Phát hiện trụ cầu sắt thời Tây Hán gây chấn động giới khảo cổ

Một người nông dân đã phát hiện ra vật nặng bằng sắt khi đang chăn gia súc, các chuyên gia đã nghiên cứu nó, kết quả gây chấn động.

Là một trong bốn nền văn minh cổ đại của thế giới, Trung Quốc tự hào với lịch sử kéo dài 5.000 năm. Tổ tiên Trung Quốc đã tạo ra Tứ Đại Phát Minh nổi tiếng thế giới trong suốt thời kỳ dài này, không chỉ làm thay đổi Trung Quốc mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thế giới.

Hàng nghìn năm lịch sử đã tạo nên một di sản văn hóa phong phú và độc đáo, để lại vô số hiện vật quý giá và di tích văn hóa tráng lệ. Mỗi hiện vật giống như một viên ngọc sáng lấp lánh từ sâu thẳm lịch sử, lặng lẽ kể câu chuyện về trí tuệ và sự sáng tạo của người Trung Quốc xa xưa.

Ảnh: @Sohu.

Tại vùng Tây Nam ở Trung Quốc, một người nông dân đã phát hiện ra một vật nặng bằng sắt khi đang chăn gia súc. Ngay lập tức người nông dân báo cáo sự việc này lên sở di tích văn hóa địa phương. Cuối cùng, sở di tích văn hóa địa phương đã công bố kết luận, dòng chữ khắc trên khối sắt có niên đại từ thời Tây Hán, dịch ra là "Trụ cầu Lạc Giang", một trụ cầu được xây dựng dưới thời Hoàng đế Vũ nhà Hán để phát triển vùng Tây Nam cổ xưa.

Ảnh: @Sohu.

Trụ cầu này không chỉ là trụ cầu bằng sắt đúc sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc, mà còn là công trình đúc sắt kỹ thuật đầu tiên được phát hiện trong khảo cổ học thời Hán. Nó tái hiện lại khung cảnh hùng vĩ về sự phát triển quy mô lớn vùng Tây Nam dưới thời Hoàng đế Vũ nhà Hán, cho phép mọi người chiêm ngưỡng kỹ thuật đúc tinh xảo của các nghệ nhân cổ đại.

Phát hiện này đã gây chấn động toàn bộ cộng đồng khảo cổ học, có thể được coi là kỳ công kỹ thuật vĩ đại nhất trong cuộc đời của Hoàng đế Vũ nhà Hán, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử phát triển ở vùng Tây Nam Trung Quốc cổ xưa.

