3 người giúp sức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài

Ngày 24-1, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm: Thái Thị Hồng Điệp, 41 tuổi, trú tại chung cư Tân Phước, phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, 35 tuổi, trú tại chung cư An Cư, quận 2, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thái Sơn, 47 tuổi, trú tại khu dân cư Trần Thái, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Trong vụ án này, bị can Thái Thị Hồng Điệp bị truy tố về 2 tội: “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức” và tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Hai bị can còn lại là bị truy tố về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cáo trạng: Từ năm 2006 đến 2008, Giang Kim Đạt công tác tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Lợi dụng chức vụ Quyền trưởng phòng kinh doanh, Đạt đã chiếm đoạt hơn 255,6 tỷ đồng từ chênh lệch mua bán tàu, chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu. Sợ sự việc bị vỡ lở, ngày 20-6-2008, Đạt chấm dứt hợp đồng lao động với Vinashinlines và có ý định cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài định cư.

Bị can Thái Thị Hồng Điệp. Cuối tháng 7-2010, Đạt thông qua Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (chị họ Đạt), nhờ Nguyễn Thái Sơn giúp thực hiện ý định trên. Sơn trao đổi với Thái Thị Hồng Điệp và Điệp nhận lời làm các thủ tục để Đạt định cư tại Canada.



Điệp nói nếu không đi thẳng từ Việt Nam thì sẽ đưa Đạt qua Campuchia rồi tiếp tục đi sang Canada. Chưa thực hiện được ý định “bay xa” sang bờ kia bán cầu, thì Đạt nhận được tin Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin. Vì lo sợ bị bắt nên Đạt có ý định bỏ trốn sang Campuchia trước.

Thái Thị Hồng Điệp đã điện thoại nhờ chị gái đang sinh sống tại Campuchia đón và bố trí chỗ ăn, ở cho Đạt. Với sự bố trí sắp xếp của Điệp, Sơn, Giang Kim Đạt đã sang được Campuchia bằng đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vụ này, Quỳnh nhờ Sơn chuyển cho Điệp 10 ngàn USD.

Nhằm giúp Giang Kim Đạt ẩn danh tung tích, trở thành một người khác để tiếp tục sang nước thứ ba, Điệp đã lấy ảnh của Giang Kim Đạt dán vào chứng minh nhân dân của anh Bùi Đức Thắng, SN 1988, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Sau đó, Điệp thuê anh Trần Văn Tuấn chuyên làm dịch vụ xin cấp hộ chiếu, với giá 10 triệu đồng để Tuấn làm thủ tục xin cơ quan chức năng cấp hộ chiếu cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng.

Tuy nhiên, để cấp được hộ chiếu cần có sổ tạm trú dài hạn KT3 cho Thắng và cần có xác nhận của của công an nơi tạm trú vào tờ khai xin cấp hộ chiếu. Song, bằng mối quan hệ, Điệp đã làm được hộ chiếu cho Giang Kim Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng.

Để Giang Kim Đạt có thể yên tâm sinh sống tại Campuchia, Điệp còn lo lót thủ tục để “Bùi Đức Thắng” làm đại diện văn phòng Công ty Khánh Nguyên tại Campuchia (Công ty này do Điệp mua lại của một người tên là “An”, thực tế không hoạt động và chưa đóng mã số thuế)…

Trong vụ này, Điệp thu lợi bất chính hơn 138,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Thái Thị Hồng Điệp còn có hành vi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thị Cúc để 10 lần xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Mộc Bài và Tân Sơn Nhất.

Nhờ sự giúp sức của Thái Thị Hồng Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt còn sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài.