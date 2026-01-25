Hà Nội

Làng Cẩm Thanh 'miền Tây thu nhỏ' giữa lòng Hội An khiến du khách lưu luyến

Du lịch

Ẩn mình giữa sông nước và rừng dừa xanh mát, làng Cẩm Thanh mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, đưa du khách lạc vào miền Tây thu nhỏ bên phố cổ Hội An.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km, Cẩm Thanh (nay thuộc phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) từ lâu đã nổi tiếng với hệ sinh thái rừng dừa nước độc đáo. Năm 2025, ngôi làng này tiếp tục gây chú ý khi được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh trong danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch miền Trung. Ảnh Hoi An Travel
Lợi thế lớn nhất của Cẩm Thanh nằm ở vị trí giao thoa hiếm có của ba con sông lớn: Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi hòa mình ra Biển Đông. Nhờ đó, khu vực này hình thành hệ sinh thái nước lợ đặc trưng với tổng diện tích hơn 900ha, trong đó mạng lưới kênh rạch và mặt nước chiếm trên 300ha, tạo điều kiện lý tưởng cho rừng dừa nước phát triển. Ảnh Báo Tiền Phong
Theo lời kể của người dân địa phương, rừng dừa nước Cẩm Thanh đã tồn tại hơn 200 năm. Giống dừa này được những lưu dân từ vùng Tây Nam Bộ mang theo trong quá trình di cư và bén rễ nơi vùng cửa sông miền Trung. Ban đầu, rừng dừa chỉ rộng khoảng 7ha nên được gọi là “rừng dừa bảy mẫu”. Trải qua thời gian, dừa nước sinh sôi mạnh mẽ, mở rộng diện tích lên hơn 100ha như ngày nay. Ảnh Quốc Tuấn
Một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất khi đến Cẩm Thanh là ngồi thuyền thúng len lỏi qua các con lạch nhỏ dưới tán dừa xanh mát. Ảnh Báo Vietnamnet
Chỉ với khoảng 150.000 đồng, du khách có thể thuê thuyền thúng dành cho hai người kèm người chèo là dân bản địa – những ngư dân hiền hòa, chất phác và vô cùng hiếu khách. Ảnh Báo Tiền Phong
Hành trình kéo dài khoảng hai giờ đưa du khách trôi nhẹ trên mặt nước phẳng lặng, nghe những câu hò, điệu lý xứ Quảng vang lên giữa không gian sông nước. Du khách còn được tận mắt xem cảnh người dân thả lưới bắt cá, thử câu cua, câu cá ngay dưới những bụi dừa nước, hoặc thưởng thức màn biểu diễn quay thúng đầy phấn khích. Ảnh Báo Vietnamnet
Dưới bàn tay khéo léo của các tay chèo lành nghề, chiếc thuyền thúng xoay tròn, nghiêng ngả trên mặt nước khiến nhiều du khách không khỏi hồi hộp xen lẫn thích thú. Tiếng cười nói, tiếng reo hò vang vọng cả khúc sông, tạo nên bầu không khí vui tươi, sống động nhưng vẫn rất đỗi bình yên. Ảnh Báo Vietnamnet
Kết thúc chuyến tham quan, du khách có thể dừng chân tại bến, nhâm nhi ly nước dừa mát lạnh và thả tầm mắt ngắm nhìn rừng dừa xanh biếc trải dài bất tận. Trong không gian tĩnh lặng ấy, mọi lo toan dường như được gác lại, chỉ còn cảm giác thư thái và an yên. Ảnh Báo Vietnamnet
Giữa nhịp sống hiện đại, Cẩm Thanh vẫn giữ cho mình vẻ đẹp nguyên sơ và hồn quê mộc mạc. Chính điều đó đã khiến không ít du khách rời đi mà lòng còn vương vấn, tự hẹn ngày trở lại để thêm một lần được đắm mình trong “miền Tây thu nhỏ” giữa lòng Hội An. Ảnh Nguyễn Hoàng
