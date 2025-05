Yêu cầu xem xét xử lý vi phạm dự án kè suối Trò

Sáng 12/9, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Bùi Văn Điệp - Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sạt lở đất khiến 3 người thương vong.

Cháu bé may mắn sống sót trong vụ sạt lở đang được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi.

Theo đó, vào lúc 2h15 ngày 12/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi) nhận được tin báo của tổ an ninh trật tự cơ sở xóm Má Mư, xảy ra vụ sạt lở đất tại hộ gia đình ông B.V.C (SN 1963).

Tiếp nhận thông tin, Chủ tịch huyện Kim Bôi khẩn trương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà ông C. có 3 người mắc kẹt.

Đến 3h15 cùng ngày, các lực lượng cứu nạn đã cứu được một người - cháu D.N.T.Đ (SN 2018), trong tình trạng còn tỉnh táo. Đến 4h45 cùng ngày, 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường, đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi. Qua xác định, nạn nhân là anh D.V.N (SN 1984) và chị N.T.H (SN 1994), cùng trú tại TP Hòa Bình, đều đã tử vong.

Theo báo cáo của UBND xã Cuối Hạ , trước đó, sáng 7/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã đã yêu cầu hộ ông C. di dời toàn bộ người và tài sản về nơi an toàn. Thời điểm 18h30 và 22h10 ngày 11/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã đã kiểm tra tại nơi ở của hộ ông C, không có người ở lại trong nhà.

Qua xác minh, lúc 22h10, anh N. và chị H. (hai trong số 3 nạn nhân) đã tự liên hệ với chị B.T.C ( SN 1991, con gái của ông C.) để vào nhà ông C., ngủ lại. Việc này không được con gái ông C. (chị B.T.C) báo cáo với chính quyền địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khoảnh khắc chiến sĩ bị kéo mạnh cuốn theo dòng nước lũ: