Xã hội

Cận cảnh đại công trường cầu Mễ Sở nối Hà Nội - Hưng Yên

Lực lượng kỹ sư, công nhân và thiết bị hiện đại đang khẩn trương thi công cầu Mễ Sở, kết nối Hà Nội – Hưng Yên trên tuyến Vành đai 4.

Theo Đức Hoàng/Vietnamnet

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4, với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Cầu bắc qua sông Hồng, nối hai xã Hồng Vân (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên). Công trình được thiết kế dài hơn 2km, mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và mỗi bên bố trí 1 làn dành cho xe máy, xe thô sơ.

w-cau-me-so-1-2076.jpg
Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Ảnh: Đức Hoàng

Cầu Mễ Sở không chỉ là cây cầu mới bắc qua sông Hồng mà còn là hạng mục chiến lược, thuộc nhóm 3 cây cầu lớn trên tuyến Vành đai 4 gồm: Mễ Sở, Hồng Hà và Hoài Thượng.

Các công trình này giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận, đồng thời góp phần giảm tải áp lực cho các cây cầu hiện hữu.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, để đảm bảo tiến độ, toàn bộ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường thi công xuyên Tết, không ngày nghỉ, tại cả hai mũi thi công ở hai bờ phía Hà Nội và Hưng Yên.

Theo thiết kế, cầu Mễ Sở có tổng cộng 116 cọc khoan nhồi, đường kính 2,2m. Với tiến độ trung bình mỗi ngày khoan 1 cọc, dự kiến việc thi công cọc sẽ hoàn thành sau khoảng 4 tháng, trước khi chuyển sang giai đoạn thi công đài móng và trụ cầu.

Một số hình ảnh tại công trường cầu Mễ Sở:

w-cau-me-so-10-2078.jpg
Đại công trường cầu Mễ Sở nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Hoàng
w-cau-me-so-6-2079.jpg
Thiết bị công trình cỡ lớn đang thi công hệ thống cọc phía bờ xã Văn Giang. Ảnh: Đức Hoàng

w-cau-me-so-3-2080.jpg
Cận cảnh sà lan và hệ thống máy móc chuyên dụng phục vụ thi công hạ cọc khoan nhồi giữa dòng sông Hồng.
w-cau-me-so-9-2081.jpg
Cần cẩu bánh xích hạng nặng lắp đặt lồng thép cọc khoan nhồi tại công trường. Ảnh: Đức Hoàng
w-cau-me-so-13jpg-2083.jpg
Lồng thép cọc khoan nhồi được gia công sẵn trên bờ, chờ vận chuyển ra vị trí thi công. Ảnh: Đức Hoàng
Theo Đức Hoàng/Vietnamnet
