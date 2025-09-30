Yến Nhi được dự đoán lọt top 20 Miss Grand International 2025

Hà Nội

Giải trí

Trong bảng xếp hạng đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology về cuộc thi Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi xếp thứ 18.

Thu Cúc (tổng hợp)
Chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp Hoa hậu Yến Nhi thứ 18 ở Miss Grand International 2025 trong bảng dự đoán mới nhất. Ảnh: FB Yến Nhi.
Các đại diện vượt mặt Yến Nhi trong bảng dự đoán gồm: Venezuela, Brazil, Indonesia, Ghana, CH Czech, Philippines, Ecuador. Zambia, Guatemala, Myanmar, Paraguay, Pháp, Thái Lan, Ai Cập, Mexico, Vương quốc Anh và Peru. Ảnh: Missosology.
Yến Nhi vừa chia sẻ trên trang cá nhân về lịch trình thi nhan sắc quốc tế. Cụ thể, cô sẽ có mặt tại Thái Lan vào ngày 29/9. Ảnh: FB Yến Nhi.
Ngày 3/10, Yến Nhi tham gia vòng loại phần thi tài năng. Ngày 9/10, người đẹp bước vào phần thi áo tắm. Ảnh: FB Yến Nhi.
Ngày 10/10, Yến Nhi sẽ tham gia phần phỏng vấn kín. Ngày 13/10, cô sẽ trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi sẽ bước vào bán kết vào ngày 15/10 và chung kết vào ngày 18/10. Ảnh: FB Yến Nhi.
Ít ngày trước, chia sẻ trên Người Lao Động, Yến Nhi cho biết, cô luôn tin vào việc tôn trọng nét tự nhiên, nhưng cũng hiểu bản thân có quyền chủ động làm đẹp để tự tin hơn. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi nói thêm: “Khi chuẩn bị cho Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào, mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng”. Ảnh: FB Yến Nhi.
Khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9/2025, Yến Nhi có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92cm. Ảnh: FB Yến Nhi.
