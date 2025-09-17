[INFOGRAPHIC] Đọ tài sắc Yến Nhi - Quế Anh

Phong cách "nửa kín nửa hở", vừa có nét ngây thơ lại vừa quyến rũ của Yuju trong bộ ảnh mới khiến người hâm mộ "đổ đứ đừ".
Sĩ Thanh gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục bó sát. Sau thời gian dài tập luyện nghiêm túc, người đẹp ngày càng tự tin khoe body săn chắc.
Thanh Hằng nổi bật với phong cách menswear khi làm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2025. Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe vóc dáng săn chắc trong bộ đồ tập.
Hà Tâm Như - đại diện Việt Nam ở Miss International Queen 2025 diện váy trắng cúp ngực khoe nhan sắc gợi cảm, dịu dàng.
Á hậu Đinh Y Quyên có một người em trai là Á vương 2 cuộc thi Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi.
Sau khi kết hôn lần hai với rapper Đạt G, Cindy Lư khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, phong cách táo bạo, quyến rũ hơn.
41 tuổi, diễn viên Quỳnh Lam sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt đẹp ngọt ngào. Mới đây, cô xác nhận hẹn hò nam diễn viên kém 10 tuổi là Vũ Đằng.
Bảo Ngọc - vợ rapper Đạt G sở hữu vóc dáng nuột nà ở tuổi 29. Mới đây, cô gây chú ý khi tung bộ ảnh diện trang phục cắt khoét ở vòng một.
Hồ Quang Hiếu từng làm lơ xe, bán bún bò, hát lót ở sân khấu trước khi vụt sáng nhờ ca khúc Không cảm xúc, Con bướm xuân.
Hoa hậu Giáng My trẻ trung đến mức khó tin ở tuổi U55. Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu thử mặc trang phục Abaya khi đến công tác ở Malaysia.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu đến Venice (Ý). Trong chuyến du lịch, người đẹp diện set trang phục, phụ kiện được cho là lên đến hàng tỷ đồng.
Người mẫu Tuệ Như và ca sĩ Hồ Quang Hiếu diện áo dài đỏ, rạng rỡ bên con trai, gia đình hai bên trong lễ vu quy.
Sunny Đan Ngọc giỏi xinh, từng được Lý Hải gọi là 'thiên thần', được Đoàn Minh Tài cầu hôn.
Từng là chân dài đình đám của làng thời trang, Kỳ Hân đã rút lui khỏi ánh hào quang để trở thành hậu phương vững chắc cho cầu thủ Mạc Hồng Quân.
4 á hậu Miss Grand Vietnam 2025: Thu Ngân, Thu Trà, Y Quyên và Ngọc Anh sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt đậm chất Á đông.
Nữ diễn viên Phương Hằng sở hữu gương mặt giống Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa tổ chức tiệc mừng con gái tròn 1 tháng tuổi.
Từ mối tình “chị – em” từng gây xôn xao làng thể thao năm 2010, đến năm 2025, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn tay trong tay đầy hạnh phúc.
Quỳnh Lương khoe ảnh "đầu bù tóc rối" khi ở cữ. Lương Thùy Linh hào hứng khi trở lại Anh sau 6 năm.
Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh khi du lịch trời Tây. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, trẻ trung nhiều người ngưỡng mộ.
Từng là giọng ca nhí gắn liền với tuổi thơ khán giả thế hệ 8x, 9x Xuân Nghi nay đã ở tuổi ngoài 30 với hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, quý phái trong các thiết kế váy lụa.