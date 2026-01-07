Không có Táo quân 2026, chương trình nào thay thế phát đêm giao thừa?

Phía VTV thông báo, năm nay sẽ không Táo quân. Nhiều khán giả tò mò về chương trình thay thế lên sóng đêm giao thừa.

VTV vừa cho biết, Táo quân năm nay sẽ tạm nghỉ sau nhiều năm. Ngoài ra, VTV còn tiết lộ về chương trình thay thế Táo quân. Cụ thể, ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện tại thực hiện chương trình mới có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân.

Chương trình mới sẽ có format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị. Chương trình sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Không có Táo quân năm 2026. Ảnh: Vietnamplus.

Táo quân lên sóng vào đêm giao thừa từ năm 2003. Năm 2020, không có Táo quân. Theo Tiền Phong, thay vì các màn chầu thường thấy trong Táo quân, Gặp nhau cuối năm 2020 dẫn dắt khán giả qua câu chuyện cả Làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo con người, làng quê. Đến năm 2021, Táo quân trở lại đêm giao thừa.

Năm 2024, Táo quân đổi mới về format. Cụ thể, thay vì các Táo báo cáo, phần lớn bối cảnh là cuộc vi hành dưới trần gian của Ngọc Hoàng và Nam Tào.

Ngoài ra, ngoài trừ Quốc Khánh, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, nhiều nghệ sĩ cũ như Chí Trung, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng vắng mặt, thay vào đó là các nghệ sĩ: Bá Anh, Tú Oanh, Quốc Quân, Thanh Hương.

Không có Táo quân 2026, nghệ sĩ Vân Dung và ca sĩ Minh Quân cảm thấy buồn. Vân Dung gắn bó với chương trình hơn 20 năm, thường đóng vai Táo Y tế còn Minh Quân không ít lần đóng vai Thiên Lôi.