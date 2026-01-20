Hà Nội

Indonesia tiếp nhận lô tiêm kích Rafale đầu tiên từ Pháp

Quân sự

Indonesia tiếp nhận lô tiêm kích Rafale đầu tiên từ Pháp

Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.

Thiên Đăng
Mới đây, Lực lượng Không quân Indonesia (TNI AU) đã chính thức tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Chúng là 3 trong 42 chiếc do Chính phủ Indonesia đặt hàng trước đó tại cơ sở của Dassault Aviation ở Mérignac, Bordeaux, Pháp vào ngày 28 tháng 11 năm 2025. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Theo zona-militar.com, ba chiếc máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên được bàn giao là phiên bản hai chỗ ngồi với số hiệu đuôi T-0301, T-0302 và T-0303. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Ba chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 này được vận chuyển thẳng từ Pháp đến căn cứ chính của chúng ở Indonesia. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Trước khi bàn giao, ba máy bay này đã trải qua một loạt các bài kiểm tra khả năng bay nghiêm ngặt, bao gồm chất lượng hệ thống kỹ thuật, kiểm tra vật lý toàn diện, xem xét khả năng bay và đánh giá hoạt động hậu cần thực tiễn. Ảnh: @Dassault Aviation.
Song song với việc bàn giao máy bay, Không quân Indonesia cũng đã đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị nguồn nhân lực. Ảnh: @Dassault Aviation.
Hiện tại, bốn phi công và mười hai kỹ thuật viên thuộc Không quân Indonesia đã trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu tại Pháp dưới sự chỉ huy của Trung tá Binggi Nobel. Ảnh: @Dassault Aviation.
Chương trình huấn luyện bao gồm hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và hệ thống điều khiển hướng, kết hợp với thực hành trực tiếp trong nhà chứa máy bay và giai đoạn chuyên nghiệp với các phi đội Rafale đang hoạt động của Không quân Pháp. Ảnh: @Dassault Aviation.
Ngoài gói 42 chiếc máy bay này đã được thỏa thuận (bao gồm 30 máy bay một chỗ ngồi và 12 máy bay hai chỗ ngồi), quan hệ quốc phòng giữa Indonesia và Pháp có thể sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa. Ảnh: @Dassault Aviation.
Trong bài phát biểu đánh dấu cột mốc này, Thượng tướng Không quân TNI Ir. Tedi Rizalihadi, Phó Tham mưu trưởng Không quân Indonesia, tuyên bố: “Lễ bàn giao ngày hôm nay là một bước quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh không quân của Indonesia. Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết của Dassault Aviation, cũng như sự hỗ trợ của Safran và Thales, trong việc đảm bảo chất lượng và khả năng hoạt động của máy bay Rafale, điều sẽ giúp củng cố sức mạnh của Không quân Indonesia”. Ảnh: @Dassault Aviation.
Thiên Đăng
Zona-Militar
Link bài gốc Copy link
https://www.zona-militar.com/en/2026/01/12/the-indonesian-air-force-is-preparing-to-receive-its-first-three-rafale-f4-fighters-from-france/
#máy bay chiến đấu #Rafale F4 #Indonesia #không quân Indonesia

