Trường Giang bỏ tiền tự đầu tư để trở thành siêu sao

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy – Đức Thịnh sau loạt phim thành công như Ma dai, Taxi em tên gì, Sứ mệnh trái tim, Chờ em đến ngày mai… vừa chính thức công bố về bộ phim Tết của mình với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Trường Giang, Mai Tài Phến, Trương Mỹ Nhân…

Được biết, danh hài Trường Giang sẽ đảm nhiệm vai chính trong Siêu sao siêu ngố. Bộ phim không chỉ là màn tái xuất màn ảnh rộng sau hơn 1 năm vắng bóng mà còn là lần đầu tiên anh tham gia vào thị trường phim Tết. Đặc biệt, ngoài đảm nhiệm vai trò diễn viên chính, đây cũng là tác phẩm đầu tiên Trường Giang đầu tư vào.

Năm 2016, bộ ba Thanh Thúy – Đức Thịnh – Trường Giang từng gây sốt thị trường điện ảnh với Taxi, em tên gì và sau 5 ngày công chiếu thu về 21 tỷ đồng, trở thành một trong những hiện tượng của phòng vé Việt vào thời điểm đó. Không chỉ thành công về mặt doanh thu, chất lượng của phim cũng nhận được nhiều đánh giá cao từ khán giả và giới chuyên môn.

Trong khi đó, nhân vật Thượng Phong do Trường Giang thủ vai cũng được khẳng định với 2 giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Ngôi sao xanh: Nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và Nam diễn viên xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Với sự trở lại điện ảnh lần này, Trường Giang hóa thân thành Thế Sơn - diễn viên nổi tiếng và có lực lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cuộc sống trong ánh hào quang của anh khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ và thèm khát tuy nhiên, để có được những điều này, Thế Sơn phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đó bao gồm cả chuyện tình cảm và gia đình.