Bạn đọc

Gói thầu 1,6 tỷ đồng tại An Giang: 17 nhà thầu "so găng", giá thấp nhất giảm 52%

Cuộc đua tại Gói thầu số 13 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang mời thầu ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá.

Hải Nam

Ngày 10/10/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang (Chủ đầu tư - CĐT) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 13: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị (Mã TBMT: IB2500427713). Gói thầu thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Đông Hồ, tỉnh Kiên Giang, sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Gói thầu được phê duyệt giá trị là 1.612.500.000 đồng theo Quyết định số 486/QĐ-BQL ngày 17/9/2025 và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ngay sau khi hoàn thành mở thầu, biên bản ghi nhận sự tham gia của 17 nhà thầu, cho thấy mức độ cạnh tranh cao.

bbmt-angiang.jpg
Nguồn: MSC

"Cơn bão" giảm giá và cuộc đua của 17 nhà thầu

Biên bản mở thầu đã ghi nhận một cuộc "so găng" quyết liệt về giá, với sự chênh lệch rất lớn giữa các nhà thầu và so với giá gói thầu được duyệt.

Giá trị 1.612.500.000 đồng dường như trở thành mốc tham chiếu xa khi có tới 8/17 nhà thầu chào giá dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai nhà thầu sử dụng chiến thuật giảm giá sâu, bao gồm Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vạn Phúc Lộc (giảm 49% trên giá dự thầu 1.605.350.000 đồng) và Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Giáo dục TSV Việt Nam (giảm 35% trên giá dự thầu 1.581.150.000 đồng).

Tuy nhiên, ngay cả mức giảm giá "sốc" này cũng chưa mang lại vị trí giá thấp nhất.

Theo dữ liệu mở thầu, nhà thầu đưa ra mức giá cạnh tranh nhất là Liên danh gói thầu mua sắm lắp đặt trang thiết bị (Mã định danh vn1702234593), với giá dự thầu (sau giảm giá) chỉ 762.030.000 đồng. Theo thông tin đăng ký, thành viên đứng đầu liên danh này là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Tài Lộc.

Mức giá này thấp hơn 850.470.000 đồng so với giá gói thầu, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tiềm năng lên đến 52,7%.

Các nhà thầu bám đuổi ở top đầu bao gồm:

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất Tuấn Kiệt: 806.249.000 đồng.

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vạn Phúc Lộc: 818.728.500 đồng (giá sau giảm 49%).

Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc: 857.335.000 đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tin học ABC: 978.700.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, mức giá dự thầu cao nhất được ghi nhận là 1.515.750.018 đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Dương Thiện Nhân đưa ra, vẫn thấp hơn giá gói thầu nhưng cao gấp gần 2 lần so với nhà thầu giá thấp nhất.

Bài toán cân não trong xét thầu

Với 17 hồ sơ dự thầu và mức chênh lệch giá "khủng" như trên, bài toán đánh giá hồ sơ (E-HSDT) đang đặt ra nhiều thách thức cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang.

Nếu chỉ xét về yếu tố giá, Liên danh do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Tài Lộc đứng đầu đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Tỷ lệ tiết kiệm 52,7% là con số "biết nói", thể hiện rõ hiệu quả kinh tế nếu nhà thầu này được lựa chọn.

Tuy nhiên, Luật Đấu thầu quy định việc xét thầu phải dựa trên cả năng lực và kinh nghiệm. Thời gian thực hiện gói thầu được ấn định chỉ trong 25 ngày. Do đó, CĐT có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng năng lực kỹ thuật, khả năng cung ứng hàng hóa, cũng như lịch sử thực hiện các hợp đồng tương tự (tỷ lệ trúng/trượt) của các nhà thầu, đặc biệt là những nhà thầu có mức giá thấp nhất.

Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà thầu bỏ giá siêu thấp có đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của hồ sơ mời thầu hay không? Việc đánh giá năng lực tổng thể của 17 nhà thầu sẽ là mấu chốt để CĐT đưa ra quyết định cuối cùng.

