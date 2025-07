Yêu cầu thu hồi dược liệu Bạch Linh do vi phạm chất lượng mức độ 3

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành thông báo số 2018/QLD-MP về việc thu hồi, tiêu huỷ mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Cụ thể, căn cứ Công văn số 1058/KNTMPTP-KHTCKT đề ngày 04/7/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội kèm các Phiếu kiểm nghiệm số 20/KNM-25 và số 21/KNM-25 ngày 02/7/2025 và hồ sơ liên quan báo cáo mẫu sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, trên nhãn ghi: Product of Thailand; thông tin về số lô 56, NSX 01012024, Hạn dùng 01012028. Nhãn in trên lọ sản phẩm bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.