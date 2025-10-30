Hà Nội

Sống Khỏe

5 cách kết hợp hạt chia giúp đốt mỡ, hỗ trợ giảm cân an toàn

Giàu chất xơ và protein, hạt chia khi kết hợp đúng thực phẩm sẽ giúp no lâu, đốt mỡ hiệu quả, hỗ trợ giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Hạt chia được xem là “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng chất xơ, protein và axit béo omega-3 dồi dào. Khi kết hợp với các thực phẩm phù hợp, hạt chia không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn tăng cường năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác no lâu.

hat-chia1.jpg
Ảnh minh hoạ

Hạt chia và sữa chua – cặp đôi giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa

Sữa chua là nguồn canxi, protein và men vi sinh tự nhiên dồi dào, có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa và cân bằng vi khuẩn đường ruột. Khi kết hợp với hạt chia, hỗn hợp này trở nên đặc sánh, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt.

06fbb5758ac3079d5ed2.jpg
Ảnh minh hoạ

Cách dùng đơn giản: trộn 1 thìa hạt chia với 1 hộp sữa chua, để yên trong 15–30 phút cho hạt nở. Có thể thêm trái cây tươi như chuối, xoài hoặc táo để tăng hương vị và bổ sung chất xơ tự nhiên. Đây là món ăn nhẹ lý tưởng vào buổi sáng hoặc sau tập luyện.

Hạt chia và nước dừa – thanh lọc cơ thể, giảm mỡ tự nhiên

Nước dừa là thức uống giàu chất điện giải tự nhiên, giúp bù nước, thanh lọc và hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Khi kết hợp với hạt chia, thức uống này giúp tăng cảm giác no và giảm hấp thu calo.

7cf82f0a1ebc93e2caad.jpg
Ảnh minh hoạ

Chỉ cần ngâm 1 thìa hạt chia trong 1 ly nước dừa tươi khoảng 15 phút, thêm một lát chanh hoặc vài lá bạc hà để tăng hương vị. Uống trước bữa ăn 30 phút có thể giúp hạn chế lượng thực phẩm nạp vào, đồng thời cải thiện tiêu hóa.

Ngoài tác dụng giảm cân, nước dừa pha hạt chia còn giúp da mịn màng nhờ cung cấp khoáng chất và hydrat hóa tốt.

Hạt chia và yến mạch – bữa sáng no lâu, ít calo

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp giảm cảm giác đói. Khi kết hợp với hạt chia, món ăn này trở thành nguồn năng lượng bền vững, tốt cho người đang ăn kiêng.

hat-chia-va-yen-mach.jpg
Ảnh minh hoạ

Một cách phổ biến là ngâm yến mạch qua đêm (overnight oats): trộn 3 thìa yến mạch với 1 thìa hạt chia trong 200 ml sữa tươi hoặc sữa hạnh nhân, để qua đêm trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, chỉ cần thêm các loại hạt hoặc một ít trái cây như việt quất, táo, chuối, cùng chút quế để tăng hương vị.

Hỗn hợp này giúp no lâu đến 4–5 giờ, đồng thời cung cấp lượng protein và chất xơ cân đối, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Hạt chia và trái cây – bổ sung vitamin, kiềm chế cơn thèm ăn

Trái cây tươi vốn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, khi kết hợp với hạt chia tạo thành món ăn nhẹ vừa lành mạnh vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

hat-chia.jpg
Ảnh minh hoạ

Một số lựa chọn tốt cho người muốn giảm cân gồm:

Đu đủ: chứa enzyme papain giúp tiêu hóa chất béo, hỗ trợ chuyển hóa.

Táo: giàu pectin, tạo cảm giác no và kiểm soát lượng đường trong máu.

Dưa hấu: cung cấp nước, giúp cơ thể đủ ẩm và giảm cảm giác đói.

Cách làm: cắt nhỏ trái cây, rắc 1 thìa hạt chia lên trên, trộn đều hoặc để 10–15 phút cho hạt chia nở. Món salad trái cây – chia này thích hợp làm bữa phụ hoặc tráng miệng sau bữa chính.

