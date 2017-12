John Huy Trần và bạn trai đăng ký kết hôn tại Canada

Dịp Valentine đầu năm nay, biên đạo múa John Huy Trần gây bất ngờ với clip vũ đạo cầu hôn bạn trai Nhiệm Huỳnh sau 8 năm bên nhau. Vào những ngày cuối cùng của năm 2017, cặp đôi này chính thức đăng ký kết hôn tại Canada. Buổi lễ thành hôn diễn ra khá đơn giản nhưng trang trọng và ấm cúng. John Huy Trần sinh ra và lớn lên tại Canada, một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật hôn nhân đồng giới. Đó là lý do anh đưa ra quyết định cùng bạn trai Nhiệm Huỳnh quay về đây làm lễ thành hôn với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Cả hai không giấu được sự hạnh phúc khi cuộc hôn nhân của họ được chính thức công nhận. Để có được kết cục viên mãn này, John Huy và bạn trai phải trải qua rất nhiều thử thách trong tình yêu. Từng nhiều lần chia tay không rõ lý do nhưng cả hai vẫn quay về bên nhau. Do đó, John Huy và Nhiệm Huỳnh không giấu được xúc động khi trao nhẫn cưới trong buổi lễ. “Tôi nhận ra Nhiệm Huỳnh cuối cùng vẫn là người đàn ông chấp nhận mọi thứ về mình: từ thói xấu, thành công hay thất bại, từ việc tôi mắc hội chứng tăng động, hơi điên và cả… sự khó chịu. Sự chấp nhận và hy sinh ấy của bạn trai khiến tôi tin tưởng tuyệt đối” - biên đạo múa tài năng chia sẻ. Sau khi John Huy Trần đăng ký kết hôn, anh và người bạn đời tổ chức buổi tiệc nhỏ với bạn bè, dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những khoảnh khắc Giáng sinh hạnh phúc. Cả hai không quên trao nhau nụ hôn ấm áp dưới trời tuyết rơi phủ trắng tại Canada. Lần trở về nhà này của John Huy hạnh phúc và ý nghĩa hơn bao giờ hết khi gia đình anh có thêm một thành viên mới. Chắc chắn, đây sẽ là mùa Giáng sinh kỷ niệm không thể nào quên của John Huy Trần và người bạn đời Nhiệm Huỳnh. Xem video "John Huy Trần cầu hôn bạn trai". Nguồn Youtube:

