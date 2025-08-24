Hà Nội

Cosplay Ahri bản “promax” của Thiên Thy gây bão mạng

Số hóa

Cosplay Ahri bản “promax” của Thiên Thy gây bão mạng

Màn cosplay Ahri “promax” của Phan Hoàng Thiên Thy khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trầm trồ vì nhan sắc, thần thái và độ đầu tư đỉnh cao.

Thiên Trang (TH)
Cosplay không chỉ là khoác lên mình bộ trang phục mà còn là cách thổi hồn vào nhân vật.
Mới đây, Phan Hoàng Thiên Thy đã khiến cộng đồng mạng “náo loạn” khi trình làng bộ ảnh cosplay Ahri phiên bản “promax”.
Ahri vốn là Hồ Ly Chín Đuôi quyến rũ trong Liên Minh Huyền Thoại, và Thiên Thy đã tái hiện nhân vật này một cách sống động.
Trang phục được đầu tư chỉn chu với từng chi tiết tinh xảo, từ phụ kiện cho đến chất liệu vải.
Những chiếc đuôi cáo bồng bềnh chuyển động theo từng dáng pose, tạo cảm giác như Ahri bước ra từ game.
Thần thái của Thiên Thy chính là điểm nhấn, khi từng ánh mắt, nụ cười đều lột tả đúng cái hồn bí ẩn, ma mị của Ahri.
Ngay sau khi công bố, bộ ảnh đã nhận “cơn mưa lời khen” từ cộng đồng mạng với hàng loạt bình luận thán phục.
Màn cosplay này không chỉ giúp Thiên Thy khẳng định vị thế trong làng cosplay Việt mà còn nâng tầm hình ảnh cosplay trong mắt fan quốc tế.
Thiên Trang (TH)
#cosplay Ahri #Thiên Thy #Liên Minh Huyền Thoại #cosplay Việt Nam #Ahri promix #hình ảnh cosplay

GALLERY MỚI NHẤT