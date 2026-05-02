3 cây cảnh bonsai giúp trấn trạch, xua tà khí, chiêu tài giữ lộc

Từ phong đỏ rực, bách xù cổ kính đến thông đen trường thọ, mỗi cây mang ý nghĩa riêng, thể hiện sự bền bỉ, may mắn và tài lộc.

Chắc chắn bạn từng biết đến những cây cảnh bonsai nhìn nho nhỏ nhưng giá tiền lại tương đương với cả ngôi nhà.

Bạn có thể thắc mắc tại sao chúng lại đắt như vậy? Một số cây có tuổi thọ hàng trăm năm, có cây là "độc nhất vô nhị" hoặc là một tác phẩm điêu khắc sống của nghệ nhân kỳ tài.

Giá trị của một cây cảnh bonsai không chỉ là một gốc cây mà là cả hàng chục năm công sức + nghệ thuật cô đọng trong khoảng 30-40cm.. Bạn không mùa 1 cái cây mà trả tiền cho 3 thứ: thời gian cây đã sống, mồ hôi nghệ nhân đã đổ và độ hiếm không thể copy.

Dưới đây là 1 số cây cảnh bonsai đắt giá và được yêu thích nhất.

Cây cảnh: Phong đỏ

Cây phong đỏ chắc chắn là "đỉnh cao của vẻ đẹp" trong thế giới bonsai. Và màu lá của chúng là sự biến ảo kỳ diệu.

Vào mùa xuân, những chiếc lá non của cây phong đỏ mềm mại như lụa đỏ; Vào mùa hè, cây phong đỏ xanh mướt điểm chút sắc đỏ;

Vào mùa thu, cây cảnh phong đỏ rực cháy như ngọn lửa. Màu đỏ của lá phong thực sự khác biệt. Màu đỏ ấy không phải là màu đỏ lòe loẹt, chói mắt; đó là một màu đỏ trong suốt, từ từ lan tỏa từ mép lá, giống như những lớp hoàng hôn.

Và vào mùa đông, những cành cây tựa như một bức tranh bằng sắt. Bốn mùa, bốn khung cảnh, tất cả được thể hiện trong cùng một chậu cây.

Cây cảnh phong lá đỏ trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc

Cây cảnh phong đỏ có hình dáng đẹp tự nhiên, với những cành cây duyên dáng nhưng không rũ rượi, rõ nét nhưng không cứng nhắc.

Một cây bonsai phong đỏ được chăm sóc cẩn thận đặt trên ban công, trong phòng làm việc hoặc phòng trà sẽ tạo ra ấn tượng thị giác mà không loài bonsai nào khác có thể sánh được.

Cây cảnh không nói với bạn về triết học hay văn hóa; nó chỉ trực tiếp "gây sốc" cho bạn bằng vẻ đẹp của mình cho đến khi bạn bị thuyết phục.

Cây cảnh phong lá đỏ trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự chuyển hóa tích cực.

Sắc đỏ rực rỡ của lá thuộc hành Hỏa, đại diện cho năng lượng mạnh mẽ, danh tiếng và sự thăng tiến. Trồng phong lá đỏ trước nhà giúp kích hoạt cung Danh Vọng, thu hút cơ hội và quý nhân, đặc biệt tốt cho người kinh doanh hoặc làm nghệ thuật.

Tán lá xòe rộng, đổi màu theo mùa lại mang ý nghĩa về sự biến đổi, thích nghi và trưởng thành. Mùa thu lá đỏ rộ là lúc “Hỏa vượng”, nhắc nhở gia chủ nắm bắt thời cơ, quyết đoán để bứt phá.

Về giá cả, cây giống phong đỏ chất lượng bình thường có thể mua được với giá vài trăm nghìn đồng đến vài triệu. Tuy nhiên, để trồng được một cây trưởng thành đẹp, tán lá xanh tươi, hệ rễ phát triển tốt và cành lá cân đối cần ít nhất mười năm công sức chuyên tâm.

Một số người có tiền mua những cây phong bonsai 10-20 tuổi cần phải chi hàng trăm triệu, còn cây cảnh trên 100 tuổi thì có thể lên đến hàng tỷ đồng nhưng có tiền cũng khó mua được.

Tuy nhiên, không ít người yêu thích cây cảnh này không quan tâm đến tiền bạc – họ mua thứ mang lại cho họ niềm vui, và hạnh phúc đó không thể đo lường bằng tiền.

Cây cảnh: Bách xù

Cây cảnh bonsai bách xù (Juniperus spp) mang vẻ đẹp cổ kính như một cây đại thụ thu nhỏ giữa thiên nhiên. Thân cây uốn lượn, vặn xoắn theo thời gian, lớp vỏ nứt nẻ màu nâu bạc phô bày dấu ấn năm tháng, tạo cảm giác phong trần, kiên cường.

Tán lá kim xanh mướt mọc thành từng mảng dày, được nghệ nhân tỉa thành tầng lớp bồng bềnh như mây, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.

Đặc biệt, phần gỗ lũa trắng lộ ra tương phản với sắc xanh, kể câu chuyện sinh tồn mãnh liệt trước gió sương. Dáng thế đa dạng: trực, hoành, thác đổ, mỗi cây là một tác phẩm độc bản.

Đặt trong chậu gốm mộc mạc, bonsai bách xù toát lên vẻ trầm mặc, thiền định, gợi sự tĩnh lặng và cân bằng cho không gian sống.

Trong phong thủy, bonsai bách xù Juniperus spp. được xem là biểu tượng của trường thọ, bền bỉ và ý chí kiên cường. Thân cây vặn xoắn, gỗ lũa trắng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt vượt nghịch cảnh, giúp gia chủ vững vàng trước sóng gió.

Tán lá xanh quanh năm của cây cảnh thuộc hành Mộc, kích hoạt sinh khí, mang lại sức khỏe và sự phát triển; Dáng thế cổ thụ của bách xù giúp tụ tài lộc, giữ vững cơ nghiệp, hợp đặt phòng khách, bàn làm việc để chiêu quý nhân.

Ngoài ra, mùi hương tinh dầu nhẹ của cây cảnh giúp thanh lọc không gian, xua tà khí, tạo cảm giác an yên, tĩnh tâm.

Cây cảnh hợp nhất với người mệnh Mộc, Hỏa. Đặt cây cảnh ở hướng Đông hoặc Đông Nam để đón vượng khí, thăng tiến sự nghiệp và gia đạo bình an.

Khi các nghệ nhân bonsai tạo ra cây bách xù, họ nhấn mạnh việc "tuân theo quy luật tự nhiên", giảm thiểu việc sử dụng dụng cụ và cắt tỉa, và chỉ cung cấp "hướng dẫn".

Giá bonsai bách xù Juniperus spp. chênh lệch rất lớn, phụ thuộc tuổi cây, dáng thế, kích thước, công uốn tỉa và độ quý hiếm. Cây cảnh càng già, gỗ lũa jin/shari càng tự nhiên thì càng đắt.

Một cây bách xù bonsai chất lượng cao có thể có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Những cây cảnh đáng giá cả gia tài, trở thành vật báu gia truyền của nhiều gia đình.

Cây cảnh: Thông đen

Cây thông đen (Pinus thunbergii) mang vẻ đẹp của sự trầm mặc và kiên cường, như một bức tranh thủy mặc thu nhỏ giữa đời thường.

Dáng cây cảnh thường được tạo thế trực, nghiêng hay hoành, với thân sần sùi màu xám bạc, hằn lên những nếp thời gian như vảy rồng. Lớp vỏ nứt nẻ ấy kể chuyện hàng chục năm dãi dầu mưa nắng, càng già càng lộ vẻ phong sương, uy nghi.

Tán lá thông đen dày, kim ngắn, cứng và nhọn, mọc thành từng cụm xanh thẫm quanh năm. Màu xanh ấy không tươi non như thông non, mà trầm lắng, sâu sắc, nổi bật trên nền thân bạc và chậu gốm mộc mạc.

Điểm cuốn hút nhất là sự cân bằng: cành nhánh được uốn lượn có chủ ý, vừa phóng khoáng tự nhiên, vừa tuân theo quy luật chặt chẽ của nghệ thuật bonsai.

Rễ nổi ngoằn ngoèo bám đá, gọi là "lộ căn", tạo cảm giác cây đang vươn mình từ vách núi cheo leo. Vào đông, những nụ nến trắng bạc nhú lên ở đầu cành, hứa hẹn sức sống bung nở khi xuân về.

Trong phong thủy, cây cảnh thông đen bonsai Pinus thunbergii được xem là một trong những cây cảnh có khí chất mạnh mẽ và ý nghĩa sâu sắc nhất. Cây cảnh là:

Biểu tượng của trường thọ và sức khỏe: Thông là loài cây bốn mùa xanh tốt, sống hàng trăm năm trong điều kiện khắc nghiệt. Vì thế, đặt chậu thông đen trong nhà tượng trưng cho sức khỏe dẻo dai, tuổi thọ bền lâu, giúp gia chủ tránh bệnh tật, tai ương. Người Nhật còn gọi nó là "cây bất lão".

Khí chất quân tử, thu hút quý nhân: Dáng thẳng, thân sần sùi, cành lá cứng cáp của thông đen thể hiện sự chính trực, kiên định, bất khuất. Năng lượng Mộc mạnh mẽ từ cây giúp gia chủ vững tâm, giữ chữ tín trong làm ăn. Từ đó dễ gặp quý nhân phù trợ, thăng tiến trong sự nghiệp. Rất hợp với người làm lãnh đạo, kinh doanh.

Trấn trạch, xua tà khí: Kim của thông đen rất nhọn, sắc. Theo quan niệm, đầu kim hướng ra ngoài có tác dụng như hàng ngàn mũi kim châm phá sát khí, xua đuổi tà ma, năng lượng xấu. Đặt cây ở ban công, sân vườn, lối vào nhà giúp trấn giữ, bảo vệ bình an cho gia đạo.

Chiêu tài, vững vàng tài lộc: Thông đen sinh trưởng chậm, tích lũy năng lượng theo năm tháng. Thế cây cổ thụ, gốc rễ bám sâu tượng trưng cho nền tảng tài chính vững chắc, của cải tích lũy bền vững, không thất thoát. Hợp với người mệnh Thủy và mệnh Mộc, vì Thủy sinh Mộc.

Những cành cây vươn dài căng mọng, như thể thách thức gió. Đặt một cây trong phòng khách sẽ làm cho cả ngôi nhà cảm thấy vững chắc hơn. Trong khi các loại bonsai khác là những vẻ đẹp mỏng manh, thì thông đen lại là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Một cây thông đen hơn trăm tuổi, với thân cây dày và vỏ cây nứt nẻ, có thể dễ dàng có giá hàng tỷ đồng, bởi vì mỗi nếp nhăn trên thân cây là một huy chương được khắc bởi chính thời gian.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc