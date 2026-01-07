Hà Nội

Giải trí

Diễn viên Lê Phương lên tiếng về việc bị lợi dụng hình ảnh

Liên quan đến việc hình ảnh bị sử dụng khi chưa được sự cho phép, diễn viên Lê Phương khẳng định, cô chưa từng kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào trên mạng xã hội.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải dòng trạng thái cảnh báo khán giả về việc bị mạo danh quảng cáo. Cô viết: “Thời gian qua, hình ảnh của Phương bị sử dụng để in ấn, quảng bá kèm theo sản phẩm khi chưa được sự cho phép và tình trạng này đã kéo dài khá lâu.

Vì vậy, Phương xin nhắc lại một lần nữa rằng đến thời điểm hiện tại, Phương chưa từng và không kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào, trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

Vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sự tin tưởng của mọi người, Phương xin nói rõ để tránh nhầm lẫn và mong mọi người cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng”.

Nữ diễn viên cho biết thêm, trong vài năm gần đây, cô đã ngưng sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. “Hiện tại, Phương lựa chọn phương pháp tập luyện và hỗ trợ khác, phù hợp hơn với thể trạng và lịch sinh hoạt của mình”, Lê Phương cho biết.

phuong00.jpg
lephuong1.png
Chia sẻ của Lê Phương. Ảnh: FB Lê Phương.

Trước Lê Phương, nhiều sao Việt cũng cảnh báo khán giả khi bị mạo danh trên mạng xã hội. Ngày 5/1, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ một fanpage giả mạo anh và nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo sản phẩm.

Tháng 12/2025, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết, anh bị một trang cá cược sử dụng hình ảnh trái phép. “Mình xin nói rõ là không liên quan, không hợp tác và không quảng bá cho bất kỳ hình thức cá cược nào nhé. Mong mọi người cảnh giác, và nếu thấy những nội dung tương tự thì cẩn thận nha”, anh viết trên trang cá nhân.

Tháng 11/2025, Hồ Ngọc Hà viết trên trang cá nhân, nhiều khán giả mua nhầm sản phẩm kém chất lượng từ các fanpage mạo danh cô. Nữ ca sĩ cho biết, sự việc này ảnh hưởng đến tên tuổi, công việc của cô.

Giải trí

MC Cát Tường cảnh báo khi bị mạo danh lừa đảo trăm nghìn USD

MC Cát Tường cho biết, có một người phụ nữ bị lừa đến trăm nghìn USD vì tin vào kẻ mạo danh cô.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường vừa cảnh báo khán giả. Cô viết: “Tường nhấn mạnh Tường không có tham gia bất kỳ một chương trình mai mối nào, không tạo bất kỳ một trang hẹn hò nào, không bao giờ có thời gian rảnh rỗi mà chuyện trò với các khán giả để mời chào đóng tiền tham gia, gặp gỡ mọi người.

Tường không tham gia quảng cáo, làm ăn, mua bán, hợp tác kinh doanh với bất kỳ ai ở nước ngoài. Mong bà con hết sức cẩn trọng để không tiền mất tật mang. Thời buổi công nghệ ngày càng phát triển thì lừa đảo càng dễ dàng”.

Giải trí

Nhà báo Lại Văn Sâm bao lần lên tiếng cảnh báo bị mạo danh?

Nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định, anh không bao giờ đăng tải các bài viết rao giảng về đạo lý, quảng cáo. Trước đó, nam MC cũng lên tiếng về việc bị mạo danh.

Trên trang cá nhân, nhà báo Lại Văn Sâm vừa cảnh báo khán giả về việc anh bị mạo danh trên mạng xã hội. Anh viết: “Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không.

Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác.

Giải trí

Bị mạo danh, Á hậu Kiều Loan cảnh báo người hâm mộ

Á hậu Kiều Loan cho biết, cô bị một tài khoản Facebook mạo danh, thậm chí bị người này từng nhắn tin làm phiền.

loan1.jpg
Chiều ngày 30/6, Á hậu Kiều Loan đăng tải ảnh chụp tin nhắn của một tài khoản Facebook mạo danh nàng hậu để đặt lịch với một chủ tiệm làm móng. Ảnh: FB Kiều Loan.
loan2.jpg
Kẻ mạo danh Kiều Loan sử dụng nhiều hình ảnh của nàng hậu. Ảnh: FB Kiều Loan.