Hạt chia và trà xanh – thúc đẩy trao đổi chất, đốt cháy calo

Trà xanh chứa catechin và caffeine – hai hoạt chất nổi tiếng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa. Khi kết hợp với hạt chia, thức uống này vừa giúp kiềm chế cơn thèm ăn, vừa tăng hiệu quả giảm cân.

hat-chia-va-tra-xanh.jpg
Ảnh minh hoạ

Cách pha: hãm một tách trà xanh, để nguội rồi thêm 1 thìa cà phê hạt chia đã ngâm sẵn. Uống vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều để kích thích chuyển hóa năng lượng.

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm một loại đồ uống giảm cân an toàn, thay thế nước ngọt hay cà phê nhiều đường.

Việc kết hợp hạt chia với các thực phẩm kể trên không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, mà còn cải thiện nhiều khía cạnh sức khỏe:

Tăng cảm giác no: giúp giảm lượng calo tiêu thụ.

Cân bằng đường huyết: nhờ lượng chất xơ hòa tan cao.

Cải thiện tiêu hóa: hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Bổ sung dưỡng chất thiết yếu: như canxi, magie, sắt và omega-3.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, không nên tiêu thụ quá 25–30 g hạt chia mỗi ngày. Khi dùng, nên uống đủ nước để tránh tình trạng đầy bụng hoặc khó tiêu.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Gợi ý 3 món ngon từ bí ngòi giúp giữ dáng, đẹp da

Bí ngòi không chỉ ít calo, giàu chất xơ mà còn dễ chế biến thành nhiều món ngon. Thêm bí ngòi vào thực đơn mỗi ngày giúp giảm cân lành mạnh, giữ dáng hiệu quả.

Bí ngòi không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Chất xơ trong bí giúp no lâu, ổn định lượng đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Hàm lượng nước dồi dào giúp cơ thể duy trì độ ẩm, đồng thời hỗ trợ loại bỏ độc tố và duy trì cân nặng hợp lý. Ngoài ra, bí ngòi còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt tốt cho xương và sức khỏe tổng thể.

d206565b18f395adcce2.jpg
Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại quả đặc biệt tách sợi như mì, ngon miệng lợi sức khỏe

Bí sợi mì ít calo, giàu chất xơ, Vitamin C và khoáng chất, giúp giảm cân, bảo vệ tim mạch, mắt và ổn định đường huyết.

0568283ed0c15d9f04d0.jpg
Trong thế giới rau củ đa dạng, bí sợi mì (Spaghetti squash) nổi bật với một đặc điểm độc đáo: khi nấu chín, ruột của loại bí này tách ra thành những sợi dài, mềm mượt, giống hệt mì spaghetti truyền thống. Không chỉ tạo cảm giác lạ mắt và hấp dẫn trong bữa ăn, bí sợi mì còn là lựa chọn thông minh cho những ai quan tâm đến sức khỏe và cân nặng. Ảnh minh hoạ
bi-soi-mi2.jpg
Một cốc bí sợi mì nấu chín chỉ cung cấp khoảng 42 calo và 10g carbohydrate, thấp hơn nhiều so với một cốc mì spaghetti thông thường. Nhờ lượng nước và chất xơ dồi dào, bí sợi mì giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Với những người đang tìm kiếm giải pháp giảm cân lành mạnh, loại bí này gần như là “mì không tội lỗi”. Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Giải độc gan, đẹp da chỉ với một ly nước từ loại củ quen thuộc

Một ly nước ép củ cải đường mỗi sáng không chỉ giúp thanh lọc gan, mà còn hỗ trợ giảm cân, cải thiện tuần hoàn máu và làm sáng da tự nhiên.

Trong những năm gần đây, xu hướng thanh lọc cơ thể bằng thực phẩm tự nhiên đang ngày càng được nhiều người Việt quan tâm. Giữa vô vàn lựa chọn, củ cải đường – loại củ có màu đỏ tím bắt mắt, dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị – đang nổi lên như một “thần dược” tự nhiên cho lá gan.

cu-cai-do.jpg
Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Tin mới