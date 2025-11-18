Gói thầu 1,6 tỷ đồng tại An Giang: 17 nhà thầu "so găng", giá thấp nhất giảm 52%

Cuộc đua tại Gói thầu số 13 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang mời thầu ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá.

Ngày 10/10/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang (Chủ đầu tư - CĐT) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 13: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị (Mã TBMT: IB2500427713). Gói thầu thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Đông Hồ, tỉnh Kiên Giang, sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Gói thầu được phê duyệt giá trị là 1.612.500.000 đồng theo Quyết định số 486/QĐ-BQL ngày 17/9/2025 và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ngay sau khi hoàn thành mở thầu, biên bản ghi nhận sự tham gia của 17 nhà thầu, cho thấy mức độ cạnh tranh cao.

Nguồn: MSC

"Cơn bão" giảm giá và cuộc đua của 17 nhà thầu

Biên bản mở thầu đã ghi nhận một cuộc "so găng" quyết liệt về giá, với sự chênh lệch rất lớn giữa các nhà thầu và so với giá gói thầu được duyệt.

Giá trị 1.612.500.000 đồng dường như trở thành mốc tham chiếu xa khi có tới 8/17 nhà thầu chào giá dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai nhà thầu sử dụng chiến thuật giảm giá sâu, bao gồm Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vạn Phúc Lộc (giảm 49% trên giá dự thầu 1.605.350.000 đồng) và Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Giáo dục TSV Việt Nam (giảm 35% trên giá dự thầu 1.581.150.000 đồng).

Tuy nhiên, ngay cả mức giảm giá "sốc" này cũng chưa mang lại vị trí giá thấp nhất.

Theo dữ liệu mở thầu, nhà thầu đưa ra mức giá cạnh tranh nhất là Liên danh gói thầu mua sắm lắp đặt trang thiết bị (Mã định danh vn1702234593), với giá dự thầu (sau giảm giá) chỉ 762.030.000 đồng. Theo thông tin đăng ký, thành viên đứng đầu liên danh này là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Tài Lộc.

Mức giá này thấp hơn 850.470.000 đồng so với giá gói thầu, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tiềm năng lên đến 52,7%.

Các nhà thầu bám đuổi ở top đầu bao gồm:

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất Tuấn Kiệt: 806.249.000 đồng.

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vạn Phúc Lộc: 818.728.500 đồng (giá sau giảm 49%).

Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc: 857.335.000 đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tin học ABC: 978.700.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, mức giá dự thầu cao nhất được ghi nhận là 1.515.750.018 đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Dương Thiện Nhân đưa ra, vẫn thấp hơn giá gói thầu nhưng cao gấp gần 2 lần so với nhà thầu giá thấp nhất.

Bài toán cân não trong xét thầu

Với 17 hồ sơ dự thầu và mức chênh lệch giá "khủng" như trên, bài toán đánh giá hồ sơ (E-HSDT) đang đặt ra nhiều thách thức cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang.

Nếu chỉ xét về yếu tố giá, Liên danh do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Tài Lộc đứng đầu đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Tỷ lệ tiết kiệm 52,7% là con số "biết nói", thể hiện rõ hiệu quả kinh tế nếu nhà thầu này được lựa chọn.

Tuy nhiên, Luật Đấu thầu quy định việc xét thầu phải dựa trên cả năng lực và kinh nghiệm. Thời gian thực hiện gói thầu được ấn định chỉ trong 25 ngày. Do đó, CĐT có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng năng lực kỹ thuật, khả năng cung ứng hàng hóa, cũng như lịch sử thực hiện các hợp đồng tương tự (tỷ lệ trúng/trượt) của các nhà thầu, đặc biệt là những nhà thầu có mức giá thấp nhất.

Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà thầu bỏ giá siêu thấp có đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của hồ sơ mời thầu hay không? Việc đánh giá năng lực tổng thể của 17 nhà thầu sẽ là mấu chốt để CĐT đưa ra quyết định cuối cùng.

Minh bạch và hiệu quả: Yêu cầu từ khung pháp lý mới

Gói thầu số 13 được triển khai trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu đã có hiệu lực, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định 214/2025/NĐ-CP và mới đây nhất là Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Các văn bản pháp lý này đều hướng tới mục tiêu tối thượng là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đồng thời siết chặt trách nhiệm giải trình của CĐT.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu mới và các văn bản hướng dẫn đã nhấn mạnh bốn trụ cột: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một gói thầu có 17 nhà thầu tham gia là tín hiệu rất tích cực cho tính cạnh tranh. Vấn đề mấu chốt hiện nay là quá trình đánh giá HSDT phải đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối để chọn được nhà thầu thực sự đáp ứng yêu cầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) phân tích: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là rất rõ ràng. Với sự chênh lệch giá lớn như vậy, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang phải rà soát kỹ lưỡng, đặc biệt là các hồ sơ có giá dự thầu chênh lệch lớn so với giá gói thầu, để đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực tài chính và kỹ thuật. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ CĐT chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành, làm rõ E-HSMT và toàn quyền trong việc xem xét nội dung đánh giá."

Dư luận đang chờ đợi kết quả đánh giá cuối cùng từ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang. Việc lựa chọn được nhà thầu không chỉ đáp ứng mức giá tốt nhất mà còn phải đảm bảo chất lượng và tiến độ 25 ngày của gói thầu, thể hiện năng lực quản lý và thực thi tinh thần mới của Luật Đấu thầu.