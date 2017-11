Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch

8h50, đội duyệt binh nghi lễ bước vào khu vực. Các cháu thiếu nhi cũng sẵn sàng chào đón Tổng thống Mỹ. 8h55 đoàn xe chở các lãnh đạo Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu di chuyển vào Phủ Chủ tịch. Đúng 9h ngày 12/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau buổi lễ, Tổng thống Mỹ có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiếc xe Cadillac One The Beast chở Tổng thống Mỹ và đoàn lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ di chuyển dần vào bên trong. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng sánh bước trên thảm đỏ. Quốc ca Việt Nam và Quốc ca Mỹ vang lên trong không khí trang nghiêm. Ngay sau lễ đón vào sáng nay (12/11), Tổng thống Trump sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ bắt tay các quan chức lãnh đạo Việt Nam. Ông Trump là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm chính thức Việt Nam ngay trong năm đầu tiên nhậm chức Tổng thống. Trước khi tới Việt Nam, ông Trump đã công du ba nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Việt Nam là chặng dừng chân thứ 4 trong chuyến công du tới châu Á kéo dài 13 ngày của Tổng thống Donald Trump. Trưa nay (12/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chiều cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, lên đường đến Manila, Philippines. Trước đó, sau khi kết thúc các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, chiều ngày 11/11, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Đà Nẵng đã đáp xuống sân bay Nội Bài.

