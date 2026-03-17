Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuyên gia tìm ra 'thủ phạm' khiến Trái đất quay chậm hơn

Kho tri thức

Các nhà nghiên cứu địa vật lý ở Vienna (Áo) và Zurich (Thụy Sĩ) đưa ra ước tính quy mô nhất về sự thay đổi tốc độ quay quanh trục của Trái đất.

Các nhà nghiên cứu địa vật lý ở Vienna (Áo) và Zurich (Thụy Sĩ) dẫn dữ liệu cổ khí hậu, chủ yếu là biến động liên quan đến mực nước biển toàn cầu từ cuối kỷ Pliocen (khoảng 3,6 triệu đến 2,58 triệu năm trước), để đưa ra ước tính quy mô nhất về sự thay đổi tốc độ quay quanh trục của Trái đất. Ảnh: NASA.
Theo đó, nhóm nghiên cứu phát hiện trong giai đoạn từ năm 2000 - 2020, ngày trên Trái đất dài hơn khoảng 1,33 mili giây sau mỗi 100 năm. Con số này đánh dấu sự gia tăng nhanh nhất trong tốc độ quay chậm dần của Trái đất kể từ thời đại của voi ma mút khổng lồ và hổ răng kiếm. Ảnh: Getty.
"Việc độ dài của ngày tăng nhanh chóng cho thấy tốc độ của biến đổi khí hậu của thời hiện đại đang ở mức chưa từng có kể từ ít nhất cuối kỷ Pliocen, cách đây 3,6 triệu năm trước", đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Benedikt Soja của ETH Zurich (Thụy Sĩ) cho hay. Ảnh: NASA.
Nhóm của Giáo sư Soja gọi hiện tượng trên là "sự tái phân bổ khối lượng của lục địa - Trái đất". Khi các tảng băng ở lưỡng cực và sông băng trên núi tan chảy và đổ vào các đại dương, khối lượng nước tăng thêm này tích tụ tại các vĩ độ thấp gần xích đạo, từ đó kéo chậm tốc độ quay của Trái đất. Ảnh: NASA.
Nhà nghiên cứu Kiani Shahvandi của Đại học Vienna (Áo) cho hay chỉ có một lần tốc độ thay đổi của độ dài ngày có thể tương đương như hiện nay là cách đây khoảng 2 triệu năm. Ảnh: Thamrongpat Theerathammakorn / EyeEm via Getty Images.
Tuy nhiên, điều đó chưa từng xảy ra trước hoặc sau giai đoạn nước biển tăng nhanh như giai đoạn từ năm 2000 - 2020. Ảnh: NASA.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, độ dài ngày trên Trái đất đã có sự thay đổi nhỏ nhưng đủ rõ rệt để mọi người có thể cảm nhận được. Ví dụ như ngày 4/7/2024, Trái đất lập kỷ lục quay nhanh hơn 1,66 mili giây so với thông thường. Ảnh: NASA.
Theo Giáo sư Soja, khối lượng nước ở biển gia tăng ở vùng xích đạo, vốn là hệ quả không thể chối cãi của biến đổi khí hậu, sẽ ngày càng trở thành yếu tố chi phối tốc độ quay của Trái đất. Ảnh: buradaki/Shutterstock.
Nhóm nghiên cứu nhận định dù chỉ vài mili giây nhưng những thay đổi về tốc độ quay của Trái đất có thể gây ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, bao gồm định vị trong không gian. Ảnh: iStock.com/24K-Production.
#Thay đổi tốc độ quay của Trái đất #Trái đất #Trái đất quay chậm #Biến đổi khí hậu #Tốc độ quay #Nước biển

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT