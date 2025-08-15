Công nghệ 3D mổ thay van tim xuyên qua thành ngực với trocars nhỏ ≤ 1,2cm

3 ca mổ thị phạm công nghệ 3D trong chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề “Phẫu thuật tim nội soi – Những vấn đề cơ bản” được các bác sĩ Bệnh viện E chia sẻ cùng các đồng nghiệp trong nước và một số chuyên gia đến từ Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Philippin, Singapore… đã chứng minh những tiến bộ vượt bậc trong điều trị bệnh tim mạch hiện đại tại Việt Nam.

Ca lâm sàng đầu tiên, người bệnh nữ, 68 tuổi, với tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, người bệnh xuất hiện hiện tượng khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức. Người bệnh đến khám tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Qua các kết quả siêu âm tim, xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị hở van hai lá. TS.BS Nguyễn Công Hựu cùng các đồng nghiệp đã tiến hành phẫu thuật nội soi 3D sửa van hai lá cho người bệnh.

Nội soi công nghệ 3D phẫu thuật tim cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ca lâm sàng thứ hai, người bệnh nữ, 55 tuổi, cách đây 1 tháng, người bệnh có biểu hiện khó thở, đau thắt ngực trái. Sau khi khám tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E các bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp chủ van động mạch chủ hai cánh van. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ.

Ca lâm sàng thứ 3, người bệnh nữ, 47 tuổi, đã từng bị tai biến mạch máu não thoáng qua cách đây 3 năm nhưng không điều trị. Gần đây, người bệnh thấy khó thở, mệt mỏi, nhất là khi hoạt động gắng sức.

Qua kết quả siêu âm tim và xét nghiệm tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị hẹp khít van hai lá, hở van ba lá, rung nhĩ (tim bị rối loạn nhịp hoàn toàn). Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi 3D sửa/thay van hai lá cho người bệnh.

Hình ảnh 3D rõ nét giúp ê-kíp phẫu thuật thực hiện dễ dàng - Ảnh BVCC

Tất cả 3 người bệnh nhân đều được mổ theo phương pháp mổ nội soi với công nghệ 3D: chỉ qua các trocars nhỏ ≤ 1,2cm đục xuyên qua thành ngực, hệ thống nội soi với camera 3D. Sau ca mổ kéo dài trong 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã tiến hành sửa/thay van hai lá hoặc thay van động mạch chủ cho từng người bệnh.

TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E nhấn mạnh, đây là phương pháp ít xâm lấn nhất, giảm tối đa các sang chấn phẫu thuật, giúp người bệnh nhanh hồi phục, đặc biệt đảm bảo tính thẩm mỹ cho nữ giới.

Với công nghệ 3D này giúp hình ảnh phẫu thuật trở nên rõ nét, có chiều sâu không gian, phóng đại các chi tiết, làm rõ hơn các góc khuất giải phẫu giúp cho các thao tác phẫu thuật trở nên thuận lợi, an toàn, rút ngắn thời gian mổ.

Việc mổ nội soi toàn bộ với công nghệ 3D rất ưu điểm trong việc thám sát các ngóc ngách (vốn chằng chịt bởi các cấu trúc giải phẫu trong các buồng tim) mà phẫu thuật mở thông thường khó quan sát hết được.

Mổ tim chỉ qua các trocars nhỏ ≤ 1,2cm đục xuyên qua thành ngực - Ảnh BVCC