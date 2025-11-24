Hà Nội

3 bí quyết chọn cải thảo tươi ngon cho bữa ăn mùa rau tăng giá

3 bí quyết chọn cải thảo tươi ngon cho bữa ăn mùa rau tăng giá

Trong mùa rau tăng giá, chọn cải thảo đúng cách giúp bữa ăn thêm ngon. Gốc tươi, lá chuẩn và màu xanh là những yếu tố quyết định.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cải thảo loại rau quen thuộc trong các món xào, canh, lẩu hay kim chi – tưởng chừng đơn giản nhưng lại dễ mua nhầm cây nhiều nước, nhanh héo và nhạt vị nếu chỉ nhìn vào kích thước. Ảnh minh họa
Nhiều người vì chọn sai rau mà bữa ăn không đạt được hương vị như mong muốn, dù công thức đã chuẩn. Ảnh minh họa
Không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ngon như xào, nấu canh hay ăn lẩu, cải thảo còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tác dụng thanh nhiệt, mát gan và hỗ trợ tiêu hóa. Ảnh minh họa
Theo kinh nghiệm từ các bà nội trợ phần gốc của cải thảo là dấu hiệu nhận biết nhanh nhất về độ tươi. Một cây cải tươi sẽ có gốc chắc, đặc, màu trắng sáng; ngược lại, gốc mềm, thâm hoặc hơi nhũn cho thấy cây đã bắt đầu úng từ bên trong và sẽ nhanh hư khi mang về. Ảnh minh họa
Ngoài ra, độ lớn của gốc cũng ảnh hưởng đến chất lượng rau: gốc nhỏ thường đi kèm phần lá mỏng, mọng nước, dễ ra nước khi nấu và vị nhạt, trong khi gốc to cho phần bẹ dày, giòn, ít nước và giữ được độ ngọt đặc trưng khi xào hay hấp. Việc quan sát gốc giúp người mua tránh lãng phí và chọn được cây cải tươi lâu hỏng. Ảnh minh họa
Cấu trúc lá cũng là yếu tố quyết định tùy theo món ăn. Cải lá nhỏ mềm, nhiều nước, thấm gia vị nhanh nên rất hợp để nấu canh, kho, hầm hoặc làm kim chi. Ảnh minh họa
Trong khi đó, cải lá lớn có phần bẹ chắc, nhiều xơ, phù hợp với món xào hoặc làm nhân bánh bao, bánh gối, vì giữ được độ giòn và vị ngọt rõ rệt. Chỉ cần chọn đúng loại lá theo mục đích sử dụng, món ăn sẽ đạt hương vị chuẩn mà không cần “công thức ngoại hạng”. Ảnh minh họa
Màu sắc lá cải cũng phản ánh chất lượng cây. Nhiều người lầm tưởng lá vàng nhạt là non và ngon, nhưng thực tế đây thường là cây mọc nhanh, tích nhiều nước, dễ dập và nhạt vị. Ảnh minh họa
Lá xanh tự nhiên, bẹ chắc, mùi thơm nhẹ và giòn hơn, đồng thời bảo quản lâu trong tủ lạnh mà không nhanh hỏng. Nhìn màu lá sẽ giúp người mua phân biệt nhanh cây cải tươi ngon và loại dễ bị hỏng. Ảnh minh họa
Khi mua cải thảo, người tiêu dùng nên ghi nhớ ba yếu tố: Gốc tươi, lá phù hợp món ăn và màu xanh tự nhiên. Chỉ cần quan sát kỹ, việc chọn được cây cải thảo ngon, ít hao, giòn ngọt và bền sẽ trở nên dễ dàng, giúp bữa ăn thêm trọn vị và tiết kiệm hơn trong mùa rau giá cao. Ảnh minh họa
