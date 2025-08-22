Thói quen xấu gây bệnh tiểu đường, biết để tránh

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể là nguyên nhân gây bệnh tiểu đường mà bạn không ngờ tới.

Bỏ bữa sáng



Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp ổn định đường huyết và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Việc bỏ bữa sáng có thể gây rối loạn quá trình trao đổi chất, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì.



Thức khuya



Thức khuya và thiếu ngủ có thể làm gián đoạn quá trình tiết insulin, tăng tích tụ mỡ, gây ra các vấn đề về trao đổi chất, dẫn đến tăng cân, béo phì và tiểu đường...

Lười vận động



Lười tập thể dục và thường xuyên ngồi lâu hơn 30 phút là những yếu tố nguy cơ đáng kể đối với bệnh tiểu đường type 2. Lối sống ít vận động không chỉ làm tăng chỉ số khối cơ thể (BMI) và vòng eo hơn mức bình thường mà còn làm giảm độ nhạy của hormone insulin.

Do đó, các tế bào ít có khả năng tiếp nhận glucose hơn và lượng đường dư thừa lưu thông trong máu có thể làm hỏng các mạch máu và các cơ quan. Điều này gây ra những thay đổi về độ nhạy insulin, tăng tổng lượng cholesterol và chất béo trung tính. Thay đổi tiêu cực chức năng trao đổi chất cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh hoạ/Internet

Dành cả ngày cuối tuần để xem tivi



Nghiên cứu của Đại học Pittsburgh (Mỹ) phát hiện cứ mỗi giờ ngồi xem tivi vào dịp cuối tuần sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên gần 4%, theo MensHealth.com.

Việc ngồi quá nhiều sẽ khiến vòng eo tích tụ mỡ. Tăng lượng mỡ thừa ở bụng sẽ kéo theo tăng đáng kể nguy cơ bị tiểu đường, MSN dẫn lời giáo sư Eric Sternlicht tại Đại học Chapman (Mỹ).

Ăn quá nhiều đồ ngọt



Khi đường được nạp vào cơ thể thì cơ thể sẽ thực hiện chuyển hóa các phân tử đường. Quá trình chuyển hóa này tác động tiêu cực đến làn da, khiến da đánh mất sự rạng rỡ. Trường hợp nạp quá nhiều đường thì lượng đường không được chuyển hóa hết sẽ tích tụ lại trong cơ thể, gây béo phì và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Do đó, nếu bạn có sở thích ăn bánh, kẹo, chè, nước ngọt,… hay bất kỳ món ăn nào chứa nhiều đường thì cần thay đổi ngay để vừa tốt cho da, vừa phòng tránh béo phì và tiểu đường.

Thích dùng đồ ăn nhanh

Cuộc sống bận rộn nên rất nhiều người ưu tiên sử dụng đồ ăn nhanh để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh thường chứa nhiều dầu mỡ, làm tăng axit béo và triglyceride trong máu. Cả 2 chất này đều gây ức chế hoạt động của insulin, khiến lượng đường huyết trong máu luôn ở mức cao.

Vì thế, thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn chính là thói quen ăn uống gây tiểu đường mà bạn cần từ bỏ ngay từ bây giờ.

Ảnh minh hoạ/Internet

Bỏ qua rau xanh và trái cây

Đa số những người thích ăn ngọt, ăn mặn lại không thích ăn rau xanh và trái cây. Trong khi đó, rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể. Không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, rau xanh và trái cây còn làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, nhờ đó phòng chống nguy cơ tiểu đường.

Nếu bạn bỏ qua rau xanh và trái cây, đặc biệt là các loại rau như rau chân vịt, cải xoong, cải cầu vồng, cải xanh,… hay các loại quả như cam, quýt, bưởi, dâu, đào, lê,… Trong thực đơn ăn uống hàng ngày thì đây là một “thiệt thòi” rất lớn, khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Uống nhiều rượu và thức uống có ga

Rượu hay thức uống có ga chưa bao giờ được đánh giá cao, thậm chí, luôn nằm trong “danh sách đen” những thực phẩm cần tránh để tốt cho sức khỏe. Việc uống quá nhiều rượu hay nước ngọt trong những cuộc nhậu nhẹt có thể khiến cơ thể tích tụ lượng lớn chất béo dự trữ, dễ gây ra các chứng bệnh nguy hiểm, trong đó có tiểu đường.

Căng thẳng kéo dài

Trong cuộc sống hàng ngày, khó tránh khỏi sự căng thẳng nhưng nếu để căng thẳng hay stress kéo dài sẽ làm phát sinh bệnh tiểu đường. Cơ thể bị căng thẳng kéo dài sẽ tiết ra nhiều loại hormone căng thẳng làm thay đổi lượng đường trong máu. Căng thẳng cũng có thể làm rối loạn nhịp sinh học, gây béo phì, kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các chuyên gia y tế cho biết, những người bị căng thẳng hay stress có xu hướng lười chăm sóc bản thân, ăn những thực phẩm không lành mạnh và giữ những thói quen không xấu như hút thuốc, uống nhiều bia rượu, ăn nhiều thức ăn nhanh… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Một cách để giảm bớt căng thẳng hay stress là tích cực kết nối xã hội và bạn bè, thử các bài tập thiền định, yoga và tâm lý trị liệu.

Không tiếp xúc đủ lâu với ánh sáng mặt trời

Các loại tia gây hại từ ánh sáng mặt trời có thể là nguyên nhân gây ung thư. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc quá ít với ánh sáng mặt trời sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường.

Một nghiên cứu mới đây ở Tây Ban Nha phát hiện những người ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, từ đó khiến cơ thể thiếu vitamin D sẽ có nhiều khả năng mắc tiểu đường loại 2 và tình trạng tiền tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu tin rằng khả năng hấp thụ vitamin D nhờ tiếp xúc ánh mặt trời ở con người có vai trò quan trọng giúp tuyến tụy hoạt động tốt, tiết ra đầy đủ insulin và giúp điều chỉnh đường huyết.

Từ bỏ thói quen không tốt, xây dựng thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh, kết hợp với chế độ luyện tập hợp lý, bài bản. Bằng cách này, bạn không chỉ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, mà còn có thể phòng chống được nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiểu đường.