gian hàng ăn uống với đủ món từ mặn đến ngọt.

9daaa8ccb3a03dfe64b1.jpg
Ảnh dulichviet

Tại đây, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng nướng, xiên que, bột chiên, bánh bao, nem nướng… cho đến các món giải khát và tráng miệng như chè, sinh tố, nước ép. Các món ăn được bày bán bắt mắt, giá cả phải chăng, chỉ với khoảng 100.000 đồng là có thể thưởng thức no nê nhiều món khác nhau.

cho-dem1.jpg
Ảnh MIA

Vừa ăn vặt, vừa dạo bước bên bờ sông Hậu, ngắm nhìn không khí nhộn nhịp về đêm của Cần Thơ là cách kết thúc trọn vẹn một ngày khám phá ẩm thực miền Tây. Với nhiều du khách, chính những trải nghiệm giản dị nhưng đậm chất địa phương ấy đã khiến Cần Thơ trở thành điểm đến đáng nhớ trong hành trình du lịch phương Nam.

#Ẩm thực miền Tây #Chợ nổi Cái Răng #Ẩm thực miệt vườn #Chợ đêm Ninh Kiều #Món ăn đặc trưng Cần Thơ #Du lịch ẩm thực

Bài liên quan

Du lịch

Cầm 200.000 đồng “càn quét” food tour Cần Thơ, ăn no quên lối về

Chỉ với 200.000 đồng, bạn có thể “càn quét” food tour Cần Thơ, no nê từ hủ tiếu, nem nướng đến bánh xèo, chè mát và trái cây miệt vườn.

Cần Thơ – thủ phủ miền Tây – không chỉ hấp dẫn bởi những dòng sông thơ mộng, những khu chợ nổi sầm uất mà còn níu chân du khách bằng ẩm thực dân dã, hào sảng. Chỉ với 200.000 đồng trong tay, du khách hoàn toàn có thể thực hiện một food tour trong ngày, thưởng thức trọn vẹn những món đặc trưng từ món chính, ăn vặt cho đến tráng miệng.

food-tour-can-tho.jpg
Ảnh miền Tây.
Xem chi tiết

Du lịch

Khám phá Cần Thơ qua food tour đặc sản ba tỉnh sáp nhập

Sau sáp nhập Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ trở thành thiên đường ẩm thực mới với bún gỏi dà, lẩu cá thác lác, nem nướng Cái Răng và lẩu vịt nấu chao.

Cần Thơ không chỉ nổi tiếng với chợ nổi, bến Ninh Kiều hay những vườn cây trái trĩu quả, mà còn là điểm đến lý tưởng cho tín đồ ẩm thực miền Tây. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính với Sóc Trăng và Hậu Giang, bản đồ món ngon tại “Tây Đô” càng trở nên phong phú và đặc sắc.

Du khách đến đây giờ không chỉ được thưởng thức những món đặc sản trứ danh của Cần Thơ, mà còn có cơ hội trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của hai vùng đất lân cận – tất cả hội tụ trong một hành trình food tour hấp dẫn.

Xem chi tiết

Du lịch

Làng Cẩm Thanh 'miền Tây thu nhỏ' giữa lòng Hội An khiến du khách lưu luyến

Ẩn mình giữa sông nước và rừng dừa xanh mát, làng Cẩm Thanh mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, đưa du khách lạc vào miền Tây thu nhỏ bên phố cổ Hội An.

lang-cam-thanh3.jpg
Cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km, Cẩm Thanh (nay thuộc phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) từ lâu đã nổi tiếng với hệ sinh thái rừng dừa nước độc đáo. Năm 2025, ngôi làng này tiếp tục gây chú ý khi được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh trong danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch miền Trung. Ảnh Hoi An Travel
lang-cam-thanh2.jpg
Lợi thế lớn nhất của Cẩm Thanh nằm ở vị trí giao thoa hiếm có của ba con sông lớn: Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi hòa mình ra Biển Đông. Nhờ đó, khu vực này hình thành hệ sinh thái nước lợ đặc trưng với tổng diện tích hơn 900ha, trong đó mạng lưới kênh rạch và mặt nước chiếm trên 300ha, tạo điều kiện lý tưởng cho rừng dừa nước phát triển. Ảnh Báo Tiền Phong
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới