Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

14 ngày hồi sinh trái tim cho bệnh nhi viêm cơ tim vì sốt

Viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trẻ khỏe mạnh. Người dân cần đi khám ngay nếu sau một đợt sốt xuất hiện đau ngực, khó thở...

Thúy Nga

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Tim mạch, Hồi sức tích cực và Ngoại lồng ngực cùng kỹ thuật ECMO hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống bệnh nhi sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Bệnh nhi nhập viện sau 3 ngày sốt và đau ngực. Tại khoa Tim mạch, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng vọt, siêu âm chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp do nhiễm khuẩn.

Dù được theo dõi sát, nhưng chỉ sau 24 giờ, tình trạng bệnh diễn biến rất xấu. Trái tim yếu dần không còn khả năng bơm máu nuôi cơ thể, đẩy bệnh nhân vào tình trạng sốc tim, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân được thiết lập ECMO VA - Ảnh BVCC

ThS.BS Vũ Anh Tú (Khoa Tim mạch) cho biết: "Viêm cơ tim cấp rất nguy hiểm vì triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm. Khi điều trị nội khoa không còn đáp ứng, kỹ thuật ECMO là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân”.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để can thiệp ECMO VA – hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể.

Trong ca bệnh này, các bác sĩ Hồi sức đã thực hiện kỹ thuật Seldinger (chọc kim qua da để đặt ống dẫn). Đây là phương pháp hiện đại với nhiều ưu điểm:

Ít xâm lấn: Giúp bệnh nhân tránh được cuộc phẫu thuật bộc lộ mạch máu, giảm đau đớn và hạn chế nhiễm khuẩn.

Chính xác và chủ động: Do bệnh nhân mới 14 tuổi, mạch máu nhỏ nên đội ngũ y tế đã chủ động sử dụng các loại ống dẫn (cannula) kích thước nhỏ nhất, giúp dòng máu lưu thông tốt mà không gây tổn thương chi.

Nhờ hệ thống ECMO hỗ trợ làm việc thay cho tim, cùng phác đồ kháng sinh và hồi sức tích cực, trái tim của bệnh nhi đã có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi các tổn thương.

Bệnh nhân tập phục hồi trong ECMO.

Sau 4 ngày chạy máy, chức năng tim cải thiện rõ rệt, em được cai máy và nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ ngoại lồng ngực mạch máu được kết hệ thống hỗ trợ thành công. Đến ngày thứ 14, sức khỏe em đã ổn định hoàn toàn và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Hình ảnh bệnh nhân phục hồi điều trị tại khoa Tim mạch - Ảnh BVCC

Viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trẻ khỏe mạnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay nếu sau một đợt sốt xuất hiện các dấu hiệu:

Đau ngực: Cảm giác đè ép hoặc đau nhói vùng tim.

Khó thở: Hụt hơi khi hoạt động hoặc ngay cả khi nằm nghỉ.

Mệt mỏi bất thường: Da tái lạnh, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc bỏ nhịp.

Việc làm chủ kỹ thuật ECMO ít xâm lấn và chuẩn bị sẵn sàng thiết bị cho cả lứa tuổi nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã giúp nhiều ca bệnh hiểm nghèo được cứu sống ngay tại địa phương.

Bài liên quan

Sống Khỏe

ECMO cứu 3 trẻ viêm cơ tim tối cấp

Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Triệu chứng giống các bệnh lý thông thường khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em. Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn.

Nhờ sự chẩn đoán kịp thời của tuyến dưới và sự quyết liệt, nhanh chóng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong can thiệp hồi sức chuyên sâu, một bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục và chuẩn bị được ra viện, hai trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hồi sinh ngoạn mục bệnh nhi ngừng tim do viêm cơ tim tối cấp

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cấp cứu thành công bệnh nhi ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cấp cứu thành công, giúp cứu sống trường hợp bệnh nhi ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp nhờ chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa.

Ngừng tim do viêm cơ tim tối cấp

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống nam thanh niên bị viêm cơ tim cấp nguy kịch khi đang chơi cầu lông

Bệnh nhân 32 tuổi bị ngừng tim khi đang chơi thể thao do viêm cơ tim cấp đã thoát khỏi cửa tử nhờ cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp ngừng tim ngoại viện do viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh nhân là anh L.V.H (32 tuổi), nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Trưng, TP HCM. Sáng ngày 20/12/2025, khi đang chơi cầu lông được khoảng 30 phút, anh H. bỗng cảm thấy hồi hộp, choáng váng, khó thở và đau dữ dội ở vùng ngực và mất ý thức nhanh chóng. Anh được bạn cùng chơi đưa đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…