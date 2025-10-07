Hà Nội

Sống Khỏe

3 phẫu thuật tim lớn trong 1 lần mổ cứu bệnh nhân mắc hội chứng Marfan

Phẫu thuật Bentall là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của tim mạch, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp.

BSNT Dương Xuân Phương

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện ca phẫu thuật Bentall cho người bệnh mắc hội chứng Marfan hiếm gặp. Đây là kỹ thuật “3 trong 1” trong phẫu thuật tim hở, bao gồm thay van động mạch chủ, thay đoạn động mạch chủ và chuyển vị động mạch vành trong cùng một cuộc mổ.

Cao và chân tay dài không ngờ bệnh nguy hiểm

Người bệnh nữ 38 tuổi, trú tại Phú Thọ, có thể trạng bất thường: Cao, gầy, có tay và chân dài bất thường. Trước đó, người bệnh chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ. Gần đây, trong quá trình sinh hoạt, người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt, tức ngực và có những cơn tim đập nhanh bất thường nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.

3-trong-1.jpg
Qua thăm khám người bệnh được xác định mắc hội chứng Marfan - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp chiếu và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị hở van động mạch chủ nhiều kèm giãn gốc động mạch chủ. Người bệnh được xác định mắc hội chứng Marfan.

Đây là tình trạng nguy hiểm, bởi khi gốc động mạch chủ bị giãn lớn, nguy cơ phình hoặc vỡ động mạch chủ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Sau hội chẩn, Người bệnh được chỉ định phẫu thuật.

3-trong-11.jpg
Ê - kíp phẫu thuật "3 trong 1" cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ê - kíp phẫu thuật khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực do BSNT Dương Xuân Phương – Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực trực tiếp phụ trách thực hiện kỹ thuật phẫu thuật Bentall: Thay van động mạch chủ, thay đoạn động mạch chủ, chuyển vị động mạch vành.

Sau phẫu thuật, người bệnh được điều trị hồi sức tại khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh phục hồi tốt, ăn uống, đi lại, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Hội chứng marfan là gì

Hội chứng Marfan là một tình trạng di truyền hiếm gặp do rối loạn mô liên kết, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Người mắc thường có vóc dáng cao, gầy, tay chân dài bất thường và dễ gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch, xương khớp, gân sụn, mắt, da và phổi.

Nguy hiểm nhất là tình trạng giãn và phình gốc động mạch chủ, có thể dẫn đến những biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Phẫu thuật Bentall – cùng lúc thực hiện 3 cuộc mổ nhỏ trong một cuộc “đại phẫu”

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật Bentall là lựa chọn tối ưu trong trường hợp này, để xử lý đồng thời cả van và gốc động mạch chủ, đồng thời đảm bảo chức năng cấp máu cho tim.

Đây là phẫu thuật khó yêu cầu trình độ kỹ thuật cao và kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp; về vật tư trang thiết bị cũng yêu cầu cao hơn, nhiều hơn so với các phẫu thuật tim hở khác.

Ca phẫu thuật Bentall điều trị cho người bệnh mắc hội chứng Marfan ở trên đã cho thấy những bước tiến mạnh mẽ của chuyên ngành tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3-trong-1-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Từ nhiều năm nay, những kỹ thuật chuyên sâu vốn chỉ thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương như: Phẫu thuật nội soi thay van tim, thay đoạn động mạch chủ ngực – bụng, bắc cầu chủ vành, Bentall… đã được triển khai thường quy tại bệnh viện, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí, thời gian di chuyển, đồng thời tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có thể trạng bất thường (quá cao, gầy, cánh tay dài hơn bình thường) hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, nên chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.

Việc phát hiện sớm và theo dõi kịp thời sẽ giúp điều trị hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nguy hiểm như phình hoặc vỡ động mạch chủ.

BSNT Dương Xuân Phương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)

