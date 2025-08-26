Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
2,5 tỷ người dùng Gmail đứng trước nguy cơ bị tấn công

Số hóa

2,5 tỷ người dùng Gmail đứng trước nguy cơ bị tấn công

Hàng loạt báo cáo cho thấy tội phạm mạng đang nhắm tới Gmail và Google Cloud, khiến hàng tỷ người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Người dùng Gmail được cảnh báo cần nâng mức cảnh giác cao nhất.
Người dùng Gmail được cảnh báo cần nâng mức cảnh giác cao nhất.
Theo Forbes, vụ rò rỉ dữ liệu tại Salesforce của Google do nhóm ShinyHunters gây ra.
Theo Forbes, vụ rò rỉ dữ liệu tại Salesforce của Google do nhóm ShinyHunters gây ra.
Google xác nhận một số thông tin khách hàng và công ty đã bị lộ nhưng mật khẩu vẫn an toàn.
Google xác nhận một số thông tin khách hàng và công ty đã bị lộ nhưng mật khẩu vẫn an toàn.
Dù vậy, tội phạm mạng đang lợi dụng sự cố để tung ra chiêu lừa đảo mới.
Dù vậy, tội phạm mạng đang lợi dụng sự cố để tung ra chiêu lừa đảo mới.
Trên Reddit, nhiều người cho biết nhận được cuộc gọi giả danh nhân viên Google.
Trên Reddit, nhiều người cho biết nhận được cuộc gọi giả danh nhân viên Google.
Kẻ gian dùng thủ đoạn kích hoạt đặt lại tài khoản, sau đó chiếm quyền truy cập.
Kẻ gian dùng thủ đoạn kích hoạt đặt lại tài khoản, sau đó chiếm quyền truy cập.
Một hình thức khác là khai thác “dangling buckets” trên Google Cloud để cài mã độc.
Một hình thức khác là khai thác “dangling buckets” trên Google Cloud để cài mã độc.
Chuyên gia khuyến nghị bật Kiểm tra bảo mật, dùng passkey và không tin vào cuộc gọi lạ.
Chuyên gia khuyến nghị bật Kiểm tra bảo mật, dùng passkey và không tin vào cuộc gọi lạ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#Gmail #bảo mật #tấn công mạng #dữ liệu #Google Cloud #lừa đảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT