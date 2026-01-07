Diễn viên Lê Phương lên tiếng về việc bị lợi dụng hình ảnh

Liên quan đến việc hình ảnh bị sử dụng khi chưa được sự cho phép, diễn viên Lê Phương khẳng định, cô chưa từng kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải dòng trạng thái cảnh báo khán giả về việc bị mạo danh quảng cáo. Cô viết: “Thời gian qua, hình ảnh của Phương bị sử dụng để in ấn, quảng bá kèm theo sản phẩm khi chưa được sự cho phép và tình trạng này đã kéo dài khá lâu.

Vì vậy, Phương xin nhắc lại một lần nữa rằng đến thời điểm hiện tại, Phương chưa từng và không kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào, trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

Vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sự tin tưởng của mọi người, Phương xin nói rõ để tránh nhầm lẫn và mong mọi người cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng”.

Nữ diễn viên cho biết thêm, trong vài năm gần đây, cô đã ngưng sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. “Hiện tại, Phương lựa chọn phương pháp tập luyện và hỗ trợ khác, phù hợp hơn với thể trạng và lịch sinh hoạt của mình”, Lê Phương cho biết.

Chia sẻ của Lê Phương. Ảnh: FB Lê Phương.

Trước Lê Phương, nhiều sao Việt cũng cảnh báo khán giả khi bị mạo danh trên mạng xã hội. Ngày 5/1, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ một fanpage giả mạo anh và nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo sản phẩm.

Tháng 12/2025, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết, anh bị một trang cá cược sử dụng hình ảnh trái phép. “Mình xin nói rõ là không liên quan, không hợp tác và không quảng bá cho bất kỳ hình thức cá cược nào nhé. Mong mọi người cảnh giác, và nếu thấy những nội dung tương tự thì cẩn thận nha”, anh viết trên trang cá nhân.

Tháng 11/2025, Hồ Ngọc Hà viết trên trang cá nhân, nhiều khán giả mua nhầm sản phẩm kém chất lượng từ các fanpage mạo danh cô. Nữ ca sĩ cho biết, sự việc này ảnh hưởng đến tên tuổi, công việc của cô.