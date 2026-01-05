Hà Nội

Xã hội

CSGT tuần tra 10 phường, 65 phương tiện bị tạm giữ

Đồng loạt tuần tra 10 phường, CSGT Rạch Chiếc đã kiểm tra hàng trăm phương tiện, xử lý hơn 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Đăng Lê

Sáng 5/1, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản, tạm giữ 65 trường hợp mô tô vi phạm nồng độ cồn.

img-8670.jpg
10 tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đồng loạt tổng kiểm tra nồng độ cồn 10 phường do Đội đảm trách.

Trước đó trong ngày 4/1, xác định ngày nghỉ lễ cuối cùng tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) sẽ diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của PC08, Đội CSGT Rạch Chiếc đã ra quân tổng kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn 10 phường do đơn vị đảm trách (các phường gồm Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Hiệp Bình, Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An, Tân Đông Hiệp và Đông Hoà).

img-8672.jpg
Kết quả tổng kiểm soát 120 lượt người điều khiển phương tiện...
img-8666.jpg
Các tổ công tác lập biên bản 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Toàn Đội chia làm 10 tổ; mỗi tổ có 6 đồng chí (2 CSGT, 2 cảnh sát trật tự và 2 an ninh cơ sở). Trong đó mỗi tổ có CSGT hoá trang tuần tra, dùng bộ đàm thông báo cho tổ CSGT chặn dừng để kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Kết quả tổng kiểm soát 120 lượt người điều khiển phương tiện, các tổ công tác lập biên bản 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ tất cả phương tiện nói trên.

img-8657.jpg
Phường Dĩ An, phường đông dân nhất TP HCM và là phường phức tạp nhất về trật tự ATGT có số vụ vi phạm nhiều nhất trong đợt kiểm tra của Đội Rạch Chiếc.

“Tất cả 10 phường đều có người vi phạm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trong đó phường có số vụ vi phạm nhiều nhất là phường Dĩ An (10 vụ). Đây là địa bàn có quy mô dân số nhiều đứng thứ 2 cả nước và được xác định là phường có tình hình trật tự ATGT phức tạp nhất TP HCM”, Trung tá Tâm thông tin.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị sẽ tuần tra kiểm soát trật tự ATGT 24/24 trên toàn địa bàn do Đội đảm trách, đặc biệt là những phường có tình trạng phức tạp về trật tự ATGT, TNGT.

Người vi phạm uống từ trưa đến tối vẫn liều lĩnh... lái xe.
