Sống Khỏe

3 loại thực phẩm giàu protein giúp tăng cường chức năng thận

Chế độ ăn giàu protein chất lượng cao không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng thận, đặc biệt với những người dễ bị thận yếu.

Vân Giang (Tổng hợp)

Thận là cơ quan quan trọng, đảm nhiệm vai trò lọc bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, đồng thời tham gia vào nhiều quá trình nội tiết và cân bằng dịch. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, hút thuốc, lạm dụng rượu bia hay ăn mặn kéo dài có thể khiến thận suy yếu. Để bảo vệ cơ quan này, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu protein chất lượng cao là điều cần thiết.

than-yeu.jpg
Ảnh minh hoạ

Dưới đây là ba loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong việc hỗ trợ chức năng thận.

Lươn – “thần dược” dinh dưỡng cho người thận yếu

Lươn được xem là món ăn bổ dưỡng với hàm lượng protein cao, lên tới khoảng 18g/100g thịt. Ngoài ra, lươn còn chứa nhiều vitamin A, D, E cùng các khoáng chất như phốt pho, canxi và sắt – giúp củng cố hệ xương khớp, cải thiện khả năng tạo máu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

845cb8342186acd8f597.jpg
. Ảnh minh hoạ

Theo y học cổ truyền, lươn có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bổ khí huyết và nuôi dưỡng thận. Những người bị đau mỏi lưng gối, tiểu tiện khó hoặc thể lực suy giảm do thận hư được khuyến khích ăn lươn hầm với gừng hoặc nấu cháo để tăng hiệu quả.

Tôm – nguồn protein dễ hấp thu, giàu astaxanthin

Tôm là loại hải sản giàu dinh dưỡng, chứa lượng lớn protein chất lượng cao cùng vitamin A, nhóm B và nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm. Đặc biệt, tôm chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

tom.jpg
Ảnh minh hoạ

Việc bổ sung tôm vào thực đơn hằng tuần không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn hỗ trợ tăng cường chức năng thận. Theo kinh nghiệm dân gian, những người gặp tình trạng yếu thận, đau mỏi lưng gối, tiểu đêm nhiều hay tóc bạc sớm đều có thể cải thiện dần khi sử dụng tôm ở mức độ hợp lý.

Hàu – thực phẩm “vàng” cho sức khỏe sinh lý và chức năng thận

Hàu không chỉ là món hải sản được ưa chuộng mà còn là nguồn cung cấp protein, kẽm và axit amin dồi dào, đặc biệt là arginine – một chất có vai trò quan trọng trong việc tăng cường lưu thông máu và cải thiện sức khỏe sinh lý. Ngoài ra, glycogen trong hàu giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ tái tạo tế bào.

hau.jpg
Ảnh minh hoạ

Với nam giới, ăn hàu đều đặn giúp nâng cao nồng độ testosterone, cải thiện tình trạng mệt mỏi, đau lưng gối, chóng mặt hay giảm ham muốn do thận yếu. Tuy nhiên, do hàm lượng kẽm cao, chỉ nên ăn 2–3 lần/tuần để tránh dư thừa khoáng chất.

Lưu ý khi sử dụng thực phẩm bổ thận

Dù các thực phẩm trên đều tốt cho thận, người bệnh không nên lạm dụng. Một chế độ ăn cân bằng, kết hợp luyện tập thể dục đều đặn, uống đủ nước và hạn chế rượu bia, thuốc lá mới là yếu tố then chốt để bảo vệ thận lâu dài.

Bổ sung protein đúng cách không chỉ giúp duy trì sức khỏe cơ thể mà còn góp phần quan trọng trong việc “nuôi dưỡng” và phục hồi chức năng của thận – cơ quan âm thầm nhưng vô cùng thiết yếu đối với sự sống.

