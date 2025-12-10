Thanh niên 19 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử, gây co giật, tổn thương thận

Một nam thanh niên 19 tuổi nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử vape, đối mặt với nguy cơ tổn thương thận, giảm trí nhớ và các vấn đề tâm thần nặng.

Ngày 9/12, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân H.N.H. (19 tuổi, Ninh Bình) nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới trong tình trạng phải gây mê, an thần để thở máy.

Bệnh nhân từng hút thuốc lá điện tử suốt 3 năm và đã chủ động bỏ từ cuối năm 2024 khi nghe thông tin về việc cấm thuốc lá điện tử.

Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, khi đến nhà bạn chơi, thấy bạn bè đều sử dụng vape (thuốc lá điện tử) để “giải trí”, nam thanh niên đã thử lại. Chỉ sau vài hơi, bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ và co giật.

Sau hơn một ngày điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), H. được cai máy thở và tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, chức năng thận của bệnh nhân diễn tiến xấu rất nhanh, cho thấy thận bị tổn thương nặng. Ngoài ra, trí nhớ suy của bệnh nhân giảm, kèm theo các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Bệnh nhân cho biết, trước đây từng chấn thương sọ não vùng trán do tai nạn giao thông nhưng chưa bao giờ có cơn co giật.

Theo bác sĩ Nguyên, việc sử dụng thuốc lá điện tử lần này đã kích thích não mạnh, gây co giật nặng. Bệnh nhân được đánh giá có chỉ số trầm cảm mức độ vừa nhưng lo âu rất nặng, trí nhớ kém...

Hiện chưa xác định được loại chất độc cụ thể do bệnh nhân không mang theo thiết bị đã sử dụng để xét nghiệm. Tuy nhiên, bệnh nhân đang đối mặt với nguy cơ chức năng thận tiếp tục suy giảm.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử là mối đe doạ sức khoẻ đối với thế hệ trẻ. Ảnh minh hoạ/nguồn baochinhphu.vn

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, theo dõi những ca cấp cứu vì sử dụng thuốc lá điện tử gần đây cho thấy trước đây đa số bệnh nhân ngộ độc chỉ tổn thương não. Nhưng hiện nay, nhiều trường hợp kèm theo suy thận nặng, tuổi trung bình nhập viện chỉ khoảng 22.

Theo Người đưa tin, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cảnh báo thuốc lá điện tử đang trở thành mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng tại Việt Nam khi số ca ngộ độc, tổn thương phổi và tai biến liên quan sản phẩm này liên tục gia tăng.

Sản phẩm không hề an toàn như quảng cáo mà chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, nhiều chất đã được chứng minh gây ung thư, tổn thương tim mạch, rối loạn thần kinh và gây nghiện mạnh.

Theo phân tích, nicotine trong vape có nồng độ cao hơn nhiều so với thuốc lá thường. Dạng nicotine muối giúp giảm kích ứng đường hô hấp, khiến người dùng dễ hít lượng lớn khói hóa chất mà không nhận ra nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh nicotine là chất gây nghiện mạnh, ảnh hưởng tim mạch, não bộ, hệ tiêu hóa, sinh sản và làm tăng nguy cơ ung thư. Ở người trẻ, nicotine tác động trực tiếp đến sự phát triển não, làm giảm khả năng tập trung và ghi nhớ.

Ngoài ra, chuyên gia cho biết thêm, tác động của thuốc lá điện tử lên cơ thể đã được ghi nhận rõ ràng: Tăng phản ứng đường thở, gây hen, viêm phế quản mạn, COPD; làm chết sớm tế bào nội mạc mạch máu, gây cứng động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Về miễn dịch, hơi thuốc làm giảm khả năng chống vi khuẩn, virus và thay đổi biểu hiện của hơn 300 gene miễn dịch, khiến người dùng dễ nhiễm trùng nặng hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy hít thụ động hơi vape gây hại không kém hút thuốc lá thường, đặc biệt ở trẻ em.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng vape bị sử dụng như phương tiện đưa ma túy tổng hợp vào cơ thể. Các chất nguy hiểm được phát hiện gồm Mdmb-butinaca, Adb-butinaca, nhiều loại cần sa tổng hợp và các chất hướng thần thế hệ mới. Chúng cần được ngăn chặn và loại bỏ khỏi đời sống.

TS. Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo, Việt Nam có thể phải đối mặt với một thế hệ trẻ bị suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần nếu thuốc lá điện tử không bị cấm tuyệt đối trong thời gian tới.