Minh bạch và hiệu quả: Yêu cầu từ khung pháp lý mới

Gói thầu số 13 được triển khai trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu đã có hiệu lực, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định 214/2025/NĐ-CP và mới đây nhất là Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Các văn bản pháp lý này đều hướng tới mục tiêu tối thượng là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đồng thời siết chặt trách nhiệm giải trình của CĐT.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu mới và các văn bản hướng dẫn đã nhấn mạnh bốn trụ cột: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một gói thầu có 17 nhà thầu tham gia là tín hiệu rất tích cực cho tính cạnh tranh. Vấn đề mấu chốt hiện nay là quá trình đánh giá HSDT phải đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối để chọn được nhà thầu thực sự đáp ứng yêu cầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) phân tích: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là rất rõ ràng. Với sự chênh lệch giá lớn như vậy, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang phải rà soát kỹ lưỡng, đặc biệt là các hồ sơ có giá dự thầu chênh lệch lớn so với giá gói thầu, để đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực tài chính và kỹ thuật. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ CĐT chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành, làm rõ E-HSMT và toàn quyền trong việc xem xét nội dung đánh giá."

Dư luận đang chờ đợi kết quả đánh giá cuối cùng từ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang. Việc lựa chọn được nhà thầu không chỉ đáp ứng mức giá tốt nhất mà còn phải đảm bảo chất lượng và tiến độ 25 ngày của gói thầu, thể hiện năng lực quản lý và thực thi tinh thần mới của Luật Đấu thầu.

Gói thầu tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang: 11 nhà thầu dự, xuất hiện 2 mức giá 'thấp bất thường'

Gói thầu số 15 tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang thu hút 11 nhà thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận 2 mức giá dự thầu thấp hơn đáng kể, dấy lên yêu cầu xác minh.

Dư luận tỉnh An Giang đang tập trung sự chú ý vào Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành). Gói thầu này, do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, hiện đang trong giai đoạn xét thầu sau khi hoàn tất mở thầu vào lúc 14 giờ 01 phút ngày 30/10/2025.

Theo Thông báo mời thầu (TBMT) mã IB2500459453, gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng , theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Gói thầu tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh: Giá dự thầu sát sao, chờ đánh giá năng lực

Hai nhà thầu chênh nhau chỉ 3,5 triệu đồng tại gói thầu 683 triệu ở Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh, TP HCM). Lợi thế giá mong manh, năng lực nhà thầu sẽ quyết định kết quả?

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh,TP HCM) đang trong quá trình xét thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tài sản, trang thiết bị (Mã TBMT: IB2500489872). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị Công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh" (Mã KHLCNT PL2500276329). Gói thầu sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 14/11/2025, Chủ đầu tư đã tiến hành mở thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Dư luận đang chờ đợi kết quả cuối cùng, liệu nhà thầu nào sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Xem chi tiết

Gói thầu Thiết bị tại Củ Chi: Nhà thầu nào đang nắm lợi thế?

Bốn nhà thầu "so găng" tại Gói thầu Thiết bị thuộc dự án ở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi. Mức giá chênh lệch lớn, đặt ra nhiều chú ý trong bối cảnh áp dụng Luật Đấu thầu mới.

Ngày 09/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu Thiết bị (Mã TBMT: IB2500425633), thuộc dự án Xây dựng mở rộng khối phòng học và sửa chữa cải tạo hội trường trung tâm chính trị huyện. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách huyện.

Biên bản mở thầu (đăng tải 09:03 ngày 09/10/2025) ghi nhận sự tham gia của 04 nhà thầu. Giá dự toán của gói thầu được duyệt là 2.351.166.400 đồng.

Xem chi tiết

Cấp nước Nhà Bè: Nhiều nhà thầu bị loại vì lỗi sơ đẳng, Trường Phát Thịnh rộng cửa trúng thầu

