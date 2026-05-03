10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 18,24 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, Thái Nguyên vẫn dẫn đầu, Nghệ An đứng thứ hai về thu hút vốn mới.

Theo Nguyễn Lê/Vietnamnet

Ngày 3/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên tiếp tục giữ “phong độ” khi là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 5,75 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là TP HCM thu hút tới 656 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 983 triệu USD. Tiếp đó là Đồng Nai với 596 triệu USD, Bắc Ninh với hơn 473 triệu USD, Hà Tĩnh hơn 412 triệu USD…

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của bốn tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Ngoài ra, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2026 có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước; có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, giảm 43,2%.

vietnamnet.vn
Kinh doanh - Địa ốc

Làn sóng 'di cư ngược' 2026: Khi dòng vốn FDI đánh thức nhân tài hồi hương

Dòng vốn FDI chảy mạnh vào các địa phương đầu năm 2026 không chỉ mang theo nhà máy và công nghệ, mà còn đang kích hoạt một cuộc "di cư ngược" chưa từng có.

Theo báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài Chính), tính đến hết tháng 01/2026, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vốn thực hiện của các dự án FDI tại Việt Nam vẫn đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các dự án đang đi vào vận hành thực chất, tạo ra nhu cầu cấp thiết về nhân sự quản lý và chuyên gia ngay tại các địa phương.

Đáng chú ý, dòng vốn không còn "co cụm" ở các thành phố lớn. Bắc Ninh đang vươn lên dẫn đầu cả nước với tổng vốn đăng ký gần 656 triệu USD (chiếm 25,4% cả nước), theo sau là Hà Tĩnh với dự án nhà máy thép hơn 380 triệu USD và Thái Nguyên với mức tăng trưởng ấn tượng 259,7% (Nguồn: fdi.gov.vn). Chính sự chuyển dịch địa lý này đã trở thành thỏi nam châm thu hút những người con xa quê trở về.

