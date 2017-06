2 mỹ nhân lao đao bị nghi cướp người yêu đồng nghiệp

Phạm Hương từng bị nghi ngờ cướp người yêu của Hồ Ngọc Hà, Huyền My từng bị cho là cướp chồng chưa cưới của Trà Ngọc Hằng.

Phạm Hương bị nghi ngờ yêu đại gia kim cương của Hồ Ngọc Hà



Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà là hai mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt. Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, độ nổi tiếng của hai người đẹp luôn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ.

Thời gian Hồ Ngọc Hà yêu đại gia kim cương, dư luận rộ lên tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa cô và Phạm Hương. Thậm chí, dư luận còn đồn thổi hoa hậu Phạm Hương được người tình của Hồ Ngọc Hà tặng nhà 8 tỷ. Không có căn cứ xác thực thế nhưng câu chuyện nhanh chóng phủ sóng truyền thông nhờ sức hút của hai tên tuổi nổi tiếng.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo ra mắt chương trình The Face mùa đầu tiên, Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng hóa giải tin đồn thất thiệt này. Khi bị MC hỏi về chuyện này, Hà Hồ chủ động chia sẻ: "Chị thì nghe đồn em có người yêu rồi. Chắc là em cũng nghe đồn chị có người yêu rồi. Rồi chị cũng nghe đồn em yêu người yêu của chị.... Bây giờ em trả lời đi, mọi người bảo em chứ không bảo chị".

Ngay sau đó, người đẹp Phạm Hương giải thích rằng: "Em thì chưa có người yêu, và em cũng chưa biết người yêu của chị Hà là ai".

Hiện tại, chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và người yêu đại gia kim cương đã kết thúc. Trong khi đó, Phạm Hương vẫn chưa khi nào tiết lộ về chuyện tình yêu của mình.

Phạm Hương bị nghi ngờ yêu người yêu của Hồ Ngọc Hà. Huyền My bị đồn cướp chồng chưa cưới của Trà Ngọc Hằng Trước đây, Trà Ngọc Hằng từng có thời gian tâm sự về chuyện tình cảm với một đại gia ngoài 40 tuổi người Thái Bình, thậm chí, cả hai còn tính đến chuyện kết hôn và đã đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, sau đó Trà Ngọc Hằng bất ngờ cho biết, cả hai đã chia tay. Cô cũng nói lấp lửng về việc có một người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của mình: "Tôi không biết hai người họ bắt đầu từ khi nào, nhưng trong chuyện của chúng tôi, ai cũng là người có lỗi. Trong khoảng thời gian giận dỗi, tôi cũng có nghe anh ấy đang quen người này, người kia, nhưng tôi thật sự không quan tâm cô ấy là ai". Khi ấy, có tin đồn người thứ ba đó chính là Huyền My vì thời gian đó Huyền My cũng bị nghi ngờ là đang yêu một đại gia hơn nhiều tuổi. Tuy nhiên mới đây, trong một talkshow, lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng trải lòng về câu chuyện này, cô cho biết, đó là một người bạn thân của mình: "Tôi và người đó chưa lấy nhau, chưa có gì ràng buộc. Khi trưởng thành hơn, tôi không nghĩ đó là tình yêu mà đó là một thời tuổi trẻ bồng bột, mù quáng. Lúc đó, khi tôi đang có bạn trai thì một người thứ ba nhảy vào. Đó là một người bạn rất thân với tôi". Huyền My bị đồn cướp chồng chưa cưới của Trà Ngọc Hằng.

Khi MC nhắc đến Huyền My và hỏi thẳng có phải là Á hậu Việt Nam không, Trà Ngọc Hằng phủ nhận và minh oan cho Huyền My:

"Không phải Huyền My vì tôi và cô ấy không phải là bạn. Chỉ có một lần tình cờ tôi đi chơi với bạn và gặp Huyền My thôi. Không chỉ Huyền My, tôi cũng nghe người ta đồn một số người đẹp khác chen chân vào quan hệ của mình, nhưng tôi không biết chính xác và có cơ sở để khẳng định".

Tuy vậy, Trà Ngọc Hằng cũng cho biết thêm, cô không muốn nói người đó là ai, và câu chuyện đã qua lâu, tình cảm phai nhạt dần nên cô không còn trách móc gì:

"Tôi không muốn nói người đó là ai. Thực ra, tôi là người thứ nhất nhưng đã vô tình trở thành người thứ ba do tình cảm lâu ngày đã phai dần".

Với cách trả lời thẳng thắn như trên, Trà Ngọc Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã hóa giải nghi ngờ của mọi người về câu chuyện giữa cô và Huyền My, đồng thời cũng giúp Huyền My lấy lại được hình ảnh sau thời gian gặp nhiều tin đồn thất thiệt.