Audi tặng xe ôtô hạng sang cho dàn sao Real Madrid

Đã trở thành truyền thống hàng năm, mới đây các cầu thủ tài năng của CLB Real Madrid lại vừa nhận một loạt xe mới từ nhà tài trợ Audi. Đây là chương trình thương niên mà hãng xe sang Audi phối hợp cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đi kèm một số điêu khoản trong quảng cáo. Sau khi đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại Champions League, đem lại chiến thắng với tỉ số 6-0 cho Real Madrid trong trận gặp Apoel vừa qua, Cristiano Ronaldo đã được Audi trao tặng một chiếc xe thể thao mạnh mẽ, đó là chiếc Audi RS7 với động cơ 600 mã lực, với mức giá niêm yết khoảng 150.000 bảng Anh (tương đương khoảng 4,5 tỷ đồng). Được phép lựa chọn tự do từ loạt xe này với các phiên bản khác nhau, không ít hơn 14 cầu thủ đã chọn chiếc Audi Q7 khá phổ biến, trong đó có 3 người đã chọn phiên bản e-tron quattro dẫn động 4 bánh của chiếc Q7, còn riêng cầu thủ có tiền đạo Benzama lựa chọn chiếc SQ7 TDI. Hai ngôi sao khác của CLB Real Madrid là Gareth Bale và Isco được tặng chiếc xe thể thao Audi Q7 rộng rãi nhưng động cơ chỉ có 272 mã lực và mức giá chỉ khoảng 70.000 bảng Anh (tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng). Trong khi đó, ngôi sao đội trưởng của đội bóng Hoàng gia là Sergio Ramos lựa chọn cho mình mẫu xe đắt tiền nhất. Đó là chiếc Audi R8 Spyder. Mẫu xe này có giá khoảng 200.000 bảng Anh (tương đương khoảng 6 tỷ đồng). Một số cầu thủ khác không được may mắn như vậy. Ví dụ như tiền vệ Dani Ceballos và Mateo Kovacic chỉ được tặng mẫu xe sử dụng động cơ rẻ nhất trong các mẫu xe lần này đó là mẫu Q7 Sport phiên bản cơ sở. Huấn luyện viên Zinedine Zidane lựa chọn cho mình mẫu xe RS6, không hề kém cạnh khi so với mẫu RS7. Tuy nhiên, hình ảnh này không được ghi lại. Ngoài những chiếc Q7, một số cầu thủ lựa chọn các mẫu xe thể thao Audi, bốn người trong số này chọn mẫu xe hiệu suất RS6 Avant... Tuy nhiên, Audi cũng tỏ ra là nhà sản xuất xe sang chịu chơi khi tài trợ xe cho Real Madrid mỗi năm. Bù lại, hình ảnh của thương hiệu 4 vòng tròn sẽ đi cùng với câu lạc bộ bóng đá thành công hàng đầu thế giới, nhất là với các ngôi sao "hút view" như CR7, Sergio Ramos,... Trước khi rời đi, các cầu thủ này còn tiếp tục "đối đầu" với nhau trong một cuộc đua xe trên phần mềm mô phỏng của chiếc xe đua Audi công thức E. Kết quả chung cuộc, Dani Carvajal về nhất, Ramos và Marco Asensia lần lượt cán đích ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Trong sự kiện giao xe cho cầu thủ nói trên, một số cầu thủ của câu lạc bộ đình đám này cũng có cơ hội tham gia thử nghiệm ảo trong chiếc siêu xe Audi e-tron FE04, là chiếc xe đua của giải Formula E đã được hãng xe Đức ra mắt tại triển lãm mùa Hè ở Hong Kong ngày 2/3 năm nay. Điều thú vị là Audi chẳng những tài trợ xe cho Real Madrid mà còn tài trợ cho cả kỳ phùng địch thủ của Real Madrid là CLB Barcelona. Audi sẽ cung cấp xe cho các cầu thủ đi cả mùa giải, mặc dù trên thực tế thì những cầu thủ đội 1 của Real Madrid hay Barcelona đều là triệu phú sở hữu cả dàn siêu xe "hàng khủng" và dĩ nhiên đều có xe riêng. Video: Cristiano Ronaldo và dàn sao Real Madrid được tặng xe sang Audi

