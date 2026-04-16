14 ngày hồi sinh trái tim cho bệnh nhi viêm cơ tim vì sốt

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Tim mạch, Hồi sức tích cực và Ngoại lồng ngực cùng kỹ thuật ECMO hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống bệnh nhi sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Bệnh nhi nhập viện sau 3 ngày sốt và đau ngực. Tại khoa Tim mạch, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng vọt, siêu âm chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp do nhiễm khuẩn.

Dù được theo dõi sát, nhưng chỉ sau 24 giờ, tình trạng bệnh diễn biến rất xấu. Trái tim yếu dần không còn khả năng bơm máu nuôi cơ thể, đẩy bệnh nhân vào tình trạng sốc tim, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân được thiết lập ECMO VA - Ảnh BVCC

ThS.BS Vũ Anh Tú (Khoa Tim mạch) cho biết: "Viêm cơ tim cấp rất nguy hiểm vì triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm. Khi điều trị nội khoa không còn đáp ứng, kỹ thuật ECMO là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân”.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để can thiệp ECMO VA – hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể.

Trong ca bệnh này, các bác sĩ Hồi sức đã thực hiện kỹ thuật Seldinger (chọc kim qua da để đặt ống dẫn). Đây là phương pháp hiện đại với nhiều ưu điểm:

Ít xâm lấn: Giúp bệnh nhân tránh được cuộc phẫu thuật bộc lộ mạch máu, giảm đau đớn và hạn chế nhiễm khuẩn.

Chính xác và chủ động: Do bệnh nhân mới 14 tuổi, mạch máu nhỏ nên đội ngũ y tế đã chủ động sử dụng các loại ống dẫn (cannula) kích thước nhỏ nhất, giúp dòng máu lưu thông tốt mà không gây tổn thương chi.

Nhờ hệ thống ECMO hỗ trợ làm việc thay cho tim, cùng phác đồ kháng sinh và hồi sức tích cực, trái tim của bệnh nhi đã có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi các tổn thương.

Bệnh nhân tập phục hồi trong ECMO.

Sau 4 ngày chạy máy, chức năng tim cải thiện rõ rệt, em được cai máy và nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ ngoại lồng ngực mạch máu được kết hệ thống hỗ trợ thành công. Đến ngày thứ 14, sức khỏe em đã ổn định hoàn toàn và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Hình ảnh bệnh nhân phục hồi điều trị tại khoa Tim mạch - Ảnh BVCC

Viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trẻ khỏe mạnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay nếu sau một đợt sốt xuất hiện các dấu hiệu:

Đau ngực: Cảm giác đè ép hoặc đau nhói vùng tim.

Khó thở: Hụt hơi khi hoạt động hoặc ngay cả khi nằm nghỉ.

Mệt mỏi bất thường: Da tái lạnh, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc bỏ nhịp.

Việc làm chủ kỹ thuật ECMO ít xâm lấn và chuẩn bị sẵn sàng thiết bị cho cả lứa tuổi nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã giúp nhiều ca bệnh hiểm nghèo được cứu sống ngay tại địa phương.

