12 thói quen khiến cơ thể nhanh lão hóa

Tuổi tác và sự lão hóa theo thời gian là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên, có những thói quen xấu trong sinh hoạt hằng ngày có thể khiến bạn già đi nhanh hơn so với tuổi thật. Dưới đây là 12 thói quen khiến bạn già trước tuổi nên bỏ ngay hôm nay:

Lười vận động

Vận động thường xuyên giúp tăng cường lưu thông máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp da sáng khỏe và tràn đầy năng lượng. Lười vận động là một trong những thói quen khiến bạn già trước tuổi nên bỏ ngay hôm nay, lười vận động không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính mà còn khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa và làm cho da kém đàn hồi.

Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập luyện, dù chỉ là đi bộ, chạy bộ hay tham gia các hoạt động thể thao.

Ăn uống thiếu khoa học

Ăn uống thiếu cân bằng, ưa chuộng thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và thức ăn nhanh là 1 trong những thói quen có thể khiến bạn già trước tuổi. Những thực phẩm này thường thiếu các dưỡng chất cần thiết và chứa nhiều chất béo không lành mạnh. Để cải thiện sức khỏe da, hãy bổ sung nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và protein, cung cấp đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Nước ngọt có ga, thức ăn nhanh, đồ ăn chứa nhiều đường gây hại cho sức khỏe về lâu về dài, khiến chúng ta lão hóa nhanh hơn, mắc nhiều bệnh và từ đó rút ngắn tuổi thọ. Ảnh minh họa/Internet

Nằm nghiêng khi ngủ

Nguyên nhân của việc xuất hiện các nếp nhăn trên má và cằm là do khuôn mặt của bạn bị ép vào gối trong lúc nằm nghiêng khi ngủ. Các chuyên gia khuyên rằng nằm ngửa khi ngủ là tư thế tốt nhất để chúng ta duy trì ngoại hình trẻ đẹp, sự tươi tắn và tinh thần thoải mái.

Ngậm ống hút

Bạn buộc phải mím môi khi nhấm nháp đồ uống thông qua ống hút, điều này gián tiếp hình thành các nếp nhăn xung quanh miệng. Điều tương tự cũng áp dụng đối với việc hút thuốc lá. Hãy thử uống trực tiếp từ ly thủy tinh, và nếu bạn là người hút thuốc, hãy cố gắng hết mình để từ bỏ thuốc lá.

Tư thế ngồi xấu

Việc ngồi sai tư thế sẽ làm lệch xương sống của chúng ta, và kết quả là các cơ bắp và xương trở nên căng cứng bất thường. Những tổn thương mà việc ngồi sai tư thế gây nên khiến cơ thể đau nhức, mệt mỏi và có nguy cơ gây biến dạng xương sống vĩnh viễn.

Ngồi quá nhiều

Ngồi thoải mái trên ghế sofa và thưởng thức một bộ phim là sở thích tiêu khiển của rất nhiều người. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng cứ mỗi giờ bạn ngồi xem truyền hình là tuổi thọ cũng giảm đi 22 phút. Lời khuyên của các chuyên gia là cho dù bạn đang ngồi trên ghế sofa hoặc ngồi tại bàn làm việc, cũng nên đứng dậy mỗi nửa giờ để đi bộ.

Thiếu ngủ

Người lớn cần ít nhất 7 tiếng để ngủ mỗi đêm. Ngủ không đủ giấc không chỉ gây mệt mỏi mà còn rút ngắn cuộc sống của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên đi ngủ sớm hơn nếu bạn nhận thấy mình ngày càng trở nên uể oải, trì trệ hoặc có dấu hiệu tăng cân.

Thiếu ngủ là một thói quen khiến bạn già trước tuổi. Ảnh minh họa/Internet

Thường xuyên stress

Stress kéo dài khiến cơ thể sản sinh nhiều cortisol - một hormone gây hại cho da. Cortisol làm tăng tiết dầu, gây tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến mụn. Ngoài ra, stress còn làm giảm khả năng tự phục hồi của da, dẫn đến nám, tàn nhang và lão hóa nhanh hơn. Để giảm stress, hãy thử các phương pháp thư giãn như thiền, yoga hoặc đơn giản là dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Đóng rèm cả ngày, thiếu ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng mặt trời không chỉ giúp tổng hợp vitamin D mà còn điều hòa nhịp sinh học thông qua các tế bào cảm quang ở võng mạc, từ đó ảnh hưởng tới chu kỳ ngủ-thức, mức melatonin và tinh thần.

Thiếu ánh sáng tự nhiên kéo dài liên quan đến rối loạn giấc ngủ, tăng nguy cơ trầm cảm, và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp cùng chỉ số chuyển hóa.

Không rèn lực nắm tay

Lực nắm tay là một chỉ số mạnh mẽ phản ánh sức khỏe toàn thân vì nó liên quan tới khối cơ, mật độ xương và chức năng tim mạch; nghiên cứu thường thấy lực nắm yếu có liên hệ với tỉ lệ tử vong, suy giảm nhận thức và dễ bị sa sút chức năng.

Cải thiện lực nắm không cần dụng cụ phức tạp, có thể tập bằng bài nhặt đồ, xách túi nặng vừa sức, thực hiện bài co duỗi cổ tay, dùng bóng bóp tay hoặc thực hiện các bài kháng lực cho tay; tiến bộ từ từ, đều đặn sẽ chuyển thành lợi ích lâu dài cho khả năng vận động độc lập.

Lạm dụng mỹ phẩm

Sử dụng quá nhiều mỹ phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có chứa hóa chất không phù hợp có thể gây kích ứng da, làm da mỏng manh và dễ tổn thương hơn. Lạm dụng mỹ phẩm có thể làm mất cân bằng độ pH của da, làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên và dẫn đến lão hóa sớm.

Vì vậy, bạn nên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, không chứa hóa chất và hạn chế trang điểm quá nhiều để giữ cho làn da luôn khỏe mạnh.

Uống ít nước

Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì độ ẩm cho da. Khi bạn không uống đủ nước, da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô ráp, dễ bong tróc và hình thành nếp nhăn. Uống đủ 8 ly nước mỗi ngày giúp duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ và giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn. Hãy nhớ rằng nước còn giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, giúp da bạn luôn sáng và khỏe mạnh.