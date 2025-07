Khám phá Cần Thơ qua food tour đặc sản ba tỉnh sáp nhập

Cần Thơ không chỉ nổi tiếng với chợ nổi, bến Ninh Kiều hay những vườn cây trái trĩu quả, mà còn là điểm đến lý tưởng cho tín đồ ẩm thực miền Tây. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính với Sóc Trăng và Hậu Giang, bản đồ món ngon tại “Tây Đô” càng trở nên phong phú và đặc sắc.

Du khách đến đây giờ không chỉ được thưởng thức những món đặc sản trứ danh của Cần Thơ, mà còn có cơ hội trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của hai vùng đất lân cận – tất cả hội tụ trong một hành trình food tour hấp dẫn.

Lẩu vịt nấu chao: Món ăn biểu tượng của Cần Thơ

Không thể thiếu trong bất kỳ hành trình ẩm thực nào tại Cần Thơ, lẩu vịt nấu chao chinh phục thực khách bởi vị đậm đà, beo béo. Vịt được thả đồng nên thịt chắc, thơm, kết hợp cùng nước dùng ninh từ chao trắng – một loại đậu phụ lên men – và khoai môn bở tơi tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn.

Địa chỉ gợi ý: quán Thanh Giao (đường Lý Tự Trọng), quán Út Cưng (đường Trần Khánh Dư), quán Cẩm Tú (đường Lý Tự Trọng)

Nem nướng Cái Răng: Ăn một lần nhớ mãi

Nem nướng Cái Răng – món ăn dân dã mà tinh tế – là sự hòa quyện giữa thịt heo xay nhuyễn trộn mỡ, nướng vàng trên than hồng, ăn kèm bánh hỏi, rau sống và nước sốt đậu phộng sánh đặc, béo bùi. Đây là món ăn luôn nằm trong danh sách "must try" khi đến Cần Thơ.

Địa chỉ gợi ý: quán Thanh Vân (đường Hòa Bình), nem nướng 98 (đường Đề Thám), nem nướng Bà 6 (đường Nguyễn Trãi)

Bún gỏi dà: Vị chua ngọt tinh tế từ Sóc Trăng

Được ví như "phiên bản kết hợp" giữa bún mắm và bún thái, bún gỏi dà là món ăn mang đậm dấu ấn của Sóc Trăng. Tô bún nóng hổi bao gồm thịt heo luộc thái lát, tôm tươi, giá trụng, đậu phộng rang, ăn kèm nước dùng pha từ mắm ruốc, nước me và đường thốt nốt – tạo nên vị chua ngọt hài hòa, rất kích thích vị giác.

Địa chỉ gợi ý: quán cô Hằng (đường Nguyễn Văn Hữu), quán Mỹ Ánh (đường Võ Văn Kiệt)

Lẩu cá thác lác: Món ngon trứ danh từ Hậu Giang

Một món lẩu miền Tây khó lòng bỏ qua chính là lẩu cá thác lác. Thịt cá được quết nhuyễn, nặn thành viên, dai mềm tự nhiên. Nước dùng trong, ngọt thanh từ đầu cá, cà chua, sả, ớt và rau ngò om – tạo nên tổng thể hài hòa, vừa miệng, rất thích hợp cho những buổi sum họp gia đình hay gặp gỡ bạn bè.

Địa chỉ gợi ý: quán Xuyên Quế (đường Trần Ngọc Quế), quán Tân Hậu Giang (đường 3/2)

Nếu du khách có một ngày ở Cần Thơ, hãy bắt đầu buổi sáng bằng một tô bún gỏi dà, trưa thưởng thức nem nướng Cái Răng, chiều nhâm nhi lẩu cá thác lác và kết thúc bằng nồi lẩu vịt nấu chao nóng hổi. Mỗi món ăn là một mảnh ghép ẩm thực, phản ánh sự đa dạng văn hóa và bề dày vùng đất “Tây Đô” sau khi mở rộng.