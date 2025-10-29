Hà Nội

Sống Khỏe

Loại rau dân dã giàu sắt hơn cả thịt bò, tốt cho tim mạch, giải độc cơ thể

Không chỉ là món rau dân dã trong bữa cơm Việt, rau ngót còn chứa lượng sắt vượt trội hơn thịt bò và mang đến nhiều lợi ích cho tim mạch, gan thận, huyết áp.

Vân Giang (Tổng hợp)

Từ lâu, thịt bò vẫn được xem là “vua sắt” trong thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g thịt bò chỉ chứa khoảng 2,6mg sắt thấp hơn rất nhiều so với 15,7mg sắt có trong 100g rau ngót.

rau-ngot1.jpg
Ảnh minh họa

Con số này cho thấy loại rau dân dã quen thuộc trong vườn nhà người Việt lại là nguồn cung cấp sắt dồi dào hơn cả thịt đỏ.

Rau ngót – nguồn dưỡng chất tự nhiên quý giá

Rau ngót chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú, đặc biệt là nhóm vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo số liệu từ Bộ Y tế, trong 100g rau ngót có tới 6,5g đạm, 503mg kali, 13,5mg mangan, cùng nhiều loại vitamin như C, B1, B2, K và betacaroten. Đây là loại rau hiếm trong giới thực vật có chứa vitamin K dưỡng chất giúp bảo vệ xương và hỗ trợ quá trình đông máu.

Bên cạnh đó, rau ngót còn chứa nhiều axit amin quan trọng như lysin, leucin, methionin và tryptophan – những thành phần cần thiết cho quá trình tổng hợp protein và tái tạo tế bào. Chính nhờ sự cân đối này, rau ngót không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn mang giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với hầu hết lứa tuổi.

rau-ngot.jpg
Ảnh minh họa

Giúp ổn định huyết áp tự nhiên

Một trong những điểm nổi bật nhất của rau ngót là chứa lượng papaverin cao – hợp chất có tác dụng làm giãn cơ trơn, giúp mạch máu lưu thông tốt hơn. Trung bình trong 100g rau ngót có thể chứa tới 580mg papaverin, mang lại lợi ích trong việc giảm áp lực thành mạch và hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên.

Ngoài ra, kali và magiê trong rau ngót cũng góp phần duy trì huyết áp ổn định. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó giảm áp lực lên tim, còn magiê tăng độ đàn hồi của thành mạch, hỗ trợ máu lưu thông dễ dàng hơn. Việc thường xuyên bổ sung rau ngót vào thực đơn là cách đơn giản để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ miễn dịch

Theo y học cổ truyền, rau ngót có vị ngọt, tính mát, giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Món canh rau ngót nấu tôm, thịt bằm hay đơn giản chỉ luộc chấm mắm ớt đều là lựa chọn quen thuộc trong bữa cơm mùa hè, giúp làm dịu cơn nóng và giải khát hiệu quả.

b307d7510fcc8292dbdd.jpg
Ảnh minh họa

Rau ngót còn có tác dụng lợi tiểu, giúp quá trình đào thải độc tố qua đường tiểu diễn ra thuận lợi hơn. Các hợp chất tự nhiên trong rau ngót kích thích hoạt động của gan và thận – hai cơ quan đóng vai trò chính trong việc giải độc. Khi cơ thể được “làm sạch” từ bên trong, làn da và sức khỏe tổng thể cũng được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, rau ngót là nguồn cung vitamin C tự nhiên dồi dào – ước tính 100g rau ngót chứa khoảng 85mg vitamin C, cao hơn nhiều loại trái cây. Vitamin này giúp tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh và hỗ trợ phục hồi sau ốm.

rau-ngot.jpg
Ảnh minh họa

Sử dụng đúng cách để đạt hiệu quả cao

Rau ngót phù hợp với hầu hết đối tượng, song cần lưu ý không nên ăn sống để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Phụ nữ sau sinh hoặc người huyết áp thấp nên hạn chế dùng lượng lớn rau ngót vì có thể ảnh hưởng đến huyết áp và quá trình tiết sữa.

Khi chế biến, chỉ nên nấu chín vừa tới để giữ được trọn vẹn vitamin và khoáng chất. Rau ngót có thể kết hợp với tôm, thịt nạc, trứng hoặc nấu cùng mướp để tạo nên món ăn thanh mát, dễ ăn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

