Hồi sinh ngoạn mục bệnh nhi ngừng tim do viêm cơ tim tối cấp

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cấp cứu thành công, giúp cứu sống trường hợp bệnh nhi ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp nhờ chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa.

Ngừng tim do viêm cơ tim tối cấp

Trước đó lúc 15h40 ngày 25/1/2026, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi nam (7 tuổi, Đồng Nai) chuyển từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với chẩn đoán ngưng tim, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh sử 8h sáng cùng ngày, bé đi cùng mẹ thì đột ngột bị ngất và nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Tại đây bé xuất hiện rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và ngưng tim.

Bé được đội ngũ nhân viên tại Khoa theo dõi liên tục và xử trí tình trạng kịp thời - Ảnh BVCC

Với sự hội chẩn từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé được sốc điện, dùng thuốc chống loạn nhịp và cấp cứu ngưng tim trên 20 phút thì tim đập lại nhưng vẫn còn rối loạn nhịp thất, sốc tim và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ngay khi bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu, báo động đỏ đã được kích hoạt, đội ngũ các chuyên khoa Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Tim mạch, Ngoại Tim mạch, Gây mê đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi đang nguy kịch.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, thuốc chống loạn nhịp và đặt ngay máy tạo nhịp để duy trì nhịp tim đang yếu ớt và chuyển nhanh bé đến khoa Hồi sức tích cực.

Tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi rối loạn nhịp tim nặng, trụy tim mạch kèm phù phổi cấp đe dọa tính mạng. Các bác sĩ được huy động, chạy đua với thời gian chuẩn bị tiến hành thực hiện kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) để cứu sống bé.

Đồng thời các bác sĩ Ngoại Tim mạch và Gây mê nhanh chóng phẫu thuật mạch máu thiết lập hệ thống gắn vào bệnh nhi để hỗ trợ cho trái tim nhỏ bé đang co bóp yếu dần, loạn nhịp nặng.

Ngoài ra để bảo vệ não và điều trị tổn thương các cơ quan, các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục. Sau khoảng 30 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

Tuy nhiên trong suốt 1 tuần đầu tiên, trái tim bệnh nhi đập rất yếu kèm loạn nhịp liên tục, các bác sĩ phải theo dõi liên tục, kịp thời dùng thuốc trợ tim, chống loạn nhịp, sốc điện và kỹ thuật ECMO.

Các bác sĩ Ngoại Tim mạch và Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành kỹ thuật ECMO cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng tim mạch và các cơ quan đã cải thiện, bé được cai máy ECMO vào sáng ngày 3/10, tiếp sau đó đã cai được máy thở. Bệnh nhi đã phục hồi một cách ngoạn mục, khỏe mạnh trong niềm vui hạnh phúc của gia đình và đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1.

Dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong vài ngày tới để kịp về nhà đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Bệnh tỷ lệ tử vong cao

Viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó thường gặp do virus Coxsackie nhóm B. Tại nước ta, viêm cơ tim cấp thường xảy ra trong mùa đông xuân khi thời tiết se lạnh.

Các triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình. Khởi đầu bệnh nhân thường có các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mõi, ho, sổ mũi hoặc có triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn.

Trong trường hợp viêm cơ tim cấp nặng sẽ xuất hiện các triệu chứng mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ viêm cơ tim cần nhanh chóng đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Sau thời gian điều trị, hiện tại bé đã phục hồi ngoạn mục, khoẻ mạnh. Mẹ bé cười tươi và không giấu được vui mừng khi chứng kiến hành trình cùng con đi qua lằn ranh sinh - tử và được bác sĩ thông báo bé sẽ xuất viện trong vài ngày tới - Ảnh BVCC

Trẻ bị viêm cơ tim nhẹ thường chỉ theo dõi, điều trị triệu chứng và sẽ khỏi bệnh sau 1-2 tuần. Tuy nhiên trẻ viêm cơ tim nặng cần được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch duy trì chức năng tim. Nếu có rối loạn nhịp thì dùng thêm thuốc chống loạn nhịp tim, đặt máy tạo nhịp điều chỉnh tần số tim.

Tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp nặng còn rất cao, khoảng 30-40%, nhất là trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp. Tỷ lệ tử vong gần 100% trước khi có kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).