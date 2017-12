Bị tuyên án tử, trùm ma túy một mực khai người tình là kẻ cầm đầu

Mới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm lưu động tại Nghệ An, xét xử vụ án mua bán trái phép 294 bánh heroin do trước đó các bị cáo Phan Đình Tuấn (SN 1971), Hồ Sự Cơ (SN 1983), Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977, cùng trú tại TP Vinh), Vũ Thành Trung (SN 1964, trú huyện Yên Thành), Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có đơn kháng cáo.



Theo cáo trạng truy tố của VKS, mặc dù đang chấp hành án phạt tù 10 năm với tội danh giết người nhưng từ cuối năm 2013 đến giữa tháng 2/2014 bị cáo Tuấn vẫn chỉ đạo đàn em thực hiện 6 vụ mua bán 6 trái phép chất ma túy, với số lượng 194 bánh heroin (102 kg).

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. Ảnh Saostar.

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Tuấn chịu trách nhiệm hình sự vì mua bán trái phép 194 bánh heroin, bị cáo Trung 162 bánh heroin, bị cáo Cơ 162 bánh heroin, Thắng 60 bánh heroin, còn bị cáo Phan Thanh Tòn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 60 bánh heroin.

Điều đáng chú ý, trong vụ án này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1968, trú tại TP Vinh, Nghệ An, là người yêu của Tuấn), Hương biết việc Tuấn mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.

Ngạc nhiên là tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Nguyễn Quốc Thắng đều khai rằng Nguyễn Thị Hương là người đứng đầu đường dây ma túy này nhưng không cung cấp được bằng chứng.

Bị cáo Tuấn còn khai bản thân bị cáo và Hương quen nhau từ năm 2010 đến năm 2011 thì yêu nhau (lúc này Tuấn đang ở trại giam). Hương sau đó nhiều lần vào thăm nuôi Tuấn và có quãng thời gian mặn nồng trong buồng hạnh phúc ở trại giam. Thế nhưng Tuấn một mực khẳng định bản thân chỉ là người giới thiệu mối hàng, nơi tiêu thụ, còn người cầm đầu, trực tiếp giao dịch thu tiền lại là người tình. Ngay cả số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy cũng do Hương cầm hết.

Tòa án đã gửi giấy triệu tập Nguyễn Thị Hương đến tòa để làm rõ nội dung kháng cáo, nhưng do Hương đã chấp hành án nên trở về quê và có đơn xin xét xử vắng mặt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định do các bị cáo Tuấn, Thắng, Trung và Tòn không cung cấp thêm được các tình tiết giảm nhẹ so với cấp sơ thẩm nên HĐXX tuyên y án tử hình đối với các bị cáo này.

Riêng bị cáo Hồ Sự Cơ có công khai ra các mắt xích quan trọng, giúp cơ quan điều tra triệt phá đường dây mua bán 194 bánh heroin. Cơ còn 2 lần phát hiện và báo Ban giám thị trại giam kịp thời cứu người cùng buồng có ý định tự tử. Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống chung thân; gia đình bị cáo Cơ có công với cách mạng…

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An (ngày 30/5/2017), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn, Cơ, Tòn, Trung, Thắng mức án tử hình. Còn Hương bị tuyên phạt một năm tù. Tuy nhiên, Hương không kháng cáo.