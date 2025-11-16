Hà Nội

Loại rau được ví như 'kho dinh dưỡng' giúp xương chắc khỏe, tăng đề kháng

Sống Khỏe

Loại rau được ví như 'kho dinh dưỡng' giúp xương chắc khỏe, tăng đề kháng

Ngoài vị ngon, cải bẹ xanh còn hỗ trợ sức khỏe xương, da và hệ miễn dịch, đồng thời giúp cơ thể giải độc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cải bẹ xanh, còn gọi là cải cay hay cải đắng, thuộc họ cải Brassica juncea, được trồng phổ biến ở khắp các vùng quê Việt Nam. Ảnh minh họa
Rau dễ chăm sóc, có thể thu hoạch quanh năm và được sử dụng linh hoạt trong nhiều món ăn như luộc, nấu canh, xào, muối dưa hoặc ăn kèm món cuốn. Dù xuất hiện giản dị trong mâm cơm, cải bẹ xanh lại là “kho dinh dưỡng” tự nhiên với nhiều công dụng đáng kể. Ảnh minh hoạ
Theo các nghiên cứu, cải bẹ xanh là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, C, K cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, folate và chất xơ. Chỉ một bát rau cải luộc đã có thể cung cấp đủ, thậm chí vượt nhu cầu vitamin K của cơ thể trong một ngày. Ảnh minh họa
Loại vitamin này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, giúp gắn kết canxi vào xương, từ đó tăng cường độ bền vững của hệ xương khớp và phòng ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, vitamin C trong cải giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hấp thu sắt, chống oxy hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh minh hoạ
Lượng folate cao trong rau cũng giúp cải thiện quá trình tái tạo tế bào, có lợi cho phụ nữ mang thai và người mới hồi phục sau bệnh. Ảnh minh hoạ
Không chỉ bổ dưỡng, cải bẹ xanh còn được đánh giá cao bởi khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Rau chứa hợp chất tự nhiên glucosinolate – khi được nhai hoặc nấu chín, sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate, chất có tác dụng kích hoạt enzym giải độc trong gan, giúp cơ thể loại bỏ các chất gây hại và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ảnh minh hoạ
Cải bẹ xanh cũng là nguyên liệu dễ chế biến, góp phần làm phong phú bữa cơm gia đình. Với món canh cải nấu cá, vị ngọt thanh của cá hòa quyện cùng vị cay nhẹ của rau tạo nên món ăn mát lành, dễ ăn trong những ngày oi nóng.
Cải xào tỏi là lựa chọn nhanh gọn nhưng vẫn giữ được độ giòn và mùi thơm đặc trưng. Dưa cải muối lại là món ăn truyền thống quen thuộc, giúp kích thích vị giác và rất hợp khi ăn cùng cơm trắng hoặc thịt kho. Ngoài ra, cải luộc chấm trứng hay lẩu cải xanh, canh cải nấu thịt băm đều là những món đơn giản, thanh vị nhưng giàu dinh dưỡng. Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, người bị sỏi thận hoặc rối loạn tuyến giáp nên dùng cải bẹ xanh ở mức vừa phải, do rau có chứa oxalat và hợp chất goitrin – những chất có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu i-ốt hoặc hình thành sỏi khi ăn quá nhiều. Việc nấu chín đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể các tác dụng không mong muốn này. Ảnh minh họa